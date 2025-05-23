En tarz balkon sefası

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Kahve içmek, yemek yemek, kitap okumak, çalışmak, misafir ağırlamak...

Yaz aylarında bu aktiviteleri balkona taşıyanlardansanız evinizin bu havadar alanı daha çok ilgiyi hak ediyor demektir. Balkonları daha konforlu ve şık hale getirmek için neler yapılabileceği hakkında uzmanlardan öneriler aldık.

Sabah güneş alıyor mu, rüzgâr hangi yönden esiyor?

Selen Tanyeri, peyzaj mimarı

Açık balkonlar

◊ Balkonda yetiştireceğiniz bitki türlerini belirlemeden önce balkonunuzun konumunu öğrenmelisiniz. Sabah güneşi mi geliyor yoksa akşam güneşi mi? Rüzgâr hangi yönden esiyor? Bitkileri korumaya almalı mısınız? Oturma alanını nasıl planlıyorsunuz, saksılar içinde yetiştireceğiniz bitkileri nasıl sulayacaksınız? Balkona ne kadar zaman ayıracaksınız? Bu ve bunun gibi birçok soru sizi bekliyor. Ardından bitki listenizi hazırlayabilirsiniz.

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◊ Saksı içinde yetiştirebileceğiniz çok yıllık çalılar, çiçekli bitkiler listenizde ilk sıralarda olabilir. Renkleriyle başınızı döndüren sardunya, lavanta, biberiye, hosta, Afrika zambağı (agapanthus), şakayık, ortanca, yasemin, çançiçeği, küpeçiçeği, azelya, klematis, lobelya, mercan...

◊ Yaşadığınız yerin iklim özellikleriyle uyumlu türler içinden de konumunuza en uyum sağlayacak türleri belirlemelisiniz. Mesela çançiçeği güneşli yerlerde mutlu olurken şakayık yarı gölge hatta gölge sever. Ortanca da yine gölge seven bitkiler arasındadır.

◊ Balkonunuz rüzgâr alıyorsa o noktayı kapatacak bir paravanı balkona ekleyebilirsiniz. Tercih edeceğiniz malzemenin balkon ürünleriyle uyumlu olmasına da ayrıca dikkat etmelisiniz.

Kapalı balkonlar

◊ Balkonda askılı saksılar, duvar panelleri ya da paletlerle oluşturulan dikey bahçeler size hem yer kazandırır hem de dekoratif bir görünüm sağlar.

Bu noktalarda tercih edeceğiniz bitkiler bu sisteme uyum gösteren kısa köklü bitkiler olmalı. Sedum türleri gibi bakımı aynı zamanda kolay olan türleri tercih edebilirsiniz.

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◊ Camla kapatılmış, daha korunaklı balkonları adeta bir iç mekân gibi değerlendirebilirsiniz. Bu alanlarda hem iç mekân bitkilerini hem de biraz daha tropik bitkileri yetiştirebilirsiniz. Ayrıca daha özgür bir dekorasyon stili de uygulayabilirsiniz.

◊ İç mekân bitkilerinin birçoğu gölge alanları sever. Barış çiçeği (spathiphyllum), devetabanı, salon sarmaşığı, şans bambusu, kılıç gibi az ışıkla da mutlu olan bitkiler kapalı balkonlar için harika seçimler arasındadır. Ayrıca bu alanda egzotik bir görünüm elde etmek istiyorsanız da saksıda starliçe ya da muz gibi türleri yan yana kullanabilirsiniz.

◊ Bitkileri seçerken balkonunuzun metrekaresi ve konumu yine önem taşıyor. Açık veya kapalı balkonunuza biraz daha Akdeniz ruhu katmak isterseniz de toprak saksılar içinde kamkat, limon gibi türleri yetiştirebilirsiniz.

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◊ Bitkileri tek başına değil, gruplar halinde kullanmak daha doğal ve şık bir görünüm sağlar. Farklı yükseklikteki saksılarla alanda derinlik yaratabilirsiniz.

‘Duvarları da değerlendirin’

Günseli Büyüksağiş, Evim dergisinin yayın danışmanı

◊ Stilinizi yansıtan aksesuarlar ekleyerek samimi bir ortam yaratabilirsiniz. Birkaç kitap, sevdiğiniz minik aksesuarlar, şık bir kahve fincanı balkonunuzu kişiselleştirmenize yardımcı olur.

◊ Yerde minderler kullanarak kullanışlı ve konforlu bir okuma köşesine imza atabilirsiniz. İsterseniz portatif bir masa ve sandalyeyle ilham veren bir çalışma ortamı da düzenlemeniz mümkün.

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◊ Balkonda uzun saatler geçiriyorsanız minderli sandalyeler, küçük sehpalar ve uyumlu kilimlerle bir bütünlük oluşturabilirsiniz.

◊ Eğer balkonunuzda geceleri büyülü bir ortam yaratmak istiyorsanız bir grup LED ışık kullanabilirsiniz. Böylece şık bir görünüm yaratırken atmosferi yumuşatırsınız.

◊ Balkonunuzu daha işlevsel hale getirmek için etrafa sepetler ve saksılar yerleştirebilirsiniz. Böylece hoş ve pratik bir dokunuş sağlarsınız.

◊ Doğayla iç içe olmak istiyorsanız balkonunuzda bir bitki köşesi yaratabilirsiniz. Böylece şehri geride bırakıp o dar alanda bambaşka bir dünyaya adım atabilirsiniz.

◊ Balkonunuzun zemininde ahşap ve küçük çakıl taşları kullanarak alanınıza doğallık kazandırabilirsiniz.

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◊ Duvarları da değer-

lendirebilirsiniz. Dikey bahçeler, sarkıt bitkiler veya ferforje duvar süsleri kullanabilirsiniz. Bu tür dekorasyonlar, balkonunuza doğallık katarken alanı da verimli şekilde kullanmanızı sağlar. Ayrıca duvarlara monte edilebilen küçük raflar hem şık hem de işlevsel bir çözüm sunar.

Birkaç ahşap detayla sıcaklık hemen hissedilir.

‘Küçük alanda katlanabilir mobilyalar kurtarıcınız olur’

Eda Tahmaz, içmimar

◊ Küçük dokunuşlarla kendi huzur köşenizi yaratmanız aslında çok kolay. Mesela birkaç yeşil bitki, makrome askılar ve şık tasarımlı saksılarla balkonunuzu adeta mini bir botanik bahçesi haline getirebilirsiniz.

◊ Toprak tonlarında bir kilim, doğal dokulu birkaç minder ve ahşap detaylarla sıcaklık hemen hissedilir.

◊ Bohem bir tarz seviyorsanız etnik desenli yastıklar ve renkli tekstillerle size göre bir atmosfer kurabilirsiniz.

◊ Akşamları mumlar

ya da sarı tonlu aydınlatma elemanlarıyla keyifli yaz akşamı sohbetlerinize yumuşak bir ambiyans ekleyebilirsiniz.

◊ Balkonunuz küçükse katlanabilir mobilyalar kurtarıcınız olur; genişse rahat bir oturma alanı ya da hamakla dinlenme köşesi yaratabilirsiniz.

◊ Açık alanlarda hava koşullarına dayanıklı malzemeleri tercih edebilir, kapalı balkonlardaysa iç mekân konforunu yansıtan detaylara yer verebilirsiniz.