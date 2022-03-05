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En iyi 10 kulaklık

#Kulaklık#Teknoloji#Yaşam
En iyi 10 kulaklık

Eskiden sadece müzik dinlemek için ihtiyaç duyduğumuz kulaklıklar teknolojinin gelişmesiyle hayatımızın pek çok alanında ayrılmaz bir parçamız oldu. Sporda, işte, yolculukta kulaklıklarımız hep yanımızda ama bütçemize en uygun olanı seçmek çok da kolay değil. Bu yüzden biz de uzmanlardan yardım aldık.

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500 lira altı
1-Çok hafif
Sony WH-CH510

En iyi 10 kulaklık

Pil ömrü 35 saate varıyor. Bu sayede kesinti olmadan gün boyu müzik dinleyebiliyorsunuz. Kablosuz ve hafif. Saffet Emre Tonguç “Uzun süre dayanan pili ve akıllı telefonunuza uyumlu özellikleriyle günlük hayatınızın parçası olmaya aday” diyor.
398 lira
2-Pürüzsüz ses
TaoTronics SoundLiberty 53 Pro
En iyi 10 kulaklık
Gürültüyü azaltma teknolojisine sahip çift mikrofonuyla iyi bir ses kalitesi sunuyor. Su geçirmezlik özelliğiyle günlük kullanımda oldukça pratik. Siyah ve beyaz renk alternatifleri var. Hande Arpalıgil’e göre Hi-Fi stereo ses teknolojisiyle başarılı bir müzik performansı sunuyor.
400 lira
3-En ucuzlardan
Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2
Bluetooth 5.0 desteği sayesinde gecikmeyi minimuma indirgiyor. Pil ömrüyse kutusuyla 16 saat. Hakkı Alkan “Piyasadaki en ucuz modellerden biri olan bu kulaklık, 7.2 mm çapındaki sürücüleriyle fiyat/performans ürünü olarak öne çıkıyor” değerlendirmesini yapıyor. 225 lira

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4-Temel seviyede
Oppo Enco Buds
Kulağa tam oturan yapısıyla dikkat çekiyor. Bluetooth 5.2 bağlantısıyla hızlıca telefonlarla eşleşebilen ürün, temel seviyede bir kulaklık. Selim Öztürk “Kablosuz kulaklıktan beklenenleri veriyor” diyor.
396 lira

500-1.000 lira arası
1-Ergonomik tasarım
JBL Reflect Mini 2

En iyi 10 kulaklık
10 saat müzik dinleme ve telefon görüşmelerini kolaylıkla gerçekleştirme olanağı sağlıyor. Fit ve ergonomik bir tasarıma sahip. Uygar Taylan’ın yorumu şöyle: “Dış seslerle bağınızı koparıyor.”
774 lira

2-Gün boyu eşlik etsin
JBL Tune 600
12 saatten fazla kullanım süresi sunuyor, 2 saatte şarj oluyor. Sinem Vural’ın değerlendirmesi “Gürültü önleyicisi olduğu için kullandığım, bu fiyat bandında alınabilecek başarılı kulaklıklardan biri” şeklinde.
729 lira

3-Güçlü bas ayrıcalığı
Xiaomi Redmi
Buds 3 Pro
Bluetooth 5.2 bağlantısıyla dikkat çeken bir ürün.10 dakika hızlı şarjı ve 2.5 saatlik kutu şarjıyla 28 saatlik dinleme süresi sunuyor. Tolga Akyıldız “Ayrıntılı ses ve güçlü bas özelliğine kıyasla ekonomik” diyor. 697 lira

4-Üç rengi var
Urbanears Plattan 2
Siyah, kırmızı ve fuşya renk alternatifleri var. Umut Fırat Eroğlu “Şık tasarımıyla pahalı modelleri aratmayan Urbanears, ortanın üstünde ses kalitesiyle iyi bir fiyat/performans ürünü” yorumunu yapıyor.
680 lira

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1.000 lira ve üstü
1-Kusursuz uyum
Apple Airpods Pro

En iyi 10 kulaklık

Kablosuz kulaklıkla hem müzik dinleyip hem de telefon görüşmelerinizi rahatça yapabilirsiniz. Saffet Emre Tonguç “Apple ürünleriyle kusursuz uyuma sahip bu ürün, küçük görünüşüne rağmen aktif gürültü engelleyici özelliğe sahip” diyor. 3.799 lira

2-Üst seviye bir model
Jabra Elite 85t
12 mm sürücü çapına ve ANC teknolojisine sahip. Böylelikle yüksek ses kalitesi ve gürültüden uzaklaşma imkânı sunuyor. Pil ömrü 40 saate yakın. “Sürücü çapı ne kadar büyük olursa genel ses deneyimi o kadar iyidir” diyen Hakkı Alkan’ın önerisi. 1.500 lira

Hakkı Alkan-@shiftdeletenet’in kurucusu
Hande Arpalıgil-Yüksek Teknoloji dergisinin genel yayın yönetmeni
Saffet Emre Tonguç-Hürriyet Seyahat yazarı
Selim Öztürk-Hürriyet teknoloji editörü
Sinem Vural-Kelebek köşe yazarı
Tolga Akyıldız- Müzik yazarı
Umut Fırat Eroğlu-Hürriyet Ekler teknoloji yazarı
Uygar Taylan-Hürriyet Ekler muhabiri

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#Kulaklık#Teknoloji#Yaşam

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