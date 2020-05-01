En lezzetli 10 YouTube kanalı.. Sofralarınız şenlenecek

1) PRATİK TARİFLER VERİYOR

ARDA’NIN MUTFAĞI

Arda Türkmen kanalında pratik, kolay ve lezzetli yemekler hazırlıyor. İsteyenler, Arda Türkmen’in YouTube kanalında kolay reçeteler kadar ‘hazırlanması zor sanılan’ yemeklerin püf noktalarını da öğrenebilir. Ebru Erke, “Kanalı severek takip ediyorum, tarifler çok yaratıcı, üstelik pratik” diyor.

2) YEREL MALZEMELER HARİKA YEMEKLER

ŞemsaDenizsel

Şemsa Denizsel, yerli malzemelerle harikalar yaratıyor. Elçin Yahşi, “Mevsime uygun tarifler veriyor. Ve her bir mutfak aletini tek tek tanıtıyor. Üstelik pazar alışverişlerini de katıyor işin içine” diye anlatıyor.

3) ÜNLÜ İSİMLER KONUK OLUYOR

Refika’nın Mutfağı

Refika Birgül, ünlü isimleri konuk ettiği kanalında çeşit çeşit tarif veriyor. Mehmet Yaşin “Lezzetli yemekleri havalı bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Çünkü Refika’nın lezzetleri kadar sunumları da güzel” diyor.

4) FİT KALMAK İSTEYENLERE

Dilara Koçak

Beslenme ve diyet uzmanı Dilara Koçak, düşük kalorili tarifler ve fit kalma tüyoları paylaşıyor. Müge Akgün: “Sağlıklı beslenme ve yemekte denge konularına yer verdiği için izliyorum.”

5) TATLI SEVENLER BAYILACAK

Bengi Kurtcebe

Kanalda her damak tadına uygun yemekleri bulabilirsiniz. Ancak Bengi Kurtcebe’nin tarifleri özellikle tatlı sevenleri cezbedecek. Ahmet Faik Karanis “Pasta ve tatlı konusunda bir dünya markası” diyor.

6) ‘HAYAT KURTARAN’ İPUÇLARI

İdil Yazar

İdil Yazar’ın YouTube kanalında tadına doyulmaz tariflerle birlikte mutfakta hayatınızı kurtaracak ipuçları var. Yazar, haftada beş gün video yayımlıyor. Mutfakta vakit geçirmeyi seven herkesin ilgisini çekebilir...

7) MUFTAKTA EĞLENCE VAR

Emir Yargın’la Çakal Lezzetler

Müzisyen Emir Yargın’ın yemek kanalı... Kendine has tarifleri paylaşıyor. Özellikle genç neslin severek takip ettiği bir YouTube kanalı. Hem eğlenip hem de tarifleri denemek için doğru adres.

8) MEVSİME UYGUN MALZEMELERLE...

Aydan Üstkanat

Aydan Üstkanat, tariflerini detaylı bir şekilde anlatıyor. Damak çatlatan, sağlıklı lezzetler kolayca öğrenebilirsiniz. Şef, reçetelerini mevsime uygun, doğru malzemeler kullanarak hazırlayıp yayımlıyor.

9) ANTAKYA MUTFAĞINDAN

Jale Balcı

Şef Jale Balcı’nın yeni YouTube kanalı. Ünlü şef, özellikle Antakya mutfağından hem klasikleşmiş hem de günümüze uyarlanmış reçeteler sunuyor. Siz de Balcı’dan öğrenip Antakya’yı evinize getirebilirsiniz.

10) GELENEKSEL TÜRK YEMEKLERİ

Esen Hünal

Esen Hünal özel tariflerini ve bunlara dair ipuçlarını esprili bir dille anlatıyor. Geleneksel Türk mutfağından reçeteler ve tek tencerede pişen basit yemekler en çok izlenen tarifler arasında.