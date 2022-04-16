En önemlisi onların neşe dolması

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Gizem: 23 Nisan yaklaşıyor Melis. Neşe doluyor mu gerçekten insan? Ben çocukken o kadar yorucu

geçerdi ki törenler, hâlâ devam ediyor mu okullarda çocuk bayıltan merasimler merak ediyorum?

Melis: Tabii ki ediyor. Ve benim içim neşe doluyor ama çocuklarınkini bilemeyeceğim. Bence o törenler zaten okul müdürü ve ebeveynler neşe dolsun diye yapılıyor.

Gizem: Halbuki çocuklara armağan edilen tek bayram bu. Gönüllerince eğlenseler, tadını çıkarsalar fena mı olur? İlla da müsamere...

Melis: Ben her gösteride olduğu gibi bunu da gözyaşları içinde izlemeye hazırım valla.

Gizem: Sen de en önde elinde kamerayla çekim yapan velilerden misin, “Çıktı bizimkiler, bakın bakın, bizim çocuklar” diye bağıran (gülüyor)...

Melis: Yok, ortalarda durup sessiz sessiz ağlıyorum kendimce, büyük gururla... Ama haklısın, çocukken bir gösteriye hazırlanırken susuzluktan bayıldığımı hatırlıyorum. İnönü Stadyumu’nda yapılıyordu hazırlık, güneşin alnında.

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Gizem: Ah, evet ya! Bir de statlar vardı. Eziyetin öylesi yok! Bu yıl ne yapacaklar peki Memocuğumla Denocuğum?

Melis: Deniz’in sınıfı İspanyol dansı yapacak. Memo’nun sınıfı rap gösterisi. Denizlerin kostümü çok güzel ama Memo’nun kostümü askeri desenliydi. İnanamadım. Biz çocuklara savaş karşıtlığını anlatırken askeri desen de neyin nesi... Yolladım geri “Ben bunu giydirmem çocuğuma” diyerek. Diğer anneler de tepki göstermiş. İptal oldu o kostüm neyse ki.

Gizem: Üff, ne dertler... Mesela veli olarak bunlara katılmama hakkımız yok mu ya? Çocuk katılsın ama izlemek mecburi mi? Kaç tane sınıf vardır kim bilir?

Hepsini mi seyrediyoruz?

Melis: Tabii, paşa paşa hepsini izliyorsun. Hatta herkes hepsini izlesin diye ilk çıkan sınıfların çocuklarını salmıyorlar, anne-babaları onları alıp gitmesin diye. Lorin’in gösterisi olmaya başladı mı?

Gizem: Lorin ya, canım benim. Çok seviyorum kendisini, hep bu yaşta kalsa olmaz mı? Var gösterileri filan ama kendi aralarında yapıyorlar bir şeyler. Öğretmeni video yolluyor, seyrediyoruz, bitiyor.

Melis: Oh, bunlar iyi günlerin, tadını çıkar.

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Gizem: Çocuklar için o kadar güzel etkinlikler var ki

artık dışarıda, sana anlatamam, birkaç arkadaşıyla sahile götürmek bile daha eğlenceli olur çocuklar için. Bırakalım bayramlarını bayram etsinler.

Melis: Yani tören yapılmasına tamamen karşı değilim ama bunun çocuk bayramı olduğunu unutup çocuklara eziyete dönüştürmek yanlış tabii.

Gizem: Çocuklar için büyük şehirlerde ne gibi bayram etkinlikleri var diye baktım. Birkaç tanesini paylaşayım. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şimdiden kutlu olsun. Doyasıya eğlensin bütün çocuklar!

Şehirde şenlik havası...

* Zorlu Center Çocuk Festivali

22-24 Nisan / İstanbul

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* Kemerburgaz Kent Ormanı YKB Çocuk Karnavalı 23 Nisan / İstanbul

* Fişekhane Çocuk Festivali

23-24 Nisan / İstanbul

* Gaziemir Belediyesi Çocuk Şenliği

16-24 Nisan / İzmir

* Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası-Çocuk Şarkıları ve Marşlar

23 Nisan / Ankara