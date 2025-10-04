En iyi 10 Türk hamamı: Kese, köpük ve buhar...

Haberin Devamı

Lüks SPA deneyimi

Hürrem Sultan Hamamı, İstanbul





Uzun süren restorasyon çalışmalarının ardından bugün lüks bir SPA-hamam kompleksi olarak hizmet veriyor. Farklı süre ve içerikte paketler mevcut. 9 jüri üyesinin önerisi. Fiyatlar 117 ile 300 euro aralığında. (0212) 517 35 35

Adı İznik’ten geliyor

Zeyrek Çinili Hamam, İstanbul





Saffet Emre Tonguç “Özel ilgiyi hak ediyor. Adını İznik çinilerinden alıyor. 2023’ten beri müze-hamam olarak hizmet veriyor” diyor. Asena Sarıbatur’un da önerisi. Fiyatlar 105 euro ile 300 euro aralığında. (0212) 521 22 21

‘Osmanlı’nın ihtişamı’

Kılıç Ali Paşa Hamamı, İstanbul





Esra Er Kursan “Osmanlı’nın ihtişamını hissetmek ve geleneksel hamam deneyimi için benzersiz” diyor. Betül Avcı, Çağdaş Ertuna ve Bahar Gündoğdu’nun da önerisi. Kişi başı 3.400 lira. (0212) 393 80 10

İçinde lokantası var

Cağaloğlu Hamamı, İstanbul





Melis Yılmaz “Yıkanıp arındıktan sonra hamamın içindeki Lokanta 1741’de bir yemek molası verebilirsiniz” diyor. Nurgül Büyükkalay ve Esra Er Kursan’ın da tavsiyesi. Fiyat 3.700 liradan başlıyor. (0212) 522 24 24

‘Otantik bir arınma’

Çemberlitaş Hamamı, İstanbul





Bahar Gündoğdu “Dünyaya Türk hamam kültürünü tanıtan önemli yapılardan” derken Nurgül Büyükkalay’sa “Otantik bir arınma ritüelini deneyimlemek için eşsiz” diyor. Fiyat 3.700 lira. (0212) 522 79 74

‘Gül özlü yağlarla...’

Four Seasons Sultanahmet Kurna SPA, İstanbul





“Şaman ritüelleri de programlarına eklendi. Kese, köpük ve gül özlü yağlarla keyifli ve tazeleyici bir deneyim yaşayabilirsiniz” diyor Melis Yılmaz. Fiyat 170 euro. (0212) 402 30 55

‘En prestijlilerden’

Çırağan Palace Kempinski Sanitas SPA&Hamam, İstanbul





“Lüks ve rahatlatıcı SPA ile geleneksel hamam deneyimini modern bir tarzla sunuyor. İstanbul’un en prestijli hamamlarından” diyor Ece Pekçolaklar Çinier. Fiyatı 170 euro. (0212) 326 46 46

‘Ulaşımı çok kolay’

Ağa Hamamı, İstanbul

Bahar Gündoğdu “Fatih Sultan Mehmet’in şehzadeleri için inşa edilmiş ve sadece saraya hizmet etmiş. Şimdi halka açık ve ulaşımı çok kolay. Böyle bir yerde bu hizmeti alabilmek ayrıcalık” diyor. Fiyatı 3.300 lira. (0212) 249 50 27

Termal su banyosu

Tarihi Çekirge Sultan Hamamı, Bursa





Kese, köpük masajı ve termal su banyosu gibi hizmetler sunuluyor. Damla Durak “Türkiye’deki en özel hamamlardan. İnsan şifalandığını hissediyor” diyor. Fiyatı 200 lira. (0552) 314 54 40

‘Şehir merkezinde’

Tarihi 8 Direkli Hamam, Trabzon





Saffet Emre Tonguç: “18’inci yüzyıldan günümüze ulaşan bu yapı bir mimari şaheser. Şehir merkezine birkaç adım uzaklıkta olması ziyaretçiler için ulaşımı kolaylaştırıyor.” Fiyatı 300 lira. (0532) 722 75 45