En iyi 10 kulaklık

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500 lira altı

1-Çok hafif

Sony WH-CH510



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Pil ömrü 35 saate varıyor. Bu sayede kesinti olmadan gün boyu müzik dinleyebiliyorsunuz. Kablosuz ve hafif. Saffet Emre Tonguç “Uzun süre dayanan pili ve akıllı telefonunuza uyumlu özellikleriyle günlük hayatınızın parçası olmaya aday” diyor.398 liraTaoTronics SoundLiberty 53 ProGürültüyü azaltma teknolojisine sahip çift mikrofonuyla iyi bir ses kalitesi sunuyor. Su geçirmezlik özelliğiyle günlük kullanımda oldukça pratik. Siyah ve beyaz renk alternatifleri var. Hande Arpalıgil’e göre Hi-Fi stereo ses teknolojisiyle başarılı bir müzik performansı sunuyor.400 liraXiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2Bluetooth 5.0 desteği sayesinde gecikmeyi minimuma indirgiyor. Pil ömrüyse kutusuyla 16 saat. Hakkı Alkan “Piyasadaki en ucuz modellerden biri olan bu kulaklık , 7.2 mm çapındaki sürücüleriyle fiyat/performans ürünü olarak öne çıkıyor” değerlendirmesini yapıyor. 225 lira

4-Temel seviyede

Oppo Enco Buds

Kulağa tam oturan yapısıyla dikkat çekiyor. Bluetooth 5.2 bağlantısıyla hızlıca telefonlarla eşleşebilen ürün, temel seviyede bir kulaklık. Selim Öztürk “Kablosuz kulaklıktan beklenenleri veriyor” diyor.

396 lira

500-1.000 lira arası

1-Ergonomik tasarım

JBL Reflect Mini 2



10 saat müzik dinleme ve telefon görüşmelerini kolaylıkla gerçekleştirme olanağı sağlıyor. Fit ve ergonomik bir tasarıma sahip. Uygar Taylan’ın yorumu şöyle: “Dış seslerle bağınızı koparıyor.”774 lira

2-Gün boyu eşlik etsin

JBL Tune 600

12 saatten fazla kullanım süresi sunuyor, 2 saatte şarj oluyor. Sinem Vural’ın değerlendirmesi “Gürültü önleyicisi olduğu için kullandığım, bu fiyat bandında alınabilecek başarılı kulaklıklardan biri” şeklinde.

729 lira

3-Güçlü bas ayrıcalığı

Xiaomi Redmi

Buds 3 Pro

Bluetooth 5.2 bağlantısıyla dikkat çeken bir ürün.10 dakika hızlı şarjı ve 2.5 saatlik kutu şarjıyla 28 saatlik dinleme süresi sunuyor. Tolga Akyıldız “Ayrıntılı ses ve güçlü bas özelliğine kıyasla ekonomik” diyor. 697 lira



4-Üç rengi var

Urbanears Plattan 2

Siyah, kırmızı ve fuşya renk alternatifleri var. Umut Fırat Eroğlu “Şık tasarımıyla pahalı modelleri aratmayan Urbanears, ortanın üstünde ses kalitesiyle iyi bir fiyat/performans ürünü” yorumunu yapıyor.

680 lira

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1.000 lira ve üstü

1-Kusursuz uyum

Apple Airpods Pro



Kablosuz kulaklıkla hem müzik dinleyip hem de telefon görüşmelerinizi rahatça yapabilirsiniz. Saffet Emre Tonguç “Apple ürünleriyle kusursuz uyuma sahip bu ürün, küçük görünüşüne rağmen aktif gürültü engelleyici özelliğe sahip” diyor. 3.799 lira

2-Üst seviye bir model

Jabra Elite 85t

12 mm sürücü çapına ve ANC teknolojisine sahip. Böylelikle yüksek ses kalitesi ve gürültüden uzaklaşma imkânı sunuyor. Pil ömrü 40 saate yakın. “Sürücü çapı ne kadar büyük olursa genel ses deneyimi o kadar iyidir” diyen Hakkı Alkan’ın önerisi. 1.500 lira

Hakkı Alkan-@shiftdeletenet’in kurucusu

Hande Arpalıgil-Yüksek Teknoloji dergisinin genel yayın yönetmeni

Saffet Emre Tonguç-Hürriyet Seyahat yazarı

Selim Öztürk-Hürriyet teknoloji editörü

Sinem Vural-Kelebek köşe yazarı

Tolga Akyıldız- Müzik yazarı

Umut Fırat Eroğlu-Hürriyet Ekler teknoloji yazarı

Uygar Taylan-Hürriyet Ekler muhabiri