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En iyi 10 kutu oyunu: Stratejiler hazır, mücadele başlasın

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#Oyun#Kutu Oyunu#Eğlence
En iyi 10 kutu oyunu: Stratejiler hazır, mücadele başlasın
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2024 07:00

Herkes toplansın, balkon, bahçe masasında yer açılsın, kartlar dağıtılıp zarlar atılsın. Ve rekabet dolu, bir o kadar da eğlenceli oyunumuz başlasın. Piknikte ve yaz akşamları sahilde de sevdiklerimizle oynayabileceğimiz kutu oyunlarının en iyilerini jürimiz seçti.

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1- HEDEF 10 PUANA ULAŞMA

Catan

En iyi 10 kutu oyunu: Stratejiler hazır, mücadele başlasın



Oyuncular bir adada kaynak toplamak ve yerleşkelerini geliştirmek için zar atmanın keyfini çıkarırken hedef 10 puana ulaşmak. Arif Nezih Savı, Isak İzi Mizrahi, Ferhat Çalapkulu, Sennur Ulugönül ve Figen-Oğuz Akyazı’nın favorisi. 2.600 lira.

2- BEŞ DAKİKADA ÖĞRENEBİLİRSİNİZ

Ticket to Ride/Europe

En iyi 10 kutu oyunu: Stratejiler hazır, mücadele başlasın



Tren rotaları oluşturarak ve şehirler arası bilet görevlerini tamamlayarak puan kazanılan bir oyun. Kısa sürede öğrenilebilen bu oyunda amaç Avrupa’yı demir ağlarla kaplamak. Aslı Çakır, Arif Nezih Savı, Figen-Oğuz Akyazı’nın önerisi. 2.520 lira. 

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3- PORTEKİZ’İN RENKLİ KAROLARI İLHAM VERMİŞ

Azul

En iyi 10 kutu oyunu: Stratejiler hazır, mücadele başlasın



Portekiz Kralı I. Manuel’in Elhamra Sarayı’nın dekoratif fayanslarının güzelliğinden etkilenerek kendi sarayını süslemesinden ilham alıyor. Her oyuncu kendi renkli duvarını oluşturmaya çalışıyor. Ege Tunca ve Ferhat Çalapkulu’nun tavsiyesi. 900 lira.

4- TELEFONDAN DA OYNANIYOR

Carcassonne

En iyi 10 kutu oyunu: Stratejiler hazır, mücadele başlasın


Çıktığı günden beri sayısız ödül kazanmış, eğlenceli bir şehir kurma oyunu. Oyuncular arazi karolarını birleştirerek Fransa’daki Ortaçağ manzarasını oluşturuyor. Telefon uygulaması da var. Aslı Çakır ve Isak İzi Mizrahi’nin listesinde. 1.300 lira.

5- ACABA HANGİ KART?

Dixit

En iyi 10 kutu oyunu: Stratejiler hazır, mücadele başlasın


Her oyuncu kartlarından birini tarif eder. Diğer oyuncular da kendi kartlarından anlatıcının tarifine en uygun olanı seçer. Kartlar açılır, anlatıcının kartı aranır. Özge Altınok Lokmanhekim, Arif Nezih Savı, Ferhat Çalapkulu ve Sennur Ulugönül’ün tavsiyesi. 580 lira. 

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6- DOĞRU ANI BEKLEYİN

Scrabble

En iyi 10 kutu oyunu: Stratejiler hazır, mücadele başlasın


Rastgele kelime bulmaktan ibaret bir oyun değil, aynı zamanda doğru anı beklemek en önemli stratejilerden. Rakibinize tuzak bile kurabilirsiniz. Ferhat Çalapkulu ve Çağdaş Ertuna’nın önerisi. 500 lira.

7- EGZERSİZ NİYETİNE

Tabu

En iyi 10 kutu oyunu: Stratejiler hazır, mücadele başlasın


İyi partnerlerle çok eğlenceli olabilen bu oyun, hızlı kafa çalıştırmak için ideal. Ayrıca derdini anlatmaya ya da karşındakini anlamaya çalışmak her zaman herkes için iyi bir egzersiz. Aslı Çakır ve Çağdaş Ertuna öneriyor. 900 lira.

8- İSKAMBİL OYUNLARI SEVENLERE

Scout

En iyi 10 kutu oyunu: Stratejiler hazır, mücadele başlasın


Batak ve kanasta tarzı iskambil oyunlarını sevenleri cezbeden Scout, oyuncular elindeki farklı sayılardan oluşan setlerle diğerlerini engellemeye çalışır. Isak İzi Mizrahi, Figen-Oğuz Akyazı’nın listesinde. 630 lira.

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9- KELİME BİLGİSİ GEREKTİRİYOR

Codenames

En iyi 10 kutu oyunu: Stratejiler hazır, mücadele başlasın


Oyuncular anahtar kelimelerle kendi sözcüklerini tahmin etmeye çalışıyor. Isak İzi Mizrahi “Kalabalık gruplarla keyifle oynanabilir, hem sosyal etkileşim sağlıyor hem de kelime bilgisi gerektiriyor” diyor. 750 lira.

10- GİZLİ GÖREVLERİ TAMAMLAYIN

Lords of Waterdeep

En iyi 10 kutu oyunu: Stratejiler hazır, mücadele başlasın


Bu oyunda oyuncular, stratejik hamlelerle gizli kimliklerini koruyarak görevlerini tamamlamaya çalışır. Oyunun sonunda görevleri tamamlayan ve en yüksek puanı toplayan oyuncu kazanır. Ömer Sokmender öneriyor. 2.300 lira.

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#Oyun#Kutu Oyunu#Eğlence

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