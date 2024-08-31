En iyi 10 saç bakım yağı: Saçlarımız sonbaharda da parlasın

Haberin Devamı

1- ‘ISIYA KARŞI KORUR’

Olaplex N° 7 Bonding Oil





Yıldırım Özdemir “Saçlarınızı ağırlık yapmadan onarır, bu konsantre yağ aynı zamanda şekillendirici bir ürün. Parlaklık, yumuşaklık verir ve rengin canlılığını arttırır, elektriklenme ve kabarmayı azaltır. Paraben, sülfat, fitalat içermez ve vegandır” diyor. Jürinin gözdesi. 1.590 lira

2- ‘ELEKTRİĞİ ALIYOR’

Aveda Nutriplenish Çok Amaçlı Saç Bakım Yağı





Haberin Devamı

Valerie Dayan “Keşfettiğim günden beri rutinimde olan ürünü duştan önce saçlarıma bakım yapmak için veya duş sonrası saçlarımı yatıştırmak için kullanıyorum. İçeriğindeki yağlar elektriği alıyor ve yazın kuruyan saç uçlarımı besliyor” diyor. Esra Er Kursan ve Ayfer Aydın’ın da tavsiyesi. 1.949 lira

3- ‘DERİNLEMESİNE NEMLENDİRİYOR’

Kerastase Chroma Absolu





Yeni çıkan bu yağı Nilüfer Pazvantoğlu şöyle anlatıyor: “Özellikle işlem görmüş saçlarda rengin solmasını önleyerek daha uzun süreli ve daha canlı renk sağlıyor. Saçı derinlemesine nemlendiriyor, koruyucu bir bariyer oluşturuyor.” Melis Yılmaz, Esra Er Kursan, Evrim Bayraktar da öneriyor. 1.600 lira

4- HEM PARLAK HEM YUMUŞAK

Yves Rocher Onarıcı ve Organik Jojoba Bakım Yağı/Huile Botanique





Ezgi Özkur jojoba yağının saç bakımına destek olduğunu, saçın nemlenme oranını arttırdığını ve güçlendirdiğini söylüyor. Neslişah Şatıroğlu ise “Saçlara yumuşaklık kazandırmak ve parlaklığını geri vermek için ideal bir ürün” diyor. Evrim Bayraktar ve Nilüfer Pazvantoğlu da tavsiye ediyor. 450 lira

Haberin Devamı

5- BALLI DOĞAL NEMLENDİRİCİ

Gisou Honey Infused Saç Bakım Yağı





Mirsalehi balı ile elde edilen bu doğal nemlendirici, saçın nem dengesini geri kazandırarak daha sağlıklı, yumuşak ve parlak bir görünüm sağlıyor. Kuru ve yıpranmış saçları onarıyor. Kıvrılmaları ve uçuşmaları önlüyor. Melis Yılmaz ve Esra Er Kursan’ın listesinde birinci sırada. 1.029 lira

6- TAHRİŞE İYİ GELİYOR

Moroccanoil Saç Yağı





Evrim Bayraktar “Patentli argan içeriğiyle saça nem sağlıyor” derken Nilüfer Pazvantoğlu ise “Kuru saç derisi bakım yağı cilt dengesizliklerini gideriyor ve saçı canlandırıyor. Derinin tahrişini önlüyor. Yoğun formülü deriyi besliyor” diyor. Melis Yılmaz’ın da listesinde. 1.749 lira

Haberin Devamı

7- 24 FARKLI BİTKİ ÖZÜ

Ashley Joy Saç Bakım Yağı





Tüm saç tipleri için uygun. Saç dökülmesinde etkili. İçeriğindeki A ve E vitaminlerinin antioksidan özelliği, saçı güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korumaya yardımcı. Neslişah Şatıroğlu “Özellikle boyalı ve yıpranmış saçları onarmak için ideal. İçinde 24 farklı bitki özü var” diyor. 750 lira

8- ‘KABARIKLIĞA BAĞLI HASARI ÖNLÜYOR’

K18 Onarıcı Saç Bakım Yağı





Saç telini güçlendiriyor, uçlardaki kırıkları azaltıyor. Nilüfer Pazvantoğlu “K18’in hafif biyoteknolojik yağı, kabarıklığa bağlı hasarı önlüyor ve saçtaki renk canlılığını arttırıyor. İçeriğindeki hemiskualen ve skualen de ısıya karşı koruma sağlıyor” diye açıklıyor. Melis Yılmaz da tavsiye ediyor. 1.749 lira

Haberin Devamı

9- ‘DÜĞÜMLERİ ÇÖZÜYOR’

Davines Oi/Oil





Yıldırım Özdemir “Roucou yağıyla zenginleştirilmiş, saçlar için çok yönlü iksir. Her saç tipine uygun. Yumuşaklık ve parlaklık kazandırıyor, düğümleri çözüyor, uçuşmaları önlüyor. Kurutma süresini kısaltıyor ve yoğun antioksidan özelliğiyle saçı ağırlaştırmadan koruyor” diyor. 2.250 lira

10- BİTKİSEL İÇERİKLİ

L’oreal Paris Elseve Mucizevi Yağ





Evrim Bayraktar bu ürünün saça sağladığı faydaları şöyle anlatıyor: “İçeriğindeki 6 çeşit bitkisel yağ sayesinde saçlara yoğun parlaklık kazandırıyor ve saç uçlarındaki yıpranmaları onararak saçların daha sağlıklı ve güçlü görünmesini sağlıyor.” Alev Eken’in de önerisi. 220 lira