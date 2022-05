‘En yüksek enerjiyi getirmeyi planlıyoruz’

Haberin Devamı

Josh Lloyd-Watson ve Tom McFarland’dan oluşan Jungle, neo soul ve funk türlerinden ilhamla yaptıkları 70’ler disko türündeki parçalarıyla tanınıyor. Geçen yıl ‘Loving in Stereo’ adlı üçüncü albümlerini çıkaran ikili

10 yaşından beri birlikte müzik üretiyor. Küçük yaştan bugüne devam eden dostluklarının formülünün de sadakat olduğunu söylüyorlar. İkiliden Josh Lloyd-Watson, 10 Mayıs Salı günü Zorlu PSM, Turkcell Sahnesi’nde gerçekleştirecekleri performans öncesi sorularımızı yanıtladı.



* İlk bir araya geldiğiniz günü hatırlıyor musunuz?

Jungle, ömür boyu sürecek bir dostluğa dayanıyor. Daha 10 yaşında, tanıştığımız o günden kalma bir kardeşlik. Londra, Shepherd’s Bush’ta birlikte büyüdük ve o günden beri müzik yapıyoruz.



* Bugün geldiğiniz noktayı hayal etmiş miydiniz?

Müziğin içinde kaybolabilmek zihnimize de büyük bir özgürlük getirdi. Jungle’ın yıllar içinde elde ettiği başarıyı asla tahmin edemezdik. Bu tamamen çocukluğumuzdan bugüne büyüttüğümüz yaratıcılığımızın bir ürünü, bizim bebeğimiz.



* Sizce o günlerden bugüne dostluğunuzu canlı tutan şey ne oldu?

Kesinlikle sadakat diyebiliriz. Sadakat her şeyin üstünde… Bizler iyi ahlaklı, vefalı insanlarız. Ne olursa olsun her konuda birbirimizin yanındayız. Çevrenizdeki insanların her durumda yanında olmak önemli bir konu.



* İyi bir dans parçasının formülü nedir?

Bestelediğiniz şarkı kaygısız hissettirmeli ve sadece hareket etmenizi sağlamalı. İyi bir müzik için mutlak bir formül yok. Bu daha çok o parçayı üretirken sizin yakalamanız gereken bir duygu.



* Siz ikili olarak neler dinleyerek dans ediyorsunuz?

Bunu öğrenmeniz için DJ setlerimizden birine gelmeniz gerekiyor. Dünya müziğinden Brezilya diskosuna hatta Fransız house müziğine kadar her şeyi çalıyoruz. Ritmiyle bizi yakalayabilen, harika hissettiren her şeyle dans edebiliyoruz.



* Neden günümüzde popüler olan techno ve house türleri yerine 70’ler disko sound’unda müzik yapmayı tercih ettiniz?

Bu enteresan bir soru. Trendleri neden kopyalamayı tercih etmediğimizi soruyorsunuz. Kendi yolumuzu çizmemiz gerektiğini düşündük hep. Yine de hiçbir müzik için tamamen orijinal demek artık pek mümkün değil. Bir şeylerden ilham almanız gerekiyor. Bilseniz de bilmeseniz de ürettiğiniz işte her zaman bir referans oluyor. 80’li yıllardan önce müzik analog olarak kaydediliyordu ve bu, müzikteki sıcaklığı yakalayabilmenizi sağlıyordu. Üretimlerimizde biz de bu sıcaklığı yakalamaya özen gösteriyoruz.



* Bir gününüz nasıl geçiyor?

Çoğunlukla müzik yaparak veya müzik çalarak… Bazen zihni özgürleştiren ve yaratıcılığı besleyen sanat dallarıyla ilgileniyoruz. Sergileri takip ediyoruz. Uzun yürüyüşler yapıp genelde güneş ışığını yakalamaya çalışıyoruz. Deniz kenarında vakit geçiriyoruz. Arkadaşlarla sohbet etmek

ve yeni fikirler planlamak harika.



* İstanbulluları nasıl bir konser bekliyor?

Sahneye en yüksek enerjiyi getirmeyi ve çok eğlenmeyi planlıyoruz. Sürprizlerle dolu, heyecanlı bir konser olacak. Yeni-eski tüm şarkılarımızı çalacağız. Gece boyunca seyircilerle bağlantı kurmayı ve dans etmeyi umuyoruz. Yaklaşık dört yıldır Türkiye’ye gelemedik. Bu yüzden İstanbul’a tekrar gelip şehri keşfedeceğimiz için çok heyecanlıyız.