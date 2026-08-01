Erkek giyiminde bu yaz kurallar değişiyor

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Yazın genellikle bol seçenekli kadın modasının gölgesinde kalan erkek modası bu sezon iddiasını artırıyor ve bu kez belirli kurallara da sıkışıp kalmıyor. Gömleğin bir tarafı pantolonun dışına çıkıyor, kravatlar gevşek bırakılıyor. Ceketlerin içine klasik gömlek yerine atlet ya da polo yaka triko giyiliyor.

Ofiste: Erkekler ofiste şort giyebilir mi? Bu sezon podyumlar “Doğru şortsa neden olmasın” diyor. Tabii her ofisin kendi kuralları var. Burada bahsettiğimiz spor salonunda giyilen modeller veya denim şortlar değil. Diz hizasında biten, bol kesimli, pileli ve pantolon kumaşından hazırlanan bermudalar neredeyse klasik bir pantolon gibi kullanılabiliyor. Üzerine gömlek veya polo yaka ince triko, ayağa da loafer (bağcıksız, rahat ayakkabı) giyildiğinde görünüm düşündüğümüzden daha ciddi olabiliyor. Aynı kumaştan hazırlanmış ceket ve bermuda birliktelikleri bu yaz erkekler için iyi bir seçenek.

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En şaşırtıcı parça pareo

Şehirde: Bir süredir erkek modasında ‘preppy’ stili; yani kolej üniformalarını hatırlatan polo yakaları, gömlekleri, chino (gabardin kumaştan, hafif bol kesim) pantolonları ve loafer’ları görüyoruz. Bu tarz artık pek kurallara bağlı değil. Gömleğin bir tarafı pantolonun dışına çıkıyor, kravat gevşek bırakılıyor. Polo yaka tişörtler geniş pantolonlarla, çizgili gömlekler uzun şortlarla, klasik loafer’larsa beyaz spor çoraplarla tamamlanıyor.

Gece: Bu yaz gece stilleri iddialı. Delikli trikolar, transparan gömlekler, derin yakalı atletler, açık bırakılan düğmeler ve kısa şortlar cesur bir hava katıyor. Dries Van Noten, Prada ve Rick Owens markalarının koleksiyonlarında beden her zamankinden daha görünür. Elbette günlük hayatta podyumdaki kadar ileri gitmek gerekmiyor. İnce dokulu bir triko, birkaç düğmesi açık bol gömlek, normalden daha kısa şort aynı etkiyi yaratabilir. Uzun kolyeler, boncuklar ve bileklikler de bu stile eşlik ediyor.

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Davette: Takım elbise ortadan kaybolmuyor. Hatta tekrar önem kazanıyor. Fakat dar pantolonlar, sert omuzlar, kusursuz bağlanmış kravatlar artık yok. Bu yaz takım elbiseler daha bol, hafif ve rahat. Ceketlerin içine klasik gömlek yerine atlet veya polo yaka triko giyiliyor.

Plajdan ilham alan parçalar: Yazın erkek modasının en şaşırtıcı parçası pareo. Dries Van Noten’ın koleksiyonunda pantolonların ve şortların üzerine bağlanan desenli pareo’ları gördük. Fazla iddialı gelebilir ama erkek giyiminde etek benzeri parçaların tarihi eski. Pareo’dan çok daha kolay uygulanabilecek bir diğer plaj trendiyse boardshort’lar. 1990’lı ve 2000’li yılların sörf kültürünü hatırlatan uzun, bol, desenli şortlar yalnızca denizde değil, şehirde de atletler, gömlekler ve hatta loafer’larla kullanılıyor. Parmak arası terlikler de Prada, Louis Vuitton ve Hermès koleksiyonlarında kumaş pantolonlar ve gömleklerle eşleşiyor.

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Tabii ki yarın aniden herkesin ofise bermudayla gitmesini, gece transparan gömlek giymesini ya da pantolonuna pareo bağlamasını beklemiyoruz. Sadece kuralları esnetmek ve modaya farklı pencereden bakmak bazen eğlenceli olabilir.

HER TARZA UYGUN





Bol bir chino pantolonla giyerek kolejli stilini yansıtın. Massimo Dutti, 3.000 lira

Sadece plajda değil, bol pantolonların altında şehirde kullanmak da moda. Havaianas, 2.050 lira

Poplin bir gömlek ve loafer’larla ofise bile uyarlanır. Mango, 2.500 lira

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Gömleğinizin birkaç düğmesini açık bırakın. Guaj London, 4.999 lira

Bir dönemin vazgeçilmezi boardshort’lar geri döndü. Quiksilver, 5.000 lira

KISA KISA

Bir eşarptan kaç bluz çıkar?





Sosyal medyanın yeni yaz takıntısı tek bir ipek eşarbı birbirinden farklı bluzlara dönüştürmek. TikTok ve Instagram’da karşımıza çıkan bağlama videolarında aynı eşarp birkaç düğüm ve katlama hareketiyle straplez bir büstiyer, boyundan bağlamalı bir üst, asimetrik ya da sırtı açık bir bluz oluveriyor. Hatta iki eşarbı bir araya getirerek daha dökümlü ve hareketli modeller yaratmak da gayet mümkün.

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Bu trendin en güçlü tarafı yeni bir parça satın almadan gardıroba çeşitlilik kazandırması. Yıllardır boynumuza bağladığımız veya çanta sapına doladığımız bir eşarp doğru teknikle yaz gardırobunun en kullanışlı parçasına dönüşebiliyor. Ben de bu fikri çok sevdim. Özellikle bir yüzük yardımıyla eşarbı halter bluza dönüştürme yöntemine bayıldım.

Son zamanlarda eşarptan çanta yapma videolarına da sıkça rastlıyorum. Basit bağlama teknikleriyle, özellikle plajda kullanılabilecek çeşit çeşit çanta yaratmak mümkün. Sosyal medyada gördüğümüz bu tür yaratıcı fikirler sürekli yeni bir şeyler satın almak yerine elimizdekilere farklı bir gözle bakmak ve onları değerlendirmek konusunda oldukça ilham veriyor.