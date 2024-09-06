×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
YAŞAM CUMARTESİ PAZAR SEYAHAT LEZZETLİ HAYAT ÇOCUKLA HAYAT
HABERLERKelebek HaberleriHürriyet Cumartesi Haberleri

En iyi 10 bahçeli mekân: Etrafımız bahar bahçe...

Güncelleme Tarihi:

#Bahçe#Mekan#Şehir
En iyi 10 bahçeli mekân: Etrafımız bahar bahçe...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2024 07:00

Sevdiklerimizle yeşili bol bir bahçede rahat rahat oturup sohbet etmek, bir şeyler atıştırmak en keyif aldığımız planlardan. Hele de havalar giderek güzelleşirken.. Jürimiz bahçesi en güzel mekânları seçti; hem de bazıları şehrin göbeğinde.

Haberin Devamı

1- İSVİÇRE HAVASINDA

Chalet Garden SwissÔtel The Bosphorus, Beşiktaş, İstanbul

En iyi 10 bahçeli mekân: Etrafımız bahar bahçe...



Saffet Emre Tonguç şöyle anlatıyor: “Kış boyu İsviçre’yi atmosfer ve menüsüyle yaşatan Chalet yazın da misafirlerini keyifli bahçesinde ağırlıyor.” (0212) 326 11 00

2- TARİHİ ATMOSFER

IL Cortile, Beyoğlu, İstanbul

En iyi 10 bahçeli mekân: Etrafımız bahar bahçe...


Gülay Barbaros Altan tarihi atmosferi hissettiren bahçesinin yanı sıra yemeklerinin de güzel olduğunu söylüyor. Ebru Erke, Saffet Emre Tonguç ve Serda Büyükkoyuncu da öneriyor. (0212) 244 26 75

Haberin Devamı

3- ‘MÜZİKLERİ DE BAŞARILI’

Backyard Etiler, İstanbul

En iyi 10 bahçeli mekân: Etrafımız bahar bahçe...


Koray Günyaşar “Müthiş bir manzara; sadece güzel manzarayı böylesi bir bahçede izleyebilmek için bile günün her saatinde gidilir”, Melis Yılmaz ise ‘Müzikleri de çok başarılı” diyor. (0532) 131 74 04

4- TAM KAFA DİNLEMELİK

Minoa Village, Etiler, İstanbul

En iyi 10 bahçeli mekân: Etrafımız bahar bahçe...



Serda Büyükkoyuncu “Şehrin göbeğinde hem de her şeyden uzak” derken, Gülay Barbaros Altan: “Kitabınızı alıp, bir ağacın gölgesinde uzun uzun oturmak için gidin” diye öneriyor. (0212) 351 52 45

5- GÜNBATIMI BİR BAŞKA

Limon Gümüşlük, Muğla

En iyi 10 bahçeli mekân: Etrafımız bahar bahçe...


Doğayla iç içe. Muhteşem manzarasıyla öne çıkıyor. Melis Yılmaz günbatımını kesinlikle kaçırmamanız gerektiğini söylüyor. Esen Hünal ve Çağdaş Ertuna da tavsiye ediyor. (0554) 740 62 60

6- ZEYTİNLERİN ALTINDA

Cecconi’s, Beyoğlu, İstanbul

Haberin Devamı

En iyi 10 bahçeli mekân: Etrafımız bahar bahçe...


Esen Hünal’ın önerisi. Klasik bir İtalyan restoranı. Misafirler, zeytin ağaçları altında bahçede veya açık mutfağıyla dikkat çeken kapalı salonunda yemeklerini keyifle yiyebiliyor. (0212) 377 71 80

7- YILDIZLI ŞEFİN SOFRASINDA...

Teruar Urla, İzmir

En iyi 10 bahçeli mekân: Etrafımız bahar bahçe...


Yeşillikler içinde bir mekân. Esen Hünal’ın ilk önerisi. Melis Yılmaz: “Yıldızlı şefimiz Osman Serdaroğlu’nun lezzetli yemeklerinin tadına bakabilirsiniz” diyor. (0532) 659 20 90

8- ÜZÜM BAĞLARI VAR

Grandma’s Wonderland, Silivri, İstanbul

En iyi 10 bahçeli mekân: Etrafımız bahar bahçe...


Trakya bağ rotası üzerinde. Kendi üzüm bağları, yemyeşil bahçeleri ve pastoral manzarası var. Sermet Severöz ve Ebru Erke’nin tercihleri arasında. (0542) 253 50 80

Haberin Devamı

9- BÜYÜK BİR YEŞİL ALAN

Casa Lavanda, Şile, İstanbul

En iyi 10 bahçeli mekân: Etrafımız bahar bahçe...


21 bin metrekarelik yeşil alanı ve şef Emre Şen’in gastronomik mutfağından çıkan lezzetler burayı unutulmaz kılıyor. Sermet Severöz ve Ebru Erke öneriyor. (0216) 736 56 40-41

10- ‘ŞEHRİN GÖBEĞİNDE’

Emily’s Garden, Beyoğlu, İstanbul

En iyi 10 bahçeli mekân: Etrafımız bahar bahçe...


Hazan Aköz Işık “Şehrin göbeğinde sakin ve huzurlu bir gün geçirmek için ideal. Bahçe yaz-kış açık. Menü zengin. Kahvaltı da çok güzel” diyor. (0546) 244 81 45

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bahçe#Mekan#Şehir

BAKMADAN GEÇME!