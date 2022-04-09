En iyi 10 bisiklet mağazası

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JÜRİ

Berk Okyay-Bisikletçi, dijital içerik üreticisi

Erman Öner-Cyclist Türkiye dergisi editörü

Fatih Topçu-Triatlet, dijital içerik üreticisi

İpek Alakuş-Bisikletçi, dijital içerik üreticisi

Sema Gür-Süslü Kadınlar Bisiklet Turu kurucusu

Tufan Sağnak-Sporcu, antrenör

1.İstanbul’daki buluşma noktası

Sedona Concept, İstanbul



Yeniköy’de bisiklet severlerin yıllardır abonesi olduğu bir bisiklet-kafe. Bisiklet yedek parçaları, giysileri ve aksesuarları bakımından zengin bir ürün ve marka çeşitliliğine sahip. Lezzetli pastane ürünleri ve kahveleriyle özellikle İstanbul bisikletçilerinin buluşma noktası. İpek Alakuş, Berk Okyay, Erman Öner, Fatih Topçu ve Tufan Sağnak tavsiye ediyor. (0212) 262 44 44

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2.Geniş ürün yelpazesi

Sundu Bisiklet, İzmir



Hem satış hem servis hizmeti sunan mağaza İzmir’in en büyüklerinden biri. Yarım asırdır da Çankaya’da. Erman Öner “Alameti farikası müşterilerine geniş bisiklet yelpazesi. Mağazanın içinde bisikletler dolup taşıyor” diyor. (0232) 425 36 61

3.Türkiye’nin en büyüklerinden

House of Bike, İstanbul



Beylikdüzü’nde 1.200 metrekarelik alana kurulu mağazada birçok yerli ve yabancı markadan, her seviyede bisiklet ve aksesuarı bulabilirsiniz. Bike-fit (bisikletin kullanıcının anatomisine göre ayarlanması) hizmeti de sunan mağaza için Berk Okyay “Türkiye’nin en büyük bisiklet mağazası. Öyle ki içinde bisiklet parkuru bile var” diyor. (0212) 690 21 03

4.Teknik destekte ilk adres

Bisiklet Sepeti, İstanbul



Bostancı’daki ufak mağazada bisiklet satışı yok ama İstanbul Anadolu Yakası’nın en iyi teknik servis ve bakım noktalarından biri. Erman Öner “Hani ‘Bu parçayı da hiçbir yerde bulamazsın’ ya da ‘Bunu da hiçbir usta yapamaz’ dersiniz ya, Bisiklet Sepeti ve Serkan Yazıcı buna tepki olarak doğmuş” diyor. (0216) 372 05 95

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5.Şampiyona emanet

Trek Bicycle Turkey, İstanbul

Çeşitli kategorilerde bisikletleri incelerken Göztepe Parkı’na bakan masanızda kahvenizin veya pizzanızın tadını çıkarabilirsiniz. Bisikletinizin bakımı eski Türkiye dağ bisikleti şampiyonu, milli bisikletçi ve mekanisyen Emre Yavuz’a emanet. Berk Okyay, Erman Öner, Tufan Sağnak tavsiye ediyor. (0212) 934 10 43

6.Hem servis hem ikinci el

Kess Bisiklet, İzmir

12 yıldır Karşıyaka’da hizmet veriyor. Ekipman, yedek parça ve servis hizmetiyle öne çıkıyor. Sema Gür “Hem servis hem birinci ve ikinci el bisiklet satışı yapılan; yedek parça ve aksesuar konusunda çok zengin bir dükkan” diyor. (0551) 696 03 23

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7.İnternet satışı ağırlıkta

Erdoğanlar Bisiklet, Ankara

Çankaya’daki mağaza piyasanın altında fiyat politikası, geniş ürün çeşitliliği ve çevrimiçi satışa verdiği önemle biliniyor. Türkiye’nin dört bir yanından müşterisi var. Birçok bisikletçi Erdoğanlar’ın Ankara’da mağazası olduğunu bile bilmeyebilir ama internet sitesi herkesin dilinde. Erman Öner ve Fatih Topçu öneriyor. (0312) 441 90 80

8-Kıyafette iddialı

Giant, İstanbul

Berk Okyay ve Tufan Sağnak’ın önerdiği Caddebostan’daki mağazada bisiklet ve aksesuar satışı dışında tamir ve bakım hizmeti de var. Bisiklet giyiminde de oldukça iddialı. Mağazanın kafesinde kahvenizi yudumlarken bisiklet üzerine yayıncılık yapan Zebraska kitaplarından birini okuyabilirsiniz. (0216) 335 55 95

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9.Bikepolo meraklılarına

Atölye 25.4, İstanbul

Fenerbahçe’deki mağaza tamir, bakım, ikinci el bisiklet alım satım hizmeti sunuyor. Sahibi Emirhan Kılıç aynı zamanda bir Bikepolo oyuncusu. Cumartesi Fenerbahçe parkında Bikepolo maçları, haftanın belirli günlerinde de bisiklet sürüşleri düzenleniyor. İpek Alakuş ve Berk Okyay öneriyor. (0534) 220 95 96

10.Erciyes öncesi son durak

*Hobby Mood, Kayseri

Şehrin tek yetkili Shimano Service Center’ı olan dükkan pazar günleri de açık. Instagram üzerinden çekiliş düzenleyip sürpriz hediyeler dağıtıyorlar. Erman Öner “Kayseri’de bir bisiklet mağazası düşünün, Erciyes’e kampa gelen pro takımlar bile ihtiyaçlarını oradan gideriyor” diyor. 0553 8877766