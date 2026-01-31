En iyi 10 dudak nemlendiricisi: Kurumasın, çatlamasın...

Haberin Devamı

Yumuşatıcı ve yatıştırıcı

Decubal, Dudak ve Kuru Bölge Balmı





Dudakların yanı sıra çok kuru cilt noktaları için de kullanılabilen nemlendirici bir balm. Kuru ve çatlamış ciltler için de nemlendirici, yumuşatıcı ve yatıştırıcı. Üç jüri üyemizin listesinde. 30 ml, 395 lira

Çok hassas dudaklara özel

Bioderma, Atoderm Lèvres Dudak Balmı





Çok kuru ve çatlamış dudakları rahatlatıyor, yumuşak olmasını sağlıyor. Damla Durak “Hassas ve kolay tahriş olan dudaklar için güvenli bir liman” diyor. Ece Bayram da öneriyor. 15 ml, 579 lira

‘Yoğun nemlendirici etki...’

La Roche-Posay, Cicaplast Lèvres Dudak Bakım Kremi





Ayşe Saraç “İçeriğindeki cica (tıbbi centella asiatica bitkisinden elde ediliyor) sayesinde hem onarıcı hem de yoğun nemlendirici etki sağlıyor. Benim favorilerimden” diyor. 7,5 ml, 680 lira

Kışın kurtarıcı

Blistex, Med Plus Stick Dudak Bakım Kremi





İlk sürüşte rahatlama hissi veren bir klasik. Esra Er Kursan “Mentollü ferahlığı ve koruyucu etkisiyle özellikle kışın kurtarıcı ve makyajdan önce sürüldüğünde de ruju çok iyi gösteriyor” diyor. 4,25 gr, 145 lira

‘Çokamaçlı bir ürün’

Cream Co., 3in1 Dudak Balmı





Hem gündüz hem gece kullanıma uygun. Farklı renk seçenekleri var. Pelin Hasçalık öneriyor: “Hyalüronik asit ve besleyici yağlarla dudakları nemlendirmenin yanı sıra renklendiren çokamaçlı bir ürün.” 10 ml, 420 lira

Organik içerik

Hurraw, Black Cherry Tinted Lip Balm





Damla Durak: “Doğal içerik sevenler için hem bakım hem renk sunan bir alternatif. Siyah kiraz aroması güzel, verdiği hafif bordo yansıma dudağı daha canlı gösteriyor. Çantada taşımaya uygun.” 4,8 gr, 459 lira

Pürüzsüz bir his

Nuxe, Baume Reve De Miel Dudak Balsamı





Zarar görmüş dudaklar için özel bir ürün. Dudakları pürüzsüzleştirmek için doğal kaynaklardan elde edilen özel bir formülle üretildi. Ayşe Saraç ve Pelin Hasçalık’ın listesinde. 15 gr, 515 lira

‘Uygun fiyatlı’

Vaseline, Lip Therapy Dudak Balmı

Her türlü çevresel etkiye karşı dudakları koruyan bir klasik. Ezgi Özkur ürün için “Petrolatum bazlı klasik; nemi kilitleyerek dudakları korur. Uygun fiyatlı ve herkesin favorisidir” diyor. 4,8 gr, 169 lira

‘Anında konfor’

Carmex, Classic Lip Balm Medicated Dudak Balmı





Damla Durak “Gerçekten işe yarıyor. Çatlamış ve hassas dudakları kısa sürede rahatlatıyor, serinletici etkisiyle anında konfor sağlıyor. Soğuk havaların vazgeçilmezi” diyor. 7,5 gr, 135 lira

Renk de nem de onda

Caudalie, Tinted Dudak Balmı





Ekstra yumuşak yapısı sayesinde ince çizgileri belirginleştirmiyor. Ayşe Saraç: “Renk ve nem bir arada. Renkli dudak ürünleri biraz kurutabilir ama bu ürün dudakları kurutmadan doğal bir renk veriyor.” 4,5 gr, 350 lira