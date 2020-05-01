En lezzetli 10 YouTube kanalı.. Sofralarınız şenlenecek
İftar sofraları için yeni tarifler arayışındayız. Ancak yemek kitaplarının sayfalarını karıştırmak geride kaldı. Artık ünlü şeflerin mutfaklarına kolayca misafir olmak mümkün. Birbirinden farklı lezzetleri şeflerin YouTube kanallarında bulabilirsiniz. Uzman jürimize sorduk ve sizin için 10 yemek kanalını sıraladık.
1) PRATİK TARİFLER VERİYOR
ARDA’NIN MUTFAĞI
Arda Türkmen kanalında pratik, kolay ve lezzetli yemekler hazırlıyor. İsteyenler, Arda Türkmen’in YouTube kanalında kolay reçeteler kadar ‘hazırlanması zor sanılan’ yemeklerin püf noktalarını da öğrenebilir. Ebru Erke, “Kanalı severek takip ediyorum, tarifler çok yaratıcı, üstelik pratik” diyor.
2) YEREL MALZEMELER HARİKA YEMEKLER
ŞemsaDenizsel
Şemsa Denizsel, yerli malzemelerle harikalar yaratıyor. Elçin Yahşi, “Mevsime uygun tarifler veriyor. Ve her bir mutfak aletini tek tek tanıtıyor. Üstelik pazar alışverişlerini de katıyor işin içine” diye anlatıyor.
3) ÜNLÜ İSİMLER KONUK OLUYOR
Refika’nın Mutfağı
Refika Birgül, ünlü isimleri konuk ettiği kanalında çeşit çeşit tarif veriyor. Mehmet Yaşin “Lezzetli yemekleri havalı bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Çünkü Refika’nın lezzetleri kadar sunumları da güzel” diyor.
4) FİT KALMAK İSTEYENLERE
Dilara Koçak
Beslenme ve diyet uzmanı Dilara Koçak, düşük kalorili tarifler ve fit kalma tüyoları paylaşıyor. Müge Akgün: “Sağlıklı beslenme ve yemekte denge konularına yer verdiği için izliyorum.”
5) TATLI SEVENLER BAYILACAK
Bengi Kurtcebe
Kanalda her damak tadına uygun yemekleri bulabilirsiniz. Ancak Bengi Kurtcebe’nin tarifleri özellikle tatlı sevenleri cezbedecek. Ahmet Faik Karanis “Pasta ve tatlı konusunda bir dünya markası” diyor.
6) ‘HAYAT KURTARAN’ İPUÇLARI
İdil Yazar
İdil Yazar’ın YouTube kanalında tadına doyulmaz tariflerle birlikte mutfakta hayatınızı kurtaracak ipuçları var. Yazar, haftada beş gün video yayımlıyor. Mutfakta vakit geçirmeyi seven herkesin ilgisini çekebilir...
7) MUFTAKTA EĞLENCE VAR
Emir Yargın’la Çakal Lezzetler
Müzisyen Emir Yargın’ın yemek kanalı... Kendine has tarifleri paylaşıyor. Özellikle genç neslin severek takip ettiği bir YouTube kanalı. Hem eğlenip hem de tarifleri denemek için doğru adres.
8) MEVSİME UYGUN MALZEMELERLE...
Aydan Üstkanat
Aydan Üstkanat, tariflerini detaylı bir şekilde anlatıyor. Damak çatlatan, sağlıklı lezzetler kolayca öğrenebilirsiniz. Şef, reçetelerini mevsime uygun, doğru malzemeler kullanarak hazırlayıp yayımlıyor.
9) ANTAKYA MUTFAĞINDAN
Jale Balcı
Şef Jale Balcı’nın yeni YouTube kanalı. Ünlü şef, özellikle Antakya mutfağından hem klasikleşmiş hem de günümüze uyarlanmış reçeteler sunuyor. Siz de Balcı’dan öğrenip Antakya’yı evinize getirebilirsiniz.
10) GELENEKSEL TÜRK YEMEKLERİ
Esen Hünal
Esen Hünal özel tariflerini ve bunlara dair ipuçlarını esprili bir dille anlatıyor. Geleneksel Türk mutfağından reçeteler ve tek tencerede pişen basit yemekler en çok izlenen tarifler arasında.
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