En iyi 10 doğal sabun

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1-Peeling etkili

L’Occitane-Shea

Peeling&Sabun

Shea yağı içeren ürün çift taraflı olması nedeniyle hem ‘peeling’ hem de sabun görevi görüyor. Neslişah Şatıroğlu “Cildinizi temizleyip ölü derilerden arınmasını sağlayacak. Yayılan çiçek balı kokusuyla

bu sabun sizi cezbedecek” diyor.

30 ml 180 lira.

2-Her cilt tipine uygun

Olivos-Keçi Sütlü

Zeytinyağı Sabunu

Doğal keçi sütü ve saf zeytinyağıyla üretilen sabun her cilt tipine uygun. Metin Uyar’ın değerlendirmesi şöyle: “Olivos markası gerçekten çok iyi. Evimde sıvı sabununu da kullanıyorum. Zeytinyağlı sabunlar özellikle doğal nemlendirici etkilerinden dolayı öncelikli tercihim oluyor.” 150 gr 50 lira.

3-Akne sorununa çözüm

Otacı Otal-Çam Katranlı

ve Kükürtlü Sabun

Sivilce ve akne problemlerinin giderilmesine yardımcı olan sabun, saç dökülmesi ve kepeklenmeye karşı da faydalı. Pervin Bulgak “Akneli ve sivilceli cilt yapısına sahip kişiler için uygun. Akne oluşumunu engellemekte oldukça başarılı” yorumunda bulunuyor.

80 gr 15.9 lira.

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4-Saça da uygulayın

Koza-Doğal Kükürtlü Sabun

Siyah nokta ve aknelere iyi gelen bu ürün aynı zamanda saç diplerinde sağlıklı deri oluşumuna yardımcı oluyor. Güneş Ertürk “Akne ve rozase yatkınlığı olan ciltler için faydalı bir ürün” derken “Ancak gün içinde 1-2 defadan fazla kullanılırsa cildi kurutup tahriş eder” uyarısını yapıyor.

100 gr 20 lira.

5-Canlı bir görünüm sağlıyor

Homemade Aromaterapi-Kaya Tuzu Sabunu

Vücut ve yüz kullanımı için uygun. Cildi temizleyerek canlı bir görünüm kazanmasına yardımcı oluyor. Yüzde 100 saf ve uçucu yağlar ve kayatuzuyla üretilen ürün Rana Babaç Çelebi’ye göre doğal içeriğiyle vücudun elektriğini alıyor. 120 gr 120 lira.

6-Bolca köpürüyor

Rosece-Katı Şampuan Bar/

Soft Therapy

Bitkisel keratin, doğal yağlar ve içeriğindeki yumuşatıcılar saçlarınızı daha canlı ve parlak bir görünüme kavuşturacak. Pelin Hasçalık şöyle diyor: “Bugüne kadarki şampuan alışkanlıklarını sorgulatıyor. Bolca köpürmesi ve saç derisini tamamen arındırması sebebiyle saç bakımında benim için olmazsa olmazlar arasına girmeyi başardı.” 130 gr 165 lira.

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7-Derinlemesine temizlik

Dionesse-Lifli Ballı Sütlü Sabun

Bal ve lif kabağı içeren süt, yüz ve vücutta sıkılaştırıcı ve nemlendirici özelliklere sahip. Suna Dumankaya şu bilgileri veriyor: “İçindeki gliserin sayesinde cildi kurutmaz, nemlendirir. Doğal lif kabağı sayesinde tıkanmış gözenekleri temizler ve peeling yaparak cildi tazeler.” 130 gr 54 lira.

8-Propolis özleri içeriyor

Thalia-Birth of Energy

Propolis Katı Sabun





Propolis özleriyle hazırlanmış ve nem dengenizi korumada yardımcı olan bu ürün için Pervin Bulgak “Banyo sonrası cilde hoş bir nemlenme sağlar. Propolis özü sayesinde cilt bariyerini güçlendirir” diyor. 150 gr 25 lira.

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9-‘El yapımı’

Eyüp Sabri Tuncer-Klasik %100 Bitkisel Zeytinyağlı Marsilya Sabunu

Tamamen bitkisel ve el yapımı olarak üretilen sabun rahatlatıcı SPA etkisi yaratıyor. Metin Uyar: “Karaköy’deki Eyüp Sabri Tuncer’in butik mağazası sevdiğim bir yer. Farklı ürünler alıp kokularını, dokularını incelerim. En beğendiklerimden biri de bu oldu.”

150 gr 25 lira.

10-Kadın girişimciye destek...

Mediflora-Karaova Zengin İçerikli Zeytinyağlı Sabun

Saf uçucu yağlarla üretilen sabun sentetik koku ve renklendiriciler içermiyor. Rana Babaç Çelebi “Yüzde 100 doğal, el yapımı ve içeriğindeki portakal, lavanta, biberiye, nane ve karanfil uçucu yağlarıyla insana kendini çok iyi, canlı ve yenilenmiş hissettiriyor. Küçük bir kadın girişimci işletmesi” diyerek tavsiye ediyor.

160 gr 78 lira.

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JÜRİ

Güneş Ertürk Dermatoloji uzmanı

Dr. Ecz. Metin Uyar Hürriyet Ekler köşe yazarı

Neslişah Şatıroğlu Hürriyet Ekler stil yazarı

Pervin Bulgak Güzellik koçu, biyokozmetolog

Pelin Hasçalık Harper’s Bazaar Türkiye güzellik editörü

Rana Babaç Çelebi Klinik aromaterapist

Suna Dumankaya Güzellik uzmanı