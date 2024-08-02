En iyi 10 görsel üreten yapay zekâ uygulaması: Yaratıcılığın sınırını zorluyorlar

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1- VAZGEÇİLMEZ BİR ARAÇ

Midjourney





Yüksek çözünürlüklü ve detaylı görsel çıktılarıyla dikkat çeken Midjourney, dijital sanat projeleri için uygun. Ücretli olması dezavantaj. Görsel sanatın sınırlarını zorlamak isteyenler için vazgeçilmez bir araç. Fiyatı 331 ile 3.969 lira arasında. Jürimizin gözdesi.

2- DETAYLI VE ÖZGÜN GÖRSELLER

DALL-E





Ozan Sihay “DALL-E promptları çok doğru bir şekilde anlayarak kaliteli sonuçlar üretiyor. Platformun kullanımı kolay ve görsellerin detayları ve yaratıcılığı gerçekten etkileyici. Her türlü metin girdisinden ilham alarak detaylı ve özgün görseller ortaya çıkarabilir” diyor. Ücretsiz.

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3- DENEYSEL ALANLARDA GÜÇLÜ

Runway ML





Fotoğraf ve videoları çeşitli yapay zekâ modelleriyle oluşturabilen kapsamlı bir platform. Özellikle video ve 3 boyutlu tasarımlar gibi teknik ve deneysel alanlarda güçlü. Ahmet Rüstem Ekici, Bager Akbay, Balkan Karışman, Özge Tunalı, Orkun Bulut’un listesinde. 397 ila 2.520 lira.

4- GÜÇLÜ BİLGİSAYAR VE TEKNİK BİLGİ ŞART

Stable Diffusion





Görsel üretimde önemli yeri olan, açık kaynaklı bir model. Dijital sanat, oyun geliştirme ve medya gibi alanlarda yenilikçi. Kullanıcılara özelleştirme ve esneklik sağlıyor. Güçlü bir bilgisayar ve teknik bilgi gerektiriyor. Ahmet Rüstem Ekici, Bager Akbay ve Orkun Bulut öneriyor. Ücretsiz.

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5- İÇERİK ÜRETİCİLERİNE UYGUN

Luma AI





Özge Tunalı “Luma, fotoğraf ve video düzenleme, efekt ekleme ve görsel iyileştirme gibi özelliklere sahip bir yapay zekâ aracı. Özellikle içerik üreticileri için faydalı” diyor. Balkan Karışman ve Ahmet Rüstem Ekici’nin de tavsiyesi. Ücretsiz.

6- ‘SANATÇILAR İÇİN HARİKA BİR SEÇENEK’

Leonardo AI





Ozan Sihay “Leonardo AI ayrıntılı ve yaratıcı görsel oluşturma kapasitesiyle dikkat çekiyor. Yüksek kaliteli ve özgün sanat eserleri üretme imkânı sunuyor. Sanatçılar ve tasarımcılar için harika bir seçenek” derken Balkan Karışman “Kullanımı oldukça basit ve anlaşılır” diyor. Ücretsiz.

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7- ‘DOKULARI OLDUKÇA ETKİLEYİCİ’

Meshy AI





Ahmet Rüstem Ekici “Kelimelerden 3 boyutlu modeller oluşturup bu modelleri 3D printer’dan basabiliyor, AR (arttırılmış gerçeklik) filtreler ve oyun tasarımında varlıklar oluştururken kullanabiliyorsunuz. Dokuları oldukça etkileyici” diyor. Ücretsiz seçeneği de var. Fiyatı 664 ila 3.979 lira.

8- KULLANIMI BASİT

Canva





Burhan Yeşil’in önerisi. “Çok sık kullandığım bir program, kullanımı oldukça basit” diyor. Orkun Bulut ise şöyle anlatıyor: “Pazarlama dünyasında sunumdan kafasını kaldıramayanlar için Canva’nın yapay görsel üretme başarısı da övgüyü hak ediyor.” Ücretsiz ve pro üyelik yıllık 850 lira.

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9- NESNELERİN SESİNİ EKLİYOR

Pika Labs





Giderek gelişen ve görüntü hareketlendirme gibi özellikleriyle rakiplerinden sıyrılan bir uygulama. Aynı zamanda nesne tanımlama yeteneğiyle videolara nesnelerin seslerini ekleme kapasitesine sahip. Ahmet Rüstem Ekici ve Balkan Karışan’ın tavsiyesi. Pro abonelik 1.910 lira.

10- PHOTOSHOP İÇİNDE KULLANILABİLİYOR

Adobe Firefly





“Yaratıcı profesyoneller için mükemmel bir araç. Adobe’nin bu yeni aracı, fotoğraflara AI ile entegre edilebilecek görseller üretme imkânı sunuyor. Ayrıca Photoshop içinden de kullanılabilmesi büyük bir kolaylık sağlıyor” diyen Ozan Sihay ve Balkan Karışan’ın tercihleri arasında. Ücretsiz.