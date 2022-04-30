En iyi 10 kolonya

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1-11 farklı seçenek

AtelIer Rebul



1895’te kurulan Rebul, günümüzde 11 farklı koku seçeği sunuyor. 100 ve 270 ml’lik kutularda satılan kolonyayı çantanızda taşıyabilir ya da evinizde kullanabilirsiniz. Metin Uyar “Rebul, benim kolonya tercihimde hep ilk sıraya yerleşiyor. Favorilerim Aqua ve Ice” diyor.

200 ml Ice kolonya 220 lira.

2-Bahar duygusu veriyor

Eyüp Sabri Tuncer



En klasik markalardan biri. Pervin Bulgak “Özellikle Çeşme limonu ferah bir esinti taşıyor. Her kullanımda bahar duygusunu hissettiriyor” diyor. 150 ml çeşme limonu 75 lira.

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3-Özelliğini bozmadı

PEREJA





Markanın limon çiçeği kolonyası, yıllardır özelliğini bozmadan üretiliyor. Suna Dumankaya’nın da önerileri arasında. 1 lt limon çiçeği kolonyası 49.90 lira.

4-Çay ağacı kolonyası

Homemade Aromaterapi





Markanın çay ağacı kolonyası,cildinizi ferahlatıyor. Rana Babaç Çelebi bu kolonya için “Kokusu ve doğal formülüyle benim favorilerimden” diyor. 150 ml, 176 lira.

5-Organik bileşenler

Anda Heal

Markanın The Handy el spreyi için Pelin Hasçalık “İçeriğinde tıbbi papatya, tarçın ve karanfil uçucu yağı gibi organik bileşenler var” diyor. 30 ml, 80 lira.

6-Elleri yumuşatıyor

LIndos

İçeriğindeki E vitamini ve gliserinle elleri de yumuşatıyor. Neslişah Şatıroğlu “İçeriği tamamen doğal olduğu için kullanıyorum” diyor.

100 ml, 43.92 lira.

7-Cildin pH’ına uygun

Selin

Klasik markalardan Selin, nemlendirici limon kolonyasıyla elleri de yumuşatıyor. Cildin pH değeriyle uyumlu bir formülü var. Güneş Ertürk öneriyor. 200 ml, 20 lira.

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8-Kurutmuyor

Misbahçe

Pervin Bulgak “Çiçek Buketi, özel bir kolonyadır. Kokusu büyüleyici ama bence en önemli özelliği cilt kurumasına sebep olmaması” diyor.

60 ml, 180 lira.

9-Nostaljik formül

Tiyrus

Bu kolonya, Cumhuriyet’in ilk dönemlerindeki formüllerden hazırlanıyor. Çeşitler, nostaljik tasarımlı şişelerde sunuluyor. Bihter Türkan Ergül’ün önerisi. 100 ml, 130 lira.

10-Bayram için ideal

Harrem

Amber, misk, turunç gibi pek çok bitkinin kokusunu taşıyan hoş bir kolonya. Neslişah Şatıroğlıu “Nostaljik kokularını çok seviyorum” diyor. 200 ml, 99 lira.

