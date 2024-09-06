En iyi 10 bahçeli mekân: Etrafımız bahar bahçe...

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1- İSVİÇRE HAVASINDA

Chalet Garden SwissÔtel The Bosphorus, Beşiktaş, İstanbul

Saffet Emre Tonguç şöyle anlatıyor: “Kış boyu İsviçre’yi atmosfer ve menüsüyle yaşatan Chalet yazın da misafirlerini keyifli bahçesinde ağırlıyor.” (0212) 326 11 00

2- TARİHİ ATMOSFER

IL Cortile, Beyoğlu, İstanbul

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Gülay Barbaros Altan tarihi atmosferi hissettiren bahçesinin yanı sıra yemeklerinin de güzel olduğunu söylüyor. Ebru Erke, Saffet Emre Tonguç ve Serda Büyükkoyuncu da öneriyor. (0212) 244 26 75

3- ‘MÜZİKLERİ DE BAŞARILI’



Backyard Etiler, İstanbul





Koray Günyaşar “Müthiş bir manzara; sadece güzel manzarayı böylesi bir bahçede izleyebilmek için bile günün her saatinde gidilir”, Melis Yılmaz ise ‘Müzikleri de çok başarılı” diyor. (0532) 131 74 04

4- TAM KAFA DİNLEMELİK



Minoa Village, Etiler, İstanbul

Serda Büyükkoyuncu “Şehrin göbeğinde hem de her şeyden uzak” derken, Gülay Barbaros Altan: “Kitabınızı alıp, bir ağacın gölgesinde uzun uzun oturmak için gidin” diye öneriyor. (0212) 351 52 45

5- GÜNBATIMI BİR BAŞKA



Limon Gümüşlük, Muğla

Doğayla iç içe. Muhteşem manzarasıyla öne çıkıyor. Melis Yılmaz günbatımını kesinlikle kaçırmamanız gerektiğini söylüyor. Esen Hünal ve Çağdaş Ertuna da tavsiye ediyor. (0554) 740 62 60

6- ZEYTİNLERİN ALTINDA



Cecconi’s, Beyoğlu, İstanbul

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Esen Hünal’ın önerisi. Klasik bir İtalyan restoranı. Misafirler, zeytin ağaçları altında bahçede veya açık mutfağıyla dikkat çeken kapalı salonunda yemeklerini keyifle yiyebiliyor. (0212) 377 71 80

7- YILDIZLI ŞEFİN SOFRASINDA...



Teruar Urla, İzmir

Yeşillikler içinde bir mekân. Esen Hünal’ın ilk önerisi. Melis Yılmaz: “Yıldızlı şefimiz Osman Serdaroğlu’nun lezzetli yemeklerinin tadına bakabilirsiniz” diyor. (0532) 659 20 90

8- ÜZÜM BAĞLARI VAR



Grandma’s Wonderland, Silivri, İstanbul

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Trakya bağ rotası üzerinde. Kendi üzüm bağları, yemyeşil bahçeleri ve pastoral manzarası var. Sermet Severöz ve Ebru Erke’nin tercihleri arasında. (0542) 253 50 80

9- BÜYÜK BİR YEŞİL ALAN



Casa Lavanda, Şile, İstanbul

21 bin metrekarelik yeşil alanı ve şef Emre Şen’in gastronomik mutfağından çıkan lezzetler burayı unutulmaz kılıyor. Sermet Severöz ve Ebru Erke öneriyor. (0216) 736 56 40-41

10- ‘ŞEHRİN GÖBEĞİNDE’



Emily’s Garden, Beyoğlu, İstanbul