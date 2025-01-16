‘Enerji dersen var, hüzün dersen o da var…’

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Özlemiştik

Bir süredir İstanbul dışında kendine yeni bir hayat kuran Deniz Sipahi’ye şehrin canlı müzik sahnelerinde daha ender rastlar olmuştuk. En son teklisi ‘Yeni Sonum’u da 2022’de yayımlamıştı. Şimdi cover bir parçayla çıktı karşımıza. ‘Oyun Bitti’ bir Sezen Aksu şarkısı. Ama bu kez Deniz Sipahi’nin yorumuyla dinliyoruz.

‘Oyun Bitti’ (Tekli)

Deniz Sipahi

Avrupa Müzik

‘Öpeyim geçsin’

Erol Evgin yeni şarkısı ‘Öpseydin Yaralarımdan’ı şu sözlerle anlatıyor: “Anneler ‘Öpeyim de geçsin’ der. Anneler, bir de çok sevenler öpünce geçer, iyileşir yaralar.” Bu duygusal şarkının sözü Selma Çuhacı imzalı. ‘Ben İmkânsız Aşklar İçin Yaratılmışım’ı sevenler usta müzisyenin hikâyenin devamını anlattığı bu teklisini de çok sevecek.

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‘Öpseydin Yaralarımdan’ (Tekli)

Erol Evgin

Universal Music Türkiye

Biraz da gerçekler…

Little Mix grubunun kendi kanatlarıyla uçan üyesi JADE, yeni şarkısı ‘IT Girl’de müzik sektörüne ilişkin deneyimlerini ve şöhretin karmaşık doğasını alaycı bir şekilde dile getiriyor. JADE şarkıyla ilgili “Deneyimlerimi yazmam gerekiyor. Gerçekleri şekerle kaplayacak değilim. Bu benim gerçeğim" diyor.

‘IT Girl’ (Tekli)

JADE

Sony Music Türkiye

Dans, dans, dans…

Alternatif popçu Ece Barak enerjik bir şarkıyla soğuk havada battaniye altında oturanları dansla ısınmaya çağırıyor. Barak’ın sözü ve bestesi kendisine ait ‘Düştüm’ü akıldan kalan sözleriyle de hemen dile dolanıyor. Şarkı yasak aşka kapılan iki âşığı anlatıyor.

‘Düştüm’ (Tekli)

Ece Barak

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Hardal

Birlikte yollara düşmüşler

Kezzo ve Serhat Oktay ‘Küskün Vedalar’ şarkısında güçlerini birleştirdi. İki ismin nakaratında “Gene düştüm yollara ben, bulutlar üstüme üstüme sel gibi ağladı” dedikleri şarkının sözleri güçlü kalemiyle bilinen Kezzo’ya ait.

‘Küskün Vedalar’ (Tekli)

Kezzo, Serhat Oktay