En iyi 10 spor ekipmanı: Evde antrenmanın güçlü oyuncuları

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Hafif ama etkili

Join Meli el-ayak bilek ağırlığı

Ayşegül Saçı “Derslerimde en sık kullandığım ekipmandan biri. Hafif bir ağırlık olsa da pilates egzersizlerini daha etkili ve zorlayıcı hale getirerek gelişimimizi destekliyor” diyor. El ve ayak bileğine uygun olan ekipman Merve Kızılörenli, Meltem Karaağaç ve Burcu Uzun’un da tavsiyesi. 2.600 lira.

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Sağlam zemin

Margami Doğal ve Kaymaz Mantar Yoga Matı

Meltem Fakabasmaz “Yoga matı evde yoga, mobilite (eklem hareketliliği) ve core çalışmalarının (karın, bel, kalça ve leğenkemiği egzersizleri) vazgeçilmez ekipmanı. Kaymaz yüzeyi de avantaj” yorumunu yapıyor. Geri dönüştürülebilir mantardan üretilen

yoga matı Alev Belviranlı’nın da önerisi. 5.250 lira.

Kalça için ideal

Decathlon Domyos direnç lastiği

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Ertan Bedir ürünün mobilite, kuvvet ve rehabilitasyon çalışmalarında çokyönlü kullanım sunduğunu ve farklı direnç seviyeleri olduğunu belirtiyor. Emre Apaydın’sa kalça ve bacak egzersizleri için ideal olan direnç bandının evde etkili ve pratik bir antrenman imkânı sağladığını söylüyor. Meltem Karaağaç’ın da listesinde. 850 lira.

Postürü geliştiriyor

Adidas direnç tübülü

Özellikle sırt, kol ve omuz kaslarını güçlendiriyor. Emre Apaydın “Bu direnç lastiğiyle (direnç tübülü) vücudunuzun tüm kas gruplarını güvenli bir şekilde çalıştırabilirsiniz. Özellikle sırt kaslarını hedefleyen çekiş egzersizleri sayesinde postürün gelişmesine de katkı sunar” diyor. 860 lira.

Kasları dinlendiriyor

TriggerPoint The Grid Foam Roller köpük silindir

Kas gerginliğini azaltıyor, hareket kabiliyetini artırıyor. Çağrı Ekmekçi şu bilgiyi veriyor: “Sadece kası çalıştırmak yetmez, onu dinlendirmek de gerekir. Antrenman öncesi ve sonrası vücut ağırlığınızla silindirin üzerinde yuvarlanarak miyofasyal gevşeme (kendi kendine masaj) uygulayabilirsiniz. Kas ağrılarınızı azaltır ve esnekliğinizi artırır.” 3.200 lira.

Denge çalışması

Join Meli pilates topu

İç bacak, kalça ve sırt kaslarını çalıştırırken denge, koordinasyon ve stabiliteyi geliştirmeye yardımcı olur. Merve Kızılörenli “Core stabilizasyonu için harika. Ayağınızın-elinizin altına koyduğunuzda dengesiz bir zemin yaratıyor ve bu sayede birden fazla kas grubunu aynı anda devreye sokuyor” diyor. 25 cm, 450 lira.

Doğru hizalanma

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Margami yoga bloku

Tek ayak üzerinde yapılan duruşlarda daha sağlam bir zemin oluşturuyor. Alev Belviranlı şunları söylüyor: “Esneklik seviyesinden bağımsız olarak pozları daha güvenli ve erişilebilir hale getirir. Doğru hizalanmayı destekler, sakatlanma riskini azaltır ve özellikle başlangıç seviyesindeki uygulayıcılar için büyük kolaylık sağlar.” 2.200 lira.

Fonksiyonel antrenman

USR KB10 10 Kg Döküm Kettlebell

Kuvvet ve kardiyo antrenmanını bir araya getiriyor. Özellikle kalça, arka bacak ve karın kaslarını aynı anda çalıştırarak kısa sürede etkili bir egzersiz ve yüksek kalori yakımı imkânı veriyor. Çağrı Ekmekçi dinamik ve fonksiyonel egzersizler için en verimli ev tipi ekipmandan biri olduğunu söylüyor. 2.920 lira.

Üst vücut geliştirici

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Voit kapı barfiksi

Krom kaplı çelik gövdesi, ayarlanabilir yapısı ve kauçuk tutma yüzeyleri sayesinde kapı çerçevesine kolayca monte edilerek güvenli ve dayanıklı bir üst vücut antrenmanı imkânı sağlıyor. Ertan Bedir “Kurulumu pratik ve kullanımı kolay. Üst vücut çekiş kuvvetini geliştirmek için oldukça etkili bir seçenek” yorumunu yapıyor. 1.100 lira.

Omurgayı destekliyor

Decathlon Bloom LB7 125 Yoga Tekerleği

Kaymaz yüzeyi ve sağlam iç yapısıyla omurgayı destekliyor. Meltem Fakabasmaz “Göğüskafesi, sırt, omuz ve kalça bölgesinde esnemeye yardımcı oluyor, mobiliteyi artırıyor ve pozlarda daha derin çalışmaya olanak veriyor. Ev kullanımı için de pratik ve etkili bir ekipman” diyor. 1.980 lira.