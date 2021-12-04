En tatlı gelenek

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1- EFSANE ŞEKERLEMECİ

Ali Muhiddin Hacı Bekir, İstanbul





1777’de kurulan Hacı Bekir, bağlayıcı olarak un yerine nişasta kullanıyor. Vegan lokum seçenekleri de olan Hacı Bekir’in ürünlerini Atatürk’ün de sevdiği biliniyor. Ebru Erke öneriyor. 125 gramlık kutularının fiyatı 15 lira.

2- İNTERNET ÜZERİNDEN SİPARİŞ MÜMKÜN

Şekerci Cafer Erol, İstanbul





1807’den bu yana İstanbul’da hizmet veren Şekerci Cafer Erol’un ürünlerini internet üzerinden sipariş vermek mümkün. Aslı Yaman “Çikolatalı-fıstıklı çeşidi favorim” diyor. 300 gramlık çikolatalı-fıstıklı lokumun kutu fiyatı 82 lira.

3- LEZZETİ ÜLKE SINIRLARINI AŞMIŞ

Altınay Lokum, Afyon





Altı nesildir bu işi yapan Altınay Lokum, patentini aldığı kaymaklı lokumlarını yurtdışında bile duyurmuş. Nilhan Aras “Özellikle kaymaklı lokumu çok güzeldir, her zaman en taze haliyle bulabilirsiniz” diyor. Manda kaymaklı çeşidinin kilosu 52 lira.

4- NESİLDEN NESİLE… BİR GELENEK

Üç Yıldız Şekerleme, İstanbul

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Lokumun yanı sıra badem ezmesiyle de ünlü Üç Yıldız Şekerleme’yi “Feridun Dörtler nefis lokumlar üretiyor. Çifte kavrulmuş Antep fıstıklı çeşidini mutlaka deneyin.” sözleriyle Salih Seçkin Sevinç öneriyor. 450 gramlık kutu fiyatı 68 lira.

5- YILLARDIR DEĞİŞMEYEN TARİF

Cemilzade, İstanbul





Dört kuşaktır aynı formülle hazırlanan lokumlarıyla ünlü Cemilzade, Dilistan Shipman’ın önerisi. “Fındıklı lokumunu fındık tadını tümüyle hissettirdiği ve adeta kaymakla bütünleştiği için tercih ediyorum.” diyor. 250 gramlık kutuları 33 liradan başlıyor.

6- HEDİYELİK KUTULARDA...

Hafız Mustafa, İstanbul





Dubai dahil toplam 14 şubesi olan Hafız Mustafa’da portakallı, tarçınlı, limonlu ve naneli en çok tercih edilen lokum çeşitlerinden. Çok şık hediyelik kutuları da var. Sade ve aromalı çeşitlerinin kilosu 1 05 lira. Cenk Girginol tavsiye ediyor.

7- GLİKOZ ORANI DÜŞÜK

Safrantat, Karabük





Adını safran çiçeğinden alan işletmenin Safranbolu’da 7 şubesi var ancak internet üzerinden sipariş vermek de mümkün. Dilistan Shipman “Glikoz oranının düşük olması nedeniyle genzi yakmayan safranlı çeşidini çok seviyorum” diyor. 265 gramlık kutu fiyatı 34 lira.

8- AZ ŞEKERLİ İSTEYENLERE...

Öksüzler, Antakya

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Lokum, şekerleme ve kuruyemiş üreten Öksüzler’i Nilhan Aras “Her şey çok güzel ama siyah havuçlu ve narlı olanlar favorim. Tüm çeşitleri çok hafif, az şekerli” diyerek öneriyor. Lokumların kilogram fiyatı 18 liradan başlıyor.

9- BAŞKA YERDE ŞUBESİ YOK

Arif Şekerleme, Kahramanmaraş





1963’te Kahramanmaraş Kapalı Çarşı’da kurulan Arif Şekerleme şimdi sadece şehir merkezindeki dükkânda hizmet veriyor. Gül yapraklı, Antep fıstıklı ve meyveli kuş lokumu en çok tercih edilen çeşitlerden. Teoman Hünal öneriyor. Kilosu 65 liradan başlıyor.

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10 KADAYIFLISININ TADINA BAKIN

Bakırkazan, İstanbul





Akide şekeri ve badem ezmesi satışları da var. Salih Seçkin Sevinç “Dededen kalma bakır kazanlarda yaptıkları lokumlardan favorim, kadayıflı ve güllü” diyor. 100 gramdan başlayan kutu seçenekleri mevcut. Kadayıflı olanın 100 gramı 30 lira, klasik çeşitlerin 100 gramı 5 liradan başlıyor.