En iyi 10 kulaklık

500 lira altı
1-Çok hafif
Sony WH-CH510
4-Temel seviyede
Oppo Enco Buds
Kulağa tam oturan yapısıyla dikkat çekiyor. Bluetooth 5.2 bağlantısıyla hızlıca telefonlarla eşleşebilen ürün, temel seviyede bir kulaklık. Selim Öztürk “Kablosuz kulaklıktan beklenenleri veriyor” diyor.
396 lira
500-1.000 lira arası
1-Ergonomik tasarım
JBL Reflect Mini 2
2-Gün boyu eşlik etsin
JBL Tune 600
12 saatten fazla kullanım süresi sunuyor, 2 saatte şarj oluyor. Sinem Vural’ın değerlendirmesi “Gürültü önleyicisi olduğu için kullandığım, bu fiyat bandında alınabilecek başarılı kulaklıklardan biri” şeklinde.
729 lira
3-Güçlü bas ayrıcalığı
Xiaomi Redmi
Buds 3 Pro
Bluetooth 5.2 bağlantısıyla dikkat çeken bir ürün.10 dakika hızlı şarjı ve 2.5 saatlik kutu şarjıyla 28 saatlik dinleme süresi sunuyor. Tolga Akyıldız “Ayrıntılı ses ve güçlü bas özelliğine kıyasla ekonomik” diyor. 697 lira
4-Üç rengi var
Urbanears Plattan 2
Siyah, kırmızı ve fuşya renk alternatifleri var. Umut Fırat Eroğlu “Şık tasarımıyla pahalı modelleri aratmayan Urbanears, ortanın üstünde ses kalitesiyle iyi bir fiyat/performans ürünü” yorumunu yapıyor.
680 lira
1.000 lira ve üstü
1-Kusursuz uyum
Apple Airpods Pro
2-Üst seviye bir model
Jabra Elite 85t
12 mm sürücü çapına ve ANC teknolojisine sahip. Böylelikle yüksek ses kalitesi ve gürültüden uzaklaşma imkânı sunuyor. Pil ömrü 40 saate yakın. “Sürücü çapı ne kadar büyük olursa genel ses deneyimi o kadar iyidir” diyen Hakkı Alkan’ın önerisi. 1.500 lira
Hakkı Alkan-@shiftdeletenet’in kurucusu
Hande Arpalıgil-Yüksek Teknoloji dergisinin genel yayın yönetmeni
Saffet Emre Tonguç-Hürriyet Seyahat yazarı
Selim Öztürk-Hürriyet teknoloji editörü
Sinem Vural-Kelebek köşe yazarı
Tolga Akyıldız- Müzik yazarı
Umut Fırat Eroğlu-Hürriyet Ekler teknoloji yazarı
Uygar Taylan-Hürriyet Ekler muhabiri