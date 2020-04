En iyi podcast önerileri

JÜRİ

Eda Demir / ‘daire’ YouTube kanalının kurucusu

Elçin Yahşi / Hürriyet TV yazarı

Hakan Bıçakçı / Yazar

Kanat Atkaya / Gazeteci

Öykü Karayel / Oyuncu

Selçuk Şirin / Öğretim üyesi, araştırmacı



1-90’ların müziğİ bize neler anlatıyor?

Yine Yeni Yeniden 90’lar



Sezgin İnceel ve İlker Hepkaner’in hazırladığı ‘Yine Yeni Yeniden 90’lar’ herkesin tebessümle hatırladığı 90’lar Türk pop müziğine kültürel çalışmalar ve müzik alanından bakıyor. Elçin Yahşi “Kuir ve feminist akademisyenler bu dönemde neleri görüyor, neleri hatırlıyor, neleri eleştiriyor, her hafta bunlar konuşuluyor” diyor.



2-Kahkaha garantili

KALT’ın Podcast’iOzan Akyol, Erman

Çağlar ve kimi zaman da Hasan İnceler her hafta zihinlerinden geçenleri paylaşıyor. Bu keyifli sohbet kahkaha garantili.

Hakan Bıçakcı “Son zamanlarda en çok güldüğüm şey bu sanırım. Her bölümünü tavsiye ederim” diyor.

3-Ünlülere soruyor

Nasıl gidiyor karantina?

Mirgün Cabas ünlü isimlere karantina günlerini nasıl geçirdiklerini soruyor. Farklı alanlardan birçok isim evde neler yaptıklarını anlatıyor. Şimdiye kadar Erdil Yaşaroğlu, Can Kozanoğlu, Mert Fırat, Vedat Milor ve Ceyl’an Ertem gibi isimler konuk oldu.



4-ÖNERİLER VERİYOR

Film koması

Melikşah Altuntaş’ın hazırlayıp sunduğu bu seri iyi bir film izlemek isteyenler için listeler veriyor. Kanat Atkaya’nın önerdiği bu podcast, sinema dünyasının kanayan yaraları ve ilginç olaylarını mercek altına alan dosyalarla sizi film komasına hazırlıyor.



5-USTASINDAN DİNLEYİN

Nasıl olunur?



Nilay Örnek, ‘Nasıl Olunur?’da mesleğinde usta isimlerle o işin püf noktalarını konuşuyor. Selçuk Şirin “Her listede olması gereken bir podcast klasiği. İşinde usta insanların bilinmeyen hikâyelerini dinlemek çok keyifli” diyor.



6-Oyuna siz de katılın

PodcastIa Maceraları

Can Bonomo, Can Sungur, Can Temiz ve Bengi Apak ortaklığı... ‘Dungeons and Dragons’ adlı rol yapma oyununu kendi yarattıkları efsane karakterleriyle oynuyorlar. Öykü Karayel: “Orta Dünya’da geçen, absürt bir radyo oyunu dinliyormuşsunuz gibi...”



7-Teknolojiye dair

Ha Geldi, Ha Gelecek!

Aykut İbrişim’in hazırladığı, teknolojinin insan hayatını ve

geleceğini nasıl etkilediğini anlatan yayın... Programda sanal gerçeklik, yapay zekâ ve haber ekonomisi hakkında bilgiler

ve daha fazlasını bulabilirsiniz.





8-Finans 101

Lumost

Güncel strateji ve finans gelişmelerine odaklanan bu podcast serisini Mümtaz Demirci hazırlıyor. Konular, iktisadi bilgisi olmayanların bile rahatlıkla anlayacağı şekilde işleniyor. Son bölümlerde salgının etkilediği endüstrileri dinleyebilirsiniz.

9-Gündemi takip edin

Yeni Haller

Özgür Mumcu ve Eray Özer’in hazırlayıp sunduğu bu podcast serisinin her bölümünde ayrı bir mesele ele alınıyor. ‘Yeni Haller’; sanattan bilime, güncel haberlerden siyasi gelişmelere kadar birçok başlığa odaklanıyor. Gündemi takip etme fırsatı.



10-Kendinizi keşfedin

Psikolog Beyhan Budak





Psikolog Beyhan Budak’ın kendi adını taşıyan podcast serisi YouTube hesabındaki videoların ses kayıtlarını içeriyor. Dinlerken kendinizi keşfedip kendinizle yüzleşebileceğiniz

konulara yer veriyor.