Erkek moda haftalarında canlı renkler başrolde

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Fendi: Yakasız takım elbiseler, şalvarlar, şortlu takımlar, incili choker’lar (tasma kolye) dikkat çekiyor. Markanın ünlü baget çantası bu defa erkekler için tasarlanmış. Pötikare deseni öne çıkıyor, renkler arasındaysa bordo hâkimiyeti var.

Prada: Raf Simons ve Miuccia Prada birlikteliğiyle hayata geçirilen Prada koleksiyonunda şüphesiz göze ilk çarpan, bu yenilikçi ikilinin yarattığı iddialı ve canlı renklerdeki tulumlar. Hacimli trençkot ve blazer’lar da öne çıkıyor. Prada tutkunlarının bayıldığı minik cepli kemerler yeni koleksiyonda da göze çarpıyor.

Dolce & Gabbana: Dolce & Gabbana şovuna kıyafetlerden çok, geçen hafta kız arkadaşı Megan Fox’a evlenme teklifi eden rap’çi Machine Gun Kelly damga vurdu. Şovun açılışını yapan Kelly, bitime dek müziğiyle eşlik etti. Grafiti desenli sokak giyiminin hâkim olduğu koleksiyonda, XXL kabanlar, payetli parçalar ve aralarında Barbie pembesinin de olduğu canlı renkler vardı.

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Dior: Tasarımcı Kim Jones, markanın kurucusu Christian Dior’un çok sevdiği hazeran, leopar ve müge çiçeği motiflerini kullanarak marka mirasına saygı duruşunda bulunuyor. Gri ve pastelin farklı tonlarını gördüğümüz koleksiyonda, Jones’a Paris’in gökyüzü ilham vermiş.

Louis Vuitton: Markanın 2022/23 erkek koleksiyonu kasımda kaybettiğimiz tasarımcı Virgil Abloh’un imzasını taşıyor. Tasarımcının son koleksiyonu olduğu için ayrıca kıymetli. Louis Dreamhouse, Virgil’in yarattığı sekiz koleksiyonun temasını içerdiğinden farklı konseptte parçalar var. En sürprizli yanıysa sonunda sergilenen erkek gelinlikleri...

Kenzo: Kadın ve erkek koleksiyonlarının bir arada sergilendiği Kenzo’da canlı renkler öne çıkıyor, kareli ve çiçek desenli parçalar dikkat çekiyor. Bu koleksiyon, markanın yeni kreatif direktörü ve aynı zamanda müzisyen olan Nigo’nun ilk koleksiyonu olma özelliğini taşıyor.

‘İNGİLTERE’DEKİ KOLEJLİ ÖĞRENCİLERİN FORMALARINDAN DA İLHAM ALDIM, TÜRK SERAMİK DESENLERİNDEN DE...’

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Londra ve Milano’da sergilediği koleksiyonlarla ve yenilikçi tasarımlarıyla dünya çapında dikkat çekiyor. Milano Erkek Moda Haftası’ndaki tek Türk tasarımcı olan Serdar Uzuntaş’ı tanıyoruz.

Moda tasarımcısı olma serüveninden ve markanın hikâyesinden bahseder misin?

Moda eğitimimi İngiltere’de Central Saint Martins’te aldım. 2010’da erkekler için tasarımlar yapmaya başladım ve SR Serdar Milano markamı kurdum. Markamda tek bir temadan yola çıkmak yerine her defasında ilgimi çeken farklı konulara yöneldim. Bu bazen İngiltere’deki kolejli öğrencilerin formaları olurken bazen de Türk seramik desenleri oldu. Erkeklerin hem şık olurken hem rahat olabilmeleri markamın kilit noktası. Şu an İstanbul ve Milano’da yaşıyorum. İstanbul’da tasarım atölyem ve showroom’um var.

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Son Milano Moda Haftası senin için nasıl geçti?

Her zamanki gibi eğitici ve ilham vericiydi. İtalyan basını koleksiyonumu beğendi ve çok ilgi gösterdi. Benden bahsederken ‘Türk erkek moda tasarımcısı’ ifadesini kullanmalarıysa çok hoşuma gidiyor. Bu yönüyle kendi özümü yansıtabildiğimi düşünüyorum. Koleksiyonumda eskrim sporundan ilham aldım. Çekimlerimi de İtalya’daki tarihi bir eskrim salonunda gerçekleştirdim.

Türk markaları yurtdışında nasıl daha çok dikkat çekebilir?

Tasarımcı ve markaların ortak koleksiyonlar çıkarması erkek markalarında çok yaygın değil. Bunu arttırırsak daha fazla dikkat çekeceğimiz düşüncesindeyim. Güçler birleştirilmeli.

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2022-2023 Sonbahar/Kış koleksiyonunda neler göreceğiz?

Canlı renkler sezonda tasarımcıların ilgi odağı olacak. Enerjimizi kışa rağmen yükselteceğiz. Kırmızı, sarı, turuncu ve yeşil benim favorilerim. Rahat kalıplar öne çıkacak ve erkeklere özgürlük kazandıracak. Altın kaplama düğme detayları da spor ama şık kombinler yaratacak.

Kendi stilini nasıl tanımlarsın?

Spor, şık ve gizli detaylarla birleşen rahat bir stilim olduğunu düşünüyorum. Rahat olan şık olmaz inancına karşıyım. İnsanların yaşam stilleriyle uyumlu giyinmeleri benim ana hedefim. Bu yüzden erkek önce kendini tanımalı ve ardından seçimlerini yapmalı. Fark edilmek için moda kurbanı olmamalıyız. Buna bir tasarımcı olarak ben de dahilim.

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KISA KISA

Koleksiyonluk Nike Air Force’lar satışta



Ayakkabıdan yalnızca 200 çift üretildi.



Geçen kasımda hayatını kaybeden Virgil Abloh’un tasarladığı, Louis Vuitton ve Nike işbirliğiyle doğan ‘Air Force 1’ spor ayakkabılar satışa çıktı. Bu özel seri Sotheby’s üzerinden açık arttırmayla satışa sunulacak. Ölümünden önce projenin ilk aşamalarında yer alan Abloh’un arzu ettiği gibi, elde edilen gelir, akademik olarak potansiyel vaat eden, Afrika kökenli öğrencilerin eğitimini destekleyen Virgil Abloh™ Post-Modern burs fonuna bağışlanacak. Açık arttırma, Abloh’un ailesiyle birlikte gerçekleştirilecek.

Louis Vuitton’ın İlkbahar/Yaz 2022 koleksiyonu için yaratılan ayakkabılar yalnızca 200 çift üretilmiş, başlangıç fiyatıysa 2 bin dolar. Markanın klasik monogram ve damier desenleriyle donatılmış olan model, değerli dana derisinden yapılmış. Ayrıca yine markanın İlkbahar/Yaz 2022 koleksiyonunda yer alan Pilot Case çantası da açık arttırmada satışa çıkarılacak.

Koleksiyonerlerin radarından kaçmayacak bu spor ayakkabı, Virgil Abloh’un ölümünden önce yaptığı son işbirliklerinden biri olduğu için de ayrıca değerli...