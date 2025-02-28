En iyi 10 kablolu kulaklık: Nostalji rüzgârıyla DJ moduna geçiyoruz

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DIŞ GÜRÜLTÜYÜ KESİYOR
Audio-Technica ATH-M50X
Erdal Kaplanseren: “Hem müzik dinlemek hem de içerik üretmek için harika bir seçim. Ses yalıtımı oldukça başarılı, dışarıdaki gürültüyü keserek müziğe odaklanmanızı sağlıyor.” Arem Özgüç’ün de tavsiyesi. (7.990 lira)
DERİN BASLAR, NET TİZLER
Beyerdynamic DT 770 Pro
Ferit Odman “Stüdyoda davul kaydı ve mix için tercih ediyorum. Her detayı duyabileceğiniz mükemmel bir stüdyo kulaklığı” diyor. Arem Özgüç ise “Derin baslar ve net tizlerle iyi bir deneyim sunar” yorumunu yapıyor. (8.213 lira)
FİYAT/PERFORMANS ÜRÜNÜ
JBL Tune 500
Güçlü bas performansı, metal kaplamalı gövdesi ve ergonomik yapısıyla dikkaç çekiyor. Erinç Eröz “Kısıtlı bütçeyle alabileceğiniz en yüksek performansa sahip ürün. İşinizi görecektir” diyor. Selim Öztürk de öneriyor. (799 lira)
UZUN YILLAR KULLANILABİLİR
Sony MDR-7506
Profesyonellerin tercihi olan bu kulaklık stüdyo kayıtlarında ve günlük hayatta uzun yıllar sorunsuz bir şekilde kullanılabiliyor. Ses kalitesi net, dengeli ve detaylı. Erdal Kaplanseren ve Arem Özgüç tavsiye ediyor. (9.999 lira)
MİKSAJ İÇİN İDEAL
Sennheiser HD 650 V2
İyi ses reprodüksiyonu elde etmek için gelişmiş materyallere sahip bir ürün. Arem Özgüç doğru ve dengeli bir ses imzası sunduğunu; miksaj ve mastering için ideal olduğunu belirtiyor. Erinç Eröz de öneriyor. (22.999 lira)
KONFORLU VE İKONİK
Technics RP-DJ1210
Rahat kafa pedi, yana açılır kol sistemiyle özgür-stil dinleme özelliğine sahip. Cafer Palamut “Japon menşeli bu ürünle DJ’liğe başladım. Bas ön planda, kullanım bakımından konforlu ve ikonik” diyor. (8.483 lira)
SADE TASARIM
AIAIAI TMA-2 DJ XE
Ferhat Albayrak: “Danimarkalı üretici, zamansız süper sade tasarımlarıyla her zaman dikkat çekiyor. Bu model bence stil, hafiflik ve stüdyo kalitesindeki ses reprodüksiyonuyla en iyi seçenek.” (6.841 lira)
ENTEGRE MİKROFON
Sennheiser CX 80S
Net bir ses kalitesi var. Ergonomik tasarımıyla uzun süreli kullanıma uygun. Entegre mikrofonu ve kumandasıyla çağrıları kolay yönetebiliyorsunuz. Teknoloji yazarı Selim Öztürk’ün önerisi. (1.549 lira)
GENİŞ FREKANS ARALIĞI
Focal Stellia High-End
Elektrodinamik sürücüleri sayesinde düşük akustik yüklemesiyle bile geniş frekans aralığındaki sesleri (5 Hz-40 Hz) üretmeye yardımcı oluyor. Caz müzisyeni Ferit Odman’ın listesinde. (119.000 lira)
NOSTALJİK, BÜTÇE DOSTU
Apple EarPods
Bir zamanlar hepimizin kulağındaki o beyaz kulaklıklar geri dönebilir. USB Type-C bağlantılı versiyonunu kullanabilirsiniz. Erinç Eröz’ün hatırlattığı bu kulaklıklar size nostalji hissi de yaşatabilir. (779 lira)