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En iyi 10 kabin bavulu: Yol arkadaşınızı iyi seçin

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#Bavul#Seyahat#Tatil
En iyi 10 kabin bavulu: Yol arkadaşınızı iyi seçin
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2024 07:00

İster tatil için yola çıkalım ister iş, yolculuklarda yanımıza alacağımız kullanışlı, kaliteli ve şık bir kabin bavulu konforlu ve sorunsuz bir yolculuk için çok önemli. Jürimiz hem dayanıklı hem de estetik olan, fonksiyonellikle şıklığı bir araya getiren en iyi kabin boy bavulları seçti.

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1- MODELLERİ ŞIK

Samsonite

En iyi 10 kabin bavulu: Yol arkadaşınızı iyi seçin



“Dayanıklılığıyla ve şık modelleriyle öne çıkıyor” diyor Erdoğan Gümüş. Hafifliği ve kullanım kolaylığıyla neredeyse tüm jürinin favorisi. Fiyat 6.200 lira.

2- UYGUN FİYATLI

American Tourister

En iyi 10 kabin bavulu: Yol arkadaşınızı iyi seçin



Nurgül Büyükkalay “Harika koleksiyonlarıyla tarzınıza uygun birçok seçenek var. Kaliteli ve uygun fiyatlı
modelleri var” diyor. Canan Demiray, Gökhan Kutluer ve Sanem Bal Ay’ın da listesinde. 4.299 lira.

3- KIRILMA RİSKİ AZ

Pierre Cardin

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En iyi 10 kabin bavulu: Yol arkadaşınızı iyi seçin



Oğulcan Tatar’ın önerisi. “Kumaş valizlerin kırılma riski daha az olduğu için rahatlıkla kullanıyorum” diyor Tatar. Erdoğan Gümüş ve Gökhan Kutluer’in de tavsiyesi. Fiyatı 3.199 lira.

4- ÇOK GÖZLÜ

Tumi

En iyi 10 kabin bavulu: Yol arkadaşınızı iyi seçin



Ebru Erke, Tumi’nin çok sayıda gözü olmasının eşyasını düzenli bir şekilde yerleştirmesine olanak sağladığını söylüyor. Canan Demiray ve Gökhan Kutluer’in de listesinde. Fiyatlar 26.520 liradan başlıyor. 

5- SESSİZ TEKERLEKLER

Rimowa

En iyi 10 kabin bavulu: Yol arkadaşınızı iyi seçin



Gökhan Kutluer; şık tasarımı, dayanıklılığı ve kapasitesinin yanında Rimowa’nın sessiz tekerlekli olmasının büyük bir artı olduğunu belirtiyor. Canan Demiray ve Çağdaş Ertuna da öneriyor. Fiyat 26.450 lira. 

6- ÇOCUKLU AİLELERE GÖRE

The North Face

En iyi 10 kabin bavulu: Yol arkadaşınızı iyi seçin



Burcu Gürtürk Kadak kolay açılır fermuarı ve iç cepleri sayesinde özellikle bebekle seyahat eden ailelerin memnun kalacağını söylüyor. Nurgül Büyükkalay da öneriyor. Fiyatı 9.699 lira. 

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7- MANEVRA KABİLİYETİ VAR

Delsey

En iyi 10 kabin bavulu: Yol arkadaşınızı iyi seçin



Canan Demiray “Çatlamaya karşı dayanıklı, müthiş manevra kabiliyetiyle çocukların da rahatlıkla çekebileceği bavulun körüğü 5 cm genişleyebiliyor. 5 yıl garantisi var” diyor. 5.590 lira. 

8- GÜÇLÜ VE GÜVENLİ

Thule

En iyi 10 kabin bavulu: Yol arkadaşınızı iyi seçin



Nurgül Büyükkalay “Hem çok güçlü hem güvenli. Modern ve sade bir tasarıma sahip. Darbelere karşı dayanıklı” diyor. Ferdi Akarsu da öneriyor. Fiyatı 8.030 lira.

9- KALİTELİ KUMAŞ

Eastpak

En iyi 10 kabin bavulu: Yol arkadaşınızı iyi seçin



Gökhan Kutluer “Kaliteli, dayanıklı kumaşı var” diyor. Birçok bölmeye sahip olması seyahatseverlerin konforlu yolculuk yapmasını sağlıyor. Canan Demiray’ın da önerilerinden. Fiyatı 5.999 lira. 

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10- SUYA DAYANIKLI

Kipling

En iyi 10 kabin bavulu: Yol arkadaşınızı iyi seçin



Kumaş valizler arasında en kaliteli bulduğu marka olduğunu söylüyor Nurgül Büyükkalay: “Suya dayanıklı, ayarlanabilir çekçeği ve pratik fermuarlı bölmeleri var” diyor. Fiyatı 12.439 lira. 

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#Bavul#Seyahat#Tatil

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