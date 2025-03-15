En iyi 10 ağız bakımı ürünü: Sağlıklı ve güzel gülüşler için...

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1- YUMUŞAK VE YOĞUN KILLAR

Curaprox CS 5640 Ultra Soft Diş Fırçası





Temizlik sağlarken dişetlerine de nazik davranıyor. İnce ve yoğun kıllarıyla plak oluşumunu önlemeye yardımcı oluyor. 7 jüri üyesinin favorisi. (249 lira)

2- HER DİŞ YAPISINA UYGUN

TePe Arayüz Fırçaları





Etkili temizlik sunarak dişeti hastalıklarına karşı ek koruma sağlıyor. Farklı boyut seçenekleri de var. Dişeti sağlığını ön planda tutanlar için ideal. 6 jüri üyesi öneriyor.(275 lira)

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3- UZUN SÜRELİ FERAHLIK

Meridol Ağız Bakım Suyu





Dişeti iltihaplarını önlemeye ve var olan hassasiyeti azaltmaya yardımcı oluyor. Alkol içermeyen formülüyle tahrişi önlerken uzun süreli ferahlık sağlıyor. 4 jüri üyesinin listesinde. (249 lira)

4- ETKİLİ TEMİZLİK

Oral-B Pro Expert Diş İpi





Güçlü lif yapısıyla etkili temizlik sunuyor. Genişleyen yapısı sayesinde dişeti dostu bir kullanım sağlayayarak dişeti çekilmelerinin önüne geçmeye yardımcı oluyor. Jüri üyelerimizin favorilerinden. (169 lira)

5- GÜNLÜK KULLANIMA UYGUN

Marvis Diş Macunu





Günlük kullanım için ideal olan bu macun, ferah bir nefes sağlarken diş minesini koruyarak plak oluşumunu engellemeye yardımcı oluyor. Ece Bayram Çayırlı ve Metin Uyar tavsiye ediyor. (149 lira)

6- BEYAZLIĞI DESTEKLİYOR

Opalescence Diş Macunu





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Diş minesini güçlendirirken doğal beyazlığı destekleyen özel bir formüle sahip. “Özellikle profesyonel beyazlatma yaptıktan sonra rengi korumak için öneriyoruz” diyor Sevinç Karahanoğlu. (399 lira)

7- FARKLI İHTİYAÇLARA

Oral-B Super Floss Diş İpi





Ortodontik teller, köprüler ve geniş diş aralarına sahip kişiler için standart ipler yeterli olmayabiliyor. Oral-B Super Floss, farklı ihtiyaçlara uygun bir temizlik sunuyor. İki jüri üyesinin listesinde. (99 lira)

8- HASSASİYET İÇİN...

Meridol Parodont Expert Diş Macunu





Özellikle dişeti çekilmeleri, kanama ve hassasiyet sorunu yaşayan kişiler için öneriliyor. Süleyman Emre Meşeli, Ece Bayram Çayırlı ve Metin Uyar öneriyor. (135 lira)

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9- KAPSAMLI SAVUNMA

Colgate Total 12 Diş Macunu





12 saat süren koruma sağlıyor. Çürük, dişeti hastalıkları, hassasiyet ve lekelere karşı kapsamlı savunma sunarken diş minesini güçlendiriyor. Artun Urgancıoğlu’nun önerileri arasında. (99 TL)

10- "ÇOK YÖNLÜ

Listerine Total Care Ağız Bakım Ürünü





Nefesi tazeliyor, dişeti sağlığını koruyor.Çürüklere karşı bir kalkan oluşturuyor. Mustafa Orkun Ertuğrul öneriyor: “İçinde bulunan etken maddelerle plak oluşumunu geciktirir.” (259 lira)