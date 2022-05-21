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En iyi 10 kelime oyunu: Boş anlarınıza eğlence, hafızanıza güç katın

#En İyi 10 Kelime Oyunu#Hürriyet Cumartesi#Yaşam
En iyi 10 kelime oyunu: Boş anlarınıza eğlence, hafızanıza güç katın

Hafızayı, düşünme ve problem çözme becerilerini, sözcük dağarcığını ve konuşma dilinin kalitesini geliştiriyor. Sabahları biraz çözdüğünüzde güne daha açık bir zihinle başlamanızı sağlıyor. Evet, kelime oyunlarından bahsediyoruz. Gazetemizin bulmaca ekini havada kapanların telefonunda olması gereken; 7’den 70’e herkesin oynayabileceği, en iyi mobil kelime oyunlarını jürimize sorduk. Beyin jimnastiği yaparken zamanın nasıl geçtiğini unutacaksınız.

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En iyi 10 kelime oyunu: Boş anlarınıza eğlence, hafızanıza güç katın

Her yaşa hitap ediyor
Kelimelik

Türkiye’nin en çok oynanan kelime oyunu... Scrabble’ın mobil versiyonu. Size verilen 7 harfle tahtanın üzerinde en yüksek puanı getirecek kelimeyi yazmaya çalışıyorsunuz. İster gerçek kişilerle ister bilgisayarla oynayabiliyorsunuz. Hamle süresini ayarlayarak oyunun hızını arttırabiliyorsunuz. Yağmur Yüksel “Her yaştan insanın oynayabileceği bir oyun” diyerek öneriyor.

Dünya harikalarını da keşfedin
Words of Wonders: Kelime Oyunu

Selim Öztürk “Dünyanın yedi harikası içinde gizli kalmış sırları ve şehirleri keşfedeceğiniz eğlenceli bir bulmaca” diyor. Oyun kelime dağarcığınızı geliştirirken dünya harikalarını da tanımanızı sağlıyor.

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Tetris’e benziyor, dikkat gerektiriyor
Düşen Kelime Oyunu

Mehmet Emin Barsbey “Tetris’e benziyor, bağımlılık yaratabilir. Hem Tetris hem bulmaca sevenlerdenseniz mutlaka göz atın” diyor. Kelimeler çok basit olsa da dikkat gerektirdiğinden oldukça heyecanlı.

Her yerde kolayca oynanabilir
Blok Kelime Oyunu

“Tek elle, hatta tek parmakla oynayabilirsiniz. Otobüste, minibüs, metrobüs gibi toplu taşıma araçlarında ayakta beklerken dahi rahatça oynanıyor” diyen Serhan Aziz Ceyhan’ın tavsiyesi...

Kelime dağarcığını ölçüyor
Wordle! TR

Zihin açmayı ve beyni geliştirmeyi hedefleyen oyun
için Recep Gül “Beş harfli bir kelimeyi tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Kelime dağarcığını ölçme ve kendimle yarışma imkânı verdiği için seviyorum” diyor.

Genel kültür soruları soruyor
CodyCross

“Güzel taktiklerle çözülebildiği için çok sevdim” diyen Ferhat Çalapkulu’nun tavsiyesi... Her bir bölümün bir konsepti oluyor. Oyun tarihten insanlığın başarılarına birtakım genel kültür soruları soruyor.

Görsel hafızasına güvenenlere...
Resimli Kelime Bulmaca

Selim Öztürk “Resimler hangi kelimeyi anlatıyor? Bulmak sizin işiniz. Dört resim üzerinden kelimeyi bulan mücadeleyi kazanıyor” diyor. Görsel hafızayla kelime bilgisini birlikte ölçen eğlenceli bir uygulama.

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Aşamalı zorluk derecesine sahip
Kelime Gezmece

Serkan Aziz Ceyhan “Amacınız verilen kategoriye uygun kelimeleri bulmak. Oldukça da az yer kaplıyor. İnternetsiz oynanıyor, aşamalı zorluk derecesine sahip” diyor. Her bölüm farklı bir şehri geziyorsunuz.

Düşünme yeteneğini geliştiriyor
Kelime Arama Türkçe

Düşünme yeteneğinizi geliştiren bu oyun için Mehmet Emin Barsbey “Demode bir arayüze sahip ama eski gazete bulmacalarını sevenler bu arayüzlerden çok hoşlanabilirler” diyor.

En fazla 6 hakkınız var
Kelimeci HD

Recep Gül “Wordle için antrenman yaptığım oyun” diyor. Doğru kelimeyi tahmin edebilmeniz için en fazla 6 hak veriyor. 4, 5, 6 veya 7 harfli kelimeleri tahmin etmeye çalışabilirsiniz.

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#En İyi 10 Kelime Oyunu#Hürriyet Cumartesi#Yaşam

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