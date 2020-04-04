En iyi 10 kutu oyunu

JURİ

Aslı Çakır / Hürriyet Yan Yayınlar Yönetmeni

Esin Övet / HaberTürk köşe yazarı

İzi Mizrahi / İstanbul BoardGame Enthusiasts

Nuran Çakmakçı / Hürriyet eğitim yazarı

Ömür Kurt / Hürriyet çocuk-aile yazarı

Özge Altınok Lokmanhekim / Hürriyet çocuk-aile yazarı

1-Tabu

Bu kelimeler yasak!



Oyunun amacı, çektiğiniz kartta yazan sözcüğü altındaki beş yasaklı kelimeyi kullanmadan ve kurallara uyarak takım arkadaşlarınıza anlatmak. İki grup halinde oynanan oyunun çocuklar için ‘Tabu Junior’ versiyonu da var. Özge Altınok Lokmanhekim öneriyor... 99 lira.

2-Carcassonne

Hiç sıkılmayacaksınız



1990 sonrası çıkan oyunlardan, açık ara en çok satmış olanlardan... ‘Carcassonne’ bir şehir kurma oyunu. İki ila beş kişi oynanabiliyor. Oyun geliştikçe, Fransa’daki Ortaçağ şehri Carcassonne’un bir versiyonunun önünüzde oluşmasını izlemek ayrı bir keyif. Aslı Çakır, “Arka arkaya hiç sıkılmadan oynayabileceğiniz bir oyun” diyor. 170 lira.

3-Monopoly

O bir klasik



İki-sekiz kişi oynanan klasikleşmiş bir kutu oyunu Monopoly... Bu gayrimenkul oyununda oyuncular zar atarak karelerde ilerleyerek döngüyü tamamlıyor. Turu tamalarken, rakipler semtleri satın alıp buralara bina ve otel inşa ederek yarışıyor. Oyunun amacı diğer oyuncuları iflasa sürükleyip zengin olmak. 180 lira.

4-Jenga

Konsantrasyon şart



Jenga bir tür denge ve konsantrasyon oyunu. Oyun, ahşap blokların üst üste dizilmesiyle başlıyor. Oyunun ilk bölümünde oyuncular blokları rastgele alsalar da oyun ilerledikçe hangi bloğun alınması gerektiği üzerine düşünmeleri gerekiyor. Çünkü oyunun amacı bir bloğu rastgele almak değil, doğru bloğu almak. 100 lira.

5-Dixit

Hayal gücünüze güvenin



En iyi parti oyunlarından biri... Üç-altı kişi oynanabilen bu oyunda hayal gücünüz çok önemli. Anlatıcı elindeki kartlara bakarak gördüğü resimle ilgili bir hikâye anlatıyor veya bir cümle kuruyor. Doğru tahminde bulunmak mücadelenin yalnızca bir bölümü... 120 lira.

6-Söyle Bakalım

Her hamleyle zorlaşıyor



16 yaş ve üzeri için uygun. Oyunun kuralları çok basit. Ağzınızda ağızlık varken kartta yazan cümleyi yüksek sesle okuyun ve süreniz hızla ilerlerken takım arkadaşlarınızın ne söylediğinizi anlamasını sağlayın! Dört-10 kişi oynanabilir. 136 lira.

7-Acaba Neyim?

Soru sormayı öğretiyor



Oyuncular üzerinde ne olduğuna bakmadan seçtikleri kartı kafalarındaki banda takıyor. Oyuncunun kendi kartını görmemesi gerekli. Karşı taraf rakibine kartı anlatmaya çalışıyor. Kelime bilgisi ve hayal gücünün gelişimi için faydalı. Soru sormayı da öğretiyor. 100 lira.

8-Codenames

Kelime bilgisi gerektiriyor



İki takım halinde oynanabilen bir oyun. Her takımdan birer anlatıcı kendi takımının anahtar kelimelerini, en hızlı şekilde rakiplerine anlatmaya çalışıyor. İzi Mizrahi “Hem sosyallik hem de biraz kelime bilgisi gerektiren, hoşça vakit geçirebileceğiniz bir oyun” diyor. 64 lira.

9-Kelime Üretme Oyunu

‘Scrabble’ın Türkçe uyarlaması

Sadece çocukların değil her yaş grubunun severek oynayabileceği bir oyun. ‘Scrabble’ın Türkçe uyarlaması... Kare bir platform üzerinde iki-dört kişi oynanabiliyor. Elinizdeki yedi tane taşla sözcükler türetmeye çalışıyorsunuz. Kelime bilgisine güvenenlere... 50 lira.

10-Catan

Bol ödüllü bir oyun



1995‘de ‘En İyi Kutu Oyunu’, 2000’de ‘Yüzyılın Kutu Oyunu’ ödülünü kazandı. Çok kolay kuralları var. En az üç, en fazla dört kişiyle oynanabiliyor. Oyunun amacı, ülkenizi geliştirerek adanın hâkimi olmak. Her oyunu farklı bir harita üzerinde oynayabilirsiniz. Dolayısıyla her oyun bir öncekinden farklı... 250 lira.