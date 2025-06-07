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Son yıllarda erkek modasına dair daha çok konuşuyoruz; örneğin ‘Maskülenlik yeniden tanımlanıyor’,

‘Erkek giyimi artık daha cesur’ gibi... Evet, hepsi doğru ama bu sezon bir şey daha oldu: Erkek modası ‘rahatladı’. Ve bu rahatlık yalnızca eşofman kumaşlarında ya da bol kesimlerde değil; tavırda, seçimlerde, renklerde de kendini hissettiriyor. Hep birlikte bu yılın erkek modasına bir göz atalım...

Sportif mod: Atletik giyimin modadaki hâkimiyeti yeni değil ama 2025’te bu eğilim, sadece spor salonuna değil, şehir hayatının tam kalbine taşınıyor. Eşofmanlar, spor şortlar, file detaylı üstler, şeffaf spor ceketler... Hepsi Louis Vuitton, MSGM ve Fendi gibi markaların yorumuyla şehirli erkeğin gardırobuna rafine bir dinamizm katıyor. Bu parçalar stil sahibi bir ‘aktiflik’ hissi yaratıyor.

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Minimalist, az ve öz: 2025’in en çarpıcı tavrı aslında en sessizi olabilir. Keskin kalıplar, yüksek kaliteli kumaşlar ve özenli dikişlerle öne çıkan minimalist takımlar pantolonlu ya da şortlu versiyonlarıyla erkek stillerinin en sade ama en güçlü halini yansıtıyor. Gucci, Ami ve Zegna bu anlatının öncüleri. Lacivert, bej, beyaz ve gri başrolde...

Ekosenin sofistike hali: Ekose desen, bu sezonun nostaljik dokunuşlarından. Ancak bu kez bir okul forması ya da İskoç eteği havasında değil. Loewe’da şortlarda, Dunhill’de gömleklerde karşımıza çıkan ekoseler stil sahibi bir tavra bürünüyor. Geleneksel olana modern bir dokunuş olarak da yorumlanabilir.

Pastel pembeler: Erkek giyiminde pembenin yeri artık tartışma konusu değil. 2025’te pastel pembeler, özellikle şeftali alt tonlarıyla romantik ama güçlü bir imza atıyor. Hermès’te yumuşak gömlekler, Dior Men’deyse yaz akşamlarına eşlik edecek ince ceketlerde hayat buluyor. Bu ton erkek modasında kendine güvenen bir zarafeti temsil ediyor.

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Gladyatör sandaletler: Klasik Roma etkisinden çıkıp çağdaş bir tasarımla yeniden yorumlanan gladyatör sandaletler, hem bohem hem güçlü bir hava taşıyor. Özellikle şortlarla bir araya geldiğinde yaz stiline karakter katıyor. Örneğin Dries Van Noten bu trendin ustalığını sergiliyor.

Grafik ve baskılar: Grafik desenler, manifesto niteliğinde baskılar ve dijital illüstrasyonlar erkek giyimini bir ifade biçimine dönüştürüyor. Gucci desenleriyle, Doublet ise mesaj kaygılı baskılarıyla giyilen her parçayı bir hikâyeye dönüştürüyor. Yani sanki moda, bu sezon kelimelere ihtiyaç duymadan konuşuyor.

HER TARZA UYGUN





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Gladyatör sandaletler çok moda. Camper, 6.599 lira





Pembe tonları erkek modasında yer edindi. Gant, 4.995 lira





Ekose şortları bolca göreceğiz. GAP, 2.799 lira





Baskılı gömleklere şans verin. H&M, 899 lira





Şık kesimli, keten pantolonlar dolabınızda olsun. Marks&Spencer, 6.299 lira





Formalara gönderme yapan tişörtlere rastlıyoruz. Zara, 1.390 lira

KISA KISA

Romantizm ve cesaret bir arada

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Tasarımcı Tuğba Atasoy’un 2025 Yaz Koleksiyonu’nu görünce, modanın yalnızca bir stil dili değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğunu bir kez daha hissettim. Kuzey Ege’de, dağın yamacında ve doğayla mimariyi zarafetle buluşturan Soleil Mansion’da gerçekleşen özel bir etkinlikle koleksiyonunu tanıtan Atasoy moda ve deneyimi bir arada sundu. İki gün süren bu deneyim boyunca sabah yogalarıyla güne başladık, doğadan ilhamla hazırlanan menüler eşliğinde uzun sofralarda bir araya geldik. Her detay, koleksiyonun ruhuna hizmet eder nitelikteydi. Koleksiyonun merkezindeyse romantik ama güçlü bir kadın var. Pastel tonlar, üçboyutlu çiçek detayları, denim parçalar ve el işçiliğiyle hazırlanmış büstiyerler hem yumuşak hem güçlü bir ifade yaratıyor. Romantizmle cesaretin aynı bedende nasıl uyumlanabileceğini gösteriyor. Bu yaz koleksiyonu, sadece giymek değil, hissetmek, yavaşlamak ve doğayla yeniden bağ kurmak isteyenler için ilham verici.