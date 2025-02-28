En iyi 10 kablolu kulaklık: Nostalji rüzgârıyla DJ moduna geçiyoruz

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DIŞ GÜRÜLTÜYÜ KESİYOR

Audio-Technica ATH-M50X





Erdal Kaplanseren: “Hem müzik dinlemek hem de içerik üretmek için harika bir seçim. Ses yalıtımı oldukça başarılı, dışarıdaki gürültüyü keserek müziğe odaklanmanızı sağlıyor.” Arem Özgüç’ün de tavsiyesi. (7.990 lira)

DERİN BASLAR, NET TİZLER

Beyerdynamic DT 770 Pro





Ferit Odman “Stüdyoda davul kaydı ve mix için tercih ediyorum. Her detayı duyabileceğiniz mükemmel bir stüdyo kulaklığı” diyor. Arem Özgüç ise “Derin baslar ve net tizlerle iyi bir deneyim sunar” yorumunu yapıyor. (8.213 lira)

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FİYAT/PERFORMANS ÜRÜNÜ

JBL Tune 500





Güçlü bas performansı, metal kaplamalı gövdesi ve ergonomik yapısıyla dikkaç çekiyor. Erinç Eröz “Kısıtlı bütçeyle alabileceğiniz en yüksek performansa sahip ürün. İşinizi görecektir” diyor. Selim Öztürk de öneriyor. (799 lira)

UZUN YILLAR KULLANILABİLİR

Sony MDR-7506





Profesyonellerin tercihi olan bu kulaklık stüdyo kayıtlarında ve günlük hayatta uzun yıllar sorunsuz bir şekilde kullanılabiliyor. Ses kalitesi net, dengeli ve detaylı. Erdal Kaplanseren ve Arem Özgüç tavsiye ediyor. (9.999 lira)

MİKSAJ İÇİN İDEAL

Sennheiser HD 650 V2





İyi ses reprodüksiyonu elde etmek için gelişmiş materyallere sahip bir ürün. Arem Özgüç doğru ve dengeli bir ses imzası sunduğunu; miksaj ve mastering için ideal olduğunu belirtiyor. Erinç Eröz de öneriyor. (22.999 lira)

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KONFORLU VE İKONİK

Technics RP-DJ1210





Rahat kafa pedi, yana açılır kol sistemiyle özgür-stil dinleme özelliğine sahip. Cafer Palamut “Japon menşeli bu ürünle DJ’liğe başladım. Bas ön planda, kullanım bakımından konforlu ve ikonik” diyor. (8.483 lira)

SADE TASARIM

AIAIAI TMA-2 DJ XE





Ferhat Albayrak: “Danimarkalı üretici, zamansız süper sade tasarımlarıyla her zaman dikkat çekiyor. Bu model bence stil, hafiflik ve stüdyo kalitesindeki ses reprodüksiyonuyla en iyi seçenek.” (6.841 lira)

ENTEGRE MİKROFON

Sennheiser CX 80S





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Net bir ses kalitesi var. Ergonomik tasarımıyla uzun süreli kullanıma uygun. Entegre mikrofonu ve kumandasıyla çağrıları kolay yönetebiliyorsunuz. Teknoloji yazarı Selim Öztürk’ün önerisi. (1.549 lira)

GENİŞ FREKANS ARALIĞI

Focal Stellia High-End





Elektrodinamik sürücüleri sayesinde düşük akustik yüklemesiyle bile geniş frekans aralığındaki sesleri (5 Hz-40 Hz) üretmeye yardımcı oluyor. Caz müzisyeni Ferit Odman’ın listesinde. (119.000 lira)

NOSTALJİK, BÜTÇE DOSTU

Apple EarPods





Bir zamanlar hepimizin kulağındaki o beyaz kulaklıklar geri dönebilir. USB Type-C bağlantılı versiyonunu kullanabilirsiniz. Erinç Eröz’ün hatırlattığı bu kulaklıklar size nostalji hissi de yaşatabilir. (779 lira)