En iyi 10 babalar günü hediyesi! Bu yıl son dakikaya bırakmayın

1) HAYATI KOLAYLAŞSIN

Akıllı saat

Bu yıl teknolojiye iyice alıştık, bayramı bile görüntülü konuşmalarla geçirdik. Artık ‘Ben anlamıyorum bunlardan’ bahanesine sığınamazlar. Akıllı saatler hem hayatını kolaylaştıracak hem de sağlığıyla ilgili verileri tutacak. Fiyatlar 225 liradan başlıyor.

2) KLASİK EĞLENCE

Tavla

Dünyanın en eski oyunlarından... Babanızla eğlenceli vakit geçirip tatlı tatlı rekabet etmek istiyorsanız ona hediye olarak tavla alın. Her bütçeye uygun. Fiyatlar 50 liradan başlıyor.

3) HEM GÜNLÜK HEM İŞLİK

Gömlek

Keten gömlekler yazın olmazsa olmazları arasında... Neslişah Şatıroğlu “Bej ve beyaz tonları, kumaş ve tasarımıyla bu model hem gündelik kullanım hem de işyeri için ideam” diyor. Defacto’da 80 lira.

4) HER BABAYA LAZIM

Parfüm

Vazgeçilmez bir alternatif. Ancak yazın hafif kokuları tercih etmek gerek. Ömür Kurt, “Parfüm, yaz aylarında ihtiyacı hissedilen, en şık hediye” diyor.

5) YAZ İÇİN İDEAL

Güneş gözlüğü

Babanız için sezonun öne çıkan modellerinden, zevkine uygun bir güneş gözlüğü seçebilirsiniz. Saffet Emre Tonguç “Hazır yaz gelmişken güneş gözlüğü iyi bir seçenek” diyor. Fiyatlar 150 liradan başlıyor.

6) STİLİNE UYGUN BİR ÇİFT

Ayakkabı

Yaz-kış kullanabileceği, sezonu olmayan bir model seçebilirsiniz. Hem jean hem de kanvas pantolonlarla uyum sağlayan bu modeli babanız da beğenecektir! Neslişah Şatıroğlu’nun önerisi Mudo’dan. 229 lira.

7) TEKNOLOJİK NOSTALJİ

Radyo

Babanız için nostaljik bir hediye... Ama bu yeni moda bir nostalji... Suya dayanıklı, USB şarjlı mini radyo hoşuna gidebilir. FM ve AM uyumlu bu radyo Rachel Araz’ın önerisi. Lexon Tykho 2 radyo 336 lira.

8) OKUMAYI SEVENLERE

Kitap

Her zaman aklınızda olması gereken bir hediye seçeneği. İster romanları sevsin, ister kurgu dışı kitapları. İlgi alanına uygun bir tanesiyle gönlünü fethedebilirsiniz. Özge Altınok Lokmanhekim, Paul Auster’ın eserlerini öneriyor.

9) YENİ BİR HAYAT

Üyelik

Fitness, meditasyon veya kişisel gelişim uygulamalarının birinden üyelik hediye edin, hayatını değiştirmesine yardımcı olun. Umut Fırat Eroğlu; Masterclass, Udemy, Fitwell, Over 40 Shred ve Meditopia uygulamalarını öneriyor.

10) RAHATINA BAKSIN

Pijama takımı

Farklı renk ve modellerden birini seçin ve ona rahatlığı hediye edin. Pijama takımlarını her baba sever. Trendyol’da satılan Dagi marka bu pijama 175 lira.