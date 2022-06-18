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En iyi 10 piknik alanı... Yazın tadı doğada çıkar!

#Piknik#Park#Piknik Alanı
En iyi 10 piknik alanı... Yazın tadı doğada çıkar

Şehirden uzaklaşmak ve iş stresinden kurtulmak için ailemizle veya dostlarımızla pikniğe gitmek ruhumuza her zaman iyi gelir. Yemek yiyip eğlenceli vakit geçirebileceğimiz, en iyi manzaraya sahip mesire alanlarını uzmanlara sorduk.

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1 - Mangal yapabilirsiniz

Polonezköy Tabiat Parkı - Beykoz, İstanbul

En iyi 10 piknik alanı... Yazın tadı doğada çıkar

Tertemiz havası, yürüyüş parkurları, yeşil alanları ve parklarıyla Polonezköy Tabiat Parkı yılın her dönemi Anadolu Yakası’nda piknik yapmak isteyenler tarafından tercih ediliyor. Beykoz sınırları içindeki tabiat parkında çeşitli piknik alanları var. Bahar Akıncı “Cumhuriyet Park
Piknik Alanı, Stella Polonezköy ve Polonezpark, piknikçilere mangal yapma imkânı sunuyor. Dileyen misafirler etlerini piknik alanlarından
kiloyla satın alabiliyorlar” diyor.

2 - Çam ormanlarının temiz havası

Değirmenburnu Tabiat Parkı-Heybeliada, İstanbul

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En iyi 10 piknik alanı... Yazın tadı doğada çıkar

Keyifli bir deniz yolculuğuyla kısa sürede ulaşacağınız bu mesirede hem çam ormanlarının temiz havasını hem de denizin kokusunu içinize çekebilirsiniz. Piknik alanına isterseniz kiralayacağınız bisikletlerle ulaşabilirsiniz. Saffet Emre Tonguç “Yol boyunca adada olmanın tadını çıkarın” önerisinde bulunuyor.

3 - Lavantaların arasında

Lavanta Bahçesi-Büyükçekmece, İstanbul

En iyi 10 piknik alanı... Yazın tadı doğada çıkar

Deniz kıyısında ve ağaçların altında piknik yapmak alışageldik bir durum. Ya lavantaların arasında piknik yapmaya ne dersiniz? Son yıllarda popüler olan lavanta tarlaları piknik yapma fırsatı sunuyor. Sinan Kunter, sosyal medya için harika fotoğraflar çekmek isteyenlere özellikle tavsiye ediyor.

4 - Tablo gibi

Danamandıra Tabiat Parkı-Silivri, İstanbul

En iyi 10 piknik alanı... Yazın tadı doğada çıkar

Gülay Barbaros Altan tabiat parkı için “Meşe ormanı içinde, Büyük Kopmuş ve Küçük Kopmuş gölleri tablo gibi bir manzara sunuyor. Göllerin sazlık bölümünden hemen sonra nilüferler başlıyor. İsterseniz piknik masalarında kahvaltı edebilir ya da uygun alanlarda mangal yapabilirsiniz. Şehirden kaçmak isteyenler ve çocuklu aileler için hoş bir nefes” diyor.

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5 - Hem yeşillik hem deniz

İncekum-Alanya, Antalya

En iyi 10 piknik alanı... Yazın tadı doğada çıkar

Adı üzerinde incecik kumuyla ünlü, Alanya’nın muhteşem deniz manzarasına sahip İncekum sahili piknik için özel alanlarıyla çevre halkının ilgi odağı. Deniz Yoldaç “Hem yeşillik hem deniz sevenler uğrayabilirler” önerisinde bulunuyor.

6 - Dünyadaki özel noktalardan

Günnücek Milli Parkı-Marmaris, Muğla

En iyi 10 piknik alanı... Yazın tadı doğada çıkar

Marmaris’e yaklaşık 2 km mesafedeki bu doğal alan, Yalancıboğaz yolu üzerinde. Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından dünyadaki özel noktalar arasında gösteriliyor. Hafta sonları kapalı olan ve Anadolu’nun nadir sığla ormanlarından birine ev sahipliği yapan parkı Melih Uslu öneriyor.

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7 - Kuş sesleri eşliğinde

Mogan Gölü-Gölbaşı, Ankara

En iyi 10 piknik alanı... Yazın tadı doğada çıkar

Kuşların göç yolu üzerindeki Mogan Gölü, yaz aylarında Ankaralıların deniz özlemini bir parça da olsa gideriyor. Erdal İpekeşen “Göl kenarında yeşilliklerle çevrili yürüyüş yolları ve çardak altındaki barbekü alanlarıyla güzel bir ortam” yorumunda bulunuyor.

8 - Harika bir mesire

Tanay Tabiat Parkı-Çeşme, İzmir

En iyi 10 piknik alanı... Yazın tadı doğada çıkar

Çeşme Ilıca mevkisinde hem piknik yapmak hem de denize girmek isteyenler için çok uygun bir mesire. Fıstıkçamı, kızılçam, meşe, ardıç ve orman sarmaşığıyla yemyeşil bir doğa manzarasına sahip.
Nurgül Büyükkalay öneriyor.

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9 - Doğal güzelliğiyle ünlü

Pokut Yaylası-Rize

En iyi 10 piknik alanı... Yazın tadı doğada çıkar

Fırtına Vadisi’nin doğal güzelliğiyle ünlü Pokut Yaylası’na yazın giderseniz yerel şenliklerde tulum eşliğinde horon tepebilirsiniz. Pokut, Çamlıhemşin’in üstünde, 2 bin 100 metre yükseklikte bir Karadeniz yaylası. Melih Uslu: “Yaylada piknik yapmanın tadı bambaşka.”

10 - Uludağ’ın eteklerinde...

Sarıalan-Bursa

Yeşil Bursa doğasıyla pikniğe gitmek isteyenleri seçeneklerin çokluğuyla zorlayabilir. Ancak hava sıcaklığı düşünülürse Uludağ eteklerindeki Sarıalan misafirlerine bir parça serinlik sunuyor. Mangal yakmak bazı bölgelerde serbest. Sinan Kunter öneriyor.

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En iyi 10 piknik alanı... Yazın tadı doğada çıkar


En iyi 10 piknik alanı... Yazın tadı doğada çıkar

 

 

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#Piknik#Park#Piknik Alanı

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