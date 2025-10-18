Enerji sokağa taşıyor

Haberin Devamı

Özellikle büyük şehirlerde birkaç sezon boyunca popüler olan bölgeler bir süre sonra yerini başka semtlere bırakıyor, eğlence ve gece hayatı adres değiştiriyor.

Akaretler şüphesiz en cafcaflı günlerini Al Jamal ve Kaf:f’ın açıldığı 2011’de yaşamıştı. Kaf:f’ın eğlencesi dillere destandı. Son zamanlarda semt yeniden canlandı. Arka arkaya hizmete giren yeni mekânlarla hem gündüz hem gece kalabalık sokaklara taşıyor. Klasikleriyle, yeni adresleriyle Akaretler tam bir sosyalleşme alanına dönüşüyor.

Bir ayağı 26 Ekim’e kadar Sıraevler’de sürecek Artweeks İstanbul çağdaş sanat etkinliği de bölgedeki hareketliliği arttıracak gibi görünüyor. Yolu hem sanata hem de Akaretler’e düşecekler için semtin yenileri ve klasikleri arasında bir tura çıkalım.

Canlı müzik de var, DJ de

◊ Şehrin en yenilerinden biri, Tiny Drinkery House. Bir sokak barı. Menüsünde pizza, atıştırmalıklar ve kokteyller var. İsteyene kahve servisi de yapıyorlar. Yediniz, içtiniz, sohbetinizi ettiniz, o zaman sizi içeriye alalım. Speakeasy yani gizli, yalnızca referansla girebildiğiniz canlı müzik mekânı sizi bekliyor.

◊ BeerHall Akaretler’in klasiklerinden sayılıyor artık. Haftanın her gecesi kalabalık, menüsünde atıştırmalıklar var. İlerleyen saatlerde DJ performansı oluyor, özel günlerde konsept partiler düzenliyorlar. Kasmaya gerek yok, salaş ama eğlenceli. Spontane gecelerin partileme garantili son duraklarından.

◊ Agata salıdan pazara kadar açık. 13.00’te servise başlıyorlar. Yemekleri, kokteyl menüsü var. Özellikle hafta sonu rezervasyon gerekiyor. O günlerde ritim yükseliyor, DJ performansları oluyor.

◊ Limoncello da semtin eskilerinden. İlk açıldığı dönemde kapısında kuyruklar olurdu, içeri girmek hiç kolay değildi, özetle kapısı ‘sıkıntılıydı’. Şimdilerde eski havası yok ama müdavimi çok. Haftanın her gecesi açık, DJ’lerin performansı var.

◊ İzmirli Un Posto, Alsancak ve Alaçatı’dan sonra Akaretler’de şube açtı. 10.00-22.00 arasında hizmet veriyor. Focaccia ekmeğine İtalyan usulü sandviçler yapıyorlar, Alaçatı’da yediğimin tadı hâlâ damağımda...

Ramen mi döner mi?





◊ Kaizen Ramen Bar son dönemin popüler lezzetlerinden ramen servis ediyor. Özellikle hafta sonları öğleden sonra içeri girmek için sıra beklemek durumunda kalabilirsiniz. 12.00’de servise başlıyorlar.

◊ Sour&Sweet Artisan Bakery’nin Yeniköy, Suadiye ve Caddebostan’da şubesi var. Şimdi Akaretler’de yenisini açtılar. 10.00-1.00 arasında hizmet veriyor. Özellikle yumurtalı kahvaltı tabakları, kruvasan çeşitleri çok başarılı.

◊ Sprout, artizan pizza fırını olarak biliniyor. İçeride sanki İtalya’da yıllanmış bir restorandaymışsınız gibi hissediyorsunuz. Roma usulü dilim pizza servis ediyorlar. Ufacık bir mekân ama müdavimi çok. Pazartesi kapalı, diğer günler 12.00-22.00 arasında açık.

◊ Minoa Books&Coffee, Akaretler’in en sevdiğim mekânlarından. Al kahveni, kitabını, otur bir köşeye... Mekânda zaman zaman yazar söyleşileri de düzenleniyor. Etkinlikleri sosyal medya hesapları (@minoabooksandcoffee) üzerinden duyuruyorlar.

◊ Mahal eski usul bir meyhane, yeni nesil olanlarla karıştırmayın. Arkadan hafif hafif müzik çalıyor, siz masada dostlarınızla sohbete dalıyorsunuz.

◊ Döner Records bir İzmir markası. Dükkânın önündeki alana oturup atıştırabileceğiniz sedir koltuklar konmuş. Burası bir dönerci ama içeride mini bir barı var, kokteyl ve bira servis ediyorlar. Akşamları DJ performansı kokteylinizin eşlikçisi oluyor.

AH GECELER

◊ Begüm Obiz bu gece 00.30’da Korto İstanbul’da. Rezervasyon: @kortoistanbul

◊ Yusuf Aslan bu gece 00.30’da Lineup Suadiye’de. (0531) 498 80 93

◊ Okan Albayrak bu gece 00.30’da Rise n’ Fall Suadiye’de. Rezervasyon: @risenfallsuadiye

◊ Anıl Durmuş yarın 00.30’da Terzi İstanbul’da. (0531) 290 24 34

◊ Güven Yüreyi yarın 00.30’da The Room Live’da. Rezervasyon: @the.roomlive

◊ Deha Bilimlier 22 Ekim Çarşamba 23.00’te Cahide Palazzo’da. (0212) 706 78 90

◊ Alya 23 Ekim Perşembe 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live’da. (0532) 154 25 87

◊ Seda Mete 24 Ekim 23.00’te My Cabaret sahnesinde. (0532) 174 75 75

◊ Ümit Besen 24 Ekim 23.00’te La Boucherie Depo’da. (0532) 135 35 55

◊ Erol Evgin ve Aşkın Nur Yengi 24 Ekim Cuma 22.00’de İstanbul Günay’da. (0532) 443 33 33

7/24 YETMEZ

◊ Kıvanç Kasar’ın Altın Saatler’i yazın Bodrum, Çeşme, İstanbul arasında mekik dokumuştu. Şimdi İstanbul’daki asıl yerinde, Harbiye’de. Kıvanç, ara ara Altın Saatler’i başka şehirlere götürmeye de devam edecek. Misal 22 Ekim Çarşamba gecesi Scope Ankara’da olacak.

◊ ‘İstanbul Tükenmeden’ 25 Ekim Cumartesi ‘Mustafa Meriç eşliğinde Çatıları ile Kapalıçarşı’ turu düzenliyor. 10.00’da Çorlulu Ali Paşa Medresesi’ndeki buluşmayla başlayacak tura katılım bedeli 2.500 lira. istanbultukenmeden.com

◊ Komedi Kulüp by Brothers nihayet şehre döndü. Bu gece Bengi Apak ve Sarp Apak’ın stand-up şovu var. Sezon boyunca Deniz Göktaş, Lesli Karavil ve Melikşah Altuntaş stand-up gösterileriyle kulüpte olacak. Konser verecekler arasındaysa Harun Tekin& Koray Candemir, Ayşegül Aldinç, Bora Öztoprak ve Duygu Soylu var.