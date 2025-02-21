Enerjiyi ‘depo’ladı, bekletti ama değdi

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Sezonun başından beri ‘ha açıldı, ha açılacak’ diye bekliyordum La Boucherie’yi. Sonra büyük bir tadilata girdiğini öğrendim, baştan aşağı yenilendiğini duydum. Ocak başı, ortası derken geçen hafta hizmete girdi, ismi de La Boucherie Depo oldu. Benim en sevdiğim yerlerdendir.

La Boucherie’ye yeni gidecekler için özet geçeyim. Burası canlı müzik kulübü gibi görünse de yemekleriyle de önplana çıkan, eller havaya benzerlerine göre daha şık, oturarak canlı müzik dinleyebileceğiniz bir mekân. Bu defa Umut Evirgen’in yanında bir isim daha var işletmesini üstlenen. La Boucherie Depo için Evirgen’le Tolga Çinkitaş güçlerini birleştirip baştan aşağı yepyeni bir mekân yaratmışlar.

Geçen hafta uğradım. İçeri girer girmez hemen fark ediyorsunuz; dekorasyondan mekânın şekli şemailine her şey değişmiş, önceki halinden tek kalan küçük, kabare usulü şarap kadehleri olmuş. Sahneyle bar yer değiştirmiş ama mekânın o seksiliği, havası yerli yerinde duruyor. Moulin Rouge esintileri ağırlıkta, eskiyen dekorasyonu yenilenip özenli hale getirilmiş, locaların sayısı artmış.

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Ördekler, havyarlar...

Mekân, haftanın dört günü açık, çarşambadan-cumartesiye yemekli canlı müzik var. Çarşambaları meyhane konseptinde ‘Ud&Buzuki’ gecesi düzenleniyor. Geceye özel olarak şef Arto Ankaralıyan ekibiyle geliyor ve mezeleri, yemekleri hazırlıyor. Menüde Ermeni usulü topik, trüf yağlı kestane mantarlı humus, mini krep üstü siyah havyarlı tarama, füme dilli paçanga böreği servis ediliyor. İçecek hariç 3.500 lira. Diğer günler mutfak Cihan Yalçın’a emanet. Cihan Yalçın

12 aşamalı tadım menüsü servis ediyor. Soğuk paylaşımlardan beef tataki, ara sıcaklardan parmesan dolgulu mantar fırın, sıcaklardan kaburga gyoza favorilerimden oldu ancak et ve süt ürünleri yemeyen arkadaşım yemekte biraz zorlandı çünkü mantar bile parmesan dolguluydu... Ben menünün genelini sevdim, fiks menü servis eden mekânlarda yemekler özensiz ve klasik olur. La Boucherie’nin menüsünde ördekler, havyarlar cirit atıyor...

La Boucherie’de kapı açılışı 18.00, yemek servisi 20.00-23.00 arasında. Müzik çarşambaları 21.30’da, diğer günlerdeyse 22.30’da başlıyor, Yaklaşık 1.00’e kadar devam ediyor. 1.00-2.00 arasındaysa DJ performansı var. Fiks menü sahneye çıkan isim ve masanızın konumuna göre 3.500-4.500 lira arasında. Eğer yemek yemeyeceğim, sadece içeçek alacağım diyorsanız kişi başı 4.000 lira harcama yapmanız gerekiyor. Kokteyllerin tamamı

900 lira. Benim gittiğim gece sahnede Aybüke Albere vardı, Aybüke’yi La Boucherie’de dinlemeyi her zaman çok severim çünkü Emirgân Group’un ‘aile’ kontenjanından sayıldığı için kendi evinin salonunda şarkı söyler gibi rahat, kıpır kıpır ve eğlenceli olur. O gece de her zamanki gibi coşturdu.

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Giyim kuşama gelirsek; her zaman için şık olunmayı hak eden bir mekân La Boucherie, özen istiyor. Giyin topuklularınızı, sürün sürüştürün ama mekânın ‘cool’ tavrından çok uzaklaşmayın. Kız kıza buluşmalar, kalabalık gruplar, güzel yemek yiyip eğlenmek için birebir. Doğum günü kutlaması için de uygun ancak eğer doğum günü planlıyorsanız sizi uyarıyorlar; “Konseptimiz ve alanımız nedeniyle pasta servisi yapmıyoruz, dilerseniz tek kişilik pasta tercih edebilirsiniz” diye.

Ah geceler

◊ Ebru Yaşar bu gece 22.30’da Yeni Gazino’da.

(0532) 500 28 69

◊ Anıl Durmuş bu gece 23.00’te Nuit Blanche sahnesinde. (0538) 413 49 40

◊ Ayla Balyemez bu gece 00.00’da Lineup Suadiye’de. (0531) 498 80 93

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◊ Okan Albayrak bu gece 00.00’da Rise n’ Fall Suadiye’de. Rezervasyon: @risenfallsuadiye

◊ Mert Davran yarın 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live’da. (0532) 154 25 87

◊ Güven Yüreyi yarın 00.30’da The Room Live’da. (0535) 018 60 93

◊ Yıldız Tilbe 25 Şubat Salı 23.00’te Cahide Palazzo’da. (0212) 706 78 90

◊ Kaan Yorulmaz 27 Şubat Perşembe 23.30’da Aztek’te setin başında olacak. (0212) 247 59 01

◊ Begüm Obiz 26 Şubat Çarşamba 00.30’da Korto İstanbul’da. Rezervasyon: @kortoistanbul

7/24 yetmez

◊ Acolar Ocakbaşı, Maslak 1453’ün içinde birkaç ay önce açıldı. Ben henüz gitmedim ama gidenlerden duyduğum kadarıyla yemekleri de fonda çalan müzikleri de beğeniliyor. Salı akşamları kadınlar matinesi eğlencesi var; çalgılı, çengili, dansözlü. Fiks menü, sınırsız alkollü içecek dahil 2.300 lira.

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◊ Etiler’deki Kütüphane’nin taşındığını duymuştum. Yerine, gece hayatının başarılı işletmecilerinden Cihan Saylam’ın canlı müzik yeri Terapi geldi. Sahneye çıkan isimler haftalık olarak değişiyor. Benim gittiğim gece Deniz Yükseler vardı. Özellikle cuma-cumartesi hareketliymiş.

◊ Atina’nın en ünlü barlarından Line, 26-27 Şubat’ta MOMO Bebeköy’ün barını ele geçirecek. Özel reçeteleriyle hazırlanan kokteyller servis edilecek.