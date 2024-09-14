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En iyi 10 yürüyüş rotası: Şehrin güzelliklerini adım adım keşfedelim

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#Yürüyüş#Rota#Öneri
En iyi 10 yürüyüş rotası: Şehrin güzelliklerini adım adım keşfedelim
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2024 07:00

Kentin gizli kalmış köşelerini, tarihi yapılarını ve doğal zenginliklerini keşfetmek için eylül mükemmel bir ay. En güzel deniz manzaralarından parklara, sonbahar renklerine bürünmüş ormanlardan en gözde caddelere kadar çoğu İstanbul’dan dört şehrin en iyi yürüyüş rotalarını jürimize sorduk.

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1- PİKNİK YAPMAYA UYGUN

Belgrad Ormanı, İstanbul

Maslak ile Eyüp arasındaki 6,5 kilometrelik parkur boyunca yürüyüş ve koşu yapabilirsiniz. Piknik için de
uygun. Belgrad Ormanı şehrin en güzel kaçış noktalarından biri ve beş jüri üyemizin ilk seçimi.

2- MANZARA BÜYÜLEYİCİ

Boğaz, İstanbul

Turistlerin gözdesi, yerel halkın vazgeçilmezi... Hem manzarası hem de çevredeki lezzet duraklarıyla Boğaz popülerliğini hiç kaybetmiyor. Saffet Emre Tonguç ve Serhat Gürpınar’ın tavsiyesi.

3- BİSİKLET DE KİRALANABİLİR

Caddebostan sahili, İstanbul

Anadolu Yakası’nda. Suadiye ve Bağdat Caddesi gibi noktaları içine alıyor; çeşitli lezzet ve alışveriş duraklarıyla dolu. Bisiklet de kiralayabilirsiniz. Senem Bal Ay ve Çağdaş Ertuna’nın favorisi.

4- TARİH DOLU BİR ROTA

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Tarihi Yarımada, İstanbul

Topkapı Sarayı’ndan başlayarak Ayasofya ve Sultanahmet Camisi’ni ziyaret ederek Osmanlı dönemine bir yolculuk yapabilirsiniz. Kapalıçarşı’da alışveriş de cabası. Serhat Gürpınar, Melis Yılmaz öneriyor.

5- UZUN PARKUR

Eymir Gölü, Ankara

Şehrin en uzak semtine bile yarım saat mesafede Eymir Gölü. Yaklaşık 12 km’lik yürüyüş parkuru spor yapmak isteyenleri bekliyor. Erdoğan Gümüş ve Nurgül Büyükkalay tavsiye ediyor.

6- FOTOĞRAF TUTKUNLARI İÇİN

Mağlova Kemeri, İstanbul

Kemerburgaz Kent Ormanı içindeki Mağlova Kemeri hakkında Bahar Gündoğdu “Osmanlı dönemine ait su kemeri fotoğraf tutkunlarına çok güzel manzaralar vaat ediyor” diyor.

7- SPOR İSTEYENE ALTERNATİF

Göksu Parkı, Ankara

Erdoğan Gümüş “Muhteşem manzaralı göleti ve ahşap yürüyüş yolları var. Park, go-kart, halı ve basketbol sahalarıyla spor yapmak isteyenlere çeşitli imkânlar sunuyor” bilgisini veriyor.

8- 103 KUŞ TÜRÜNÜN YUVASI

Homeros Vadisi, İzmir

Şener Kalemci: “Yaklaşık 7 km uzunluğundaki vadi, 54 familyada 182 bitki ve 103 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Ayrıca yürüyüş yolları, amfi tiyatro ve piknik
alanı da var.”

9- GELENEKSEL DOKU

Kaleiçi, Antalya

Nurgül Büyükkalay’ın yorumu şöyle: “Cumbalı evleri, dar sokakları ve rengârenk dükkânlarıyla bir cazibe merkezi. Kaleiçi geleneksel dokusunu ve özgünlüğünü
hâlâ koruyor.”

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10- DOĞAL HAZİNELERİMİZDEN

Aydos Ormanı, İstanbul

Melih Uslu “Yürüyüşçülerin vazgeçilmezi ve doğal hazinelerimizden. Tarihi Aydos Kalesi gezilebilir, Sultanbeyli tarafındaki göletler harika manzara sunuyor. Kamp alanları da mevcut” diyor. 

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#Yürüyüş#Rota#Öneri

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