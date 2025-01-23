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‘En güzel çağımdayım’

Güncelleme Tarihi:

#Meltem Fıratlı#Kültür Sanat#Müzik
‘En güzel çağımdayım’
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2025 17:44

Kenan Doğulu’nun deyişiyle her yaşın bir güzelliği var, evet ama yaş almanın getirdiği değişimleri de unutmamak gerekiyor. Bu hafta Teoman yorumuyla, Mazhar Alanson sözleriyle bunu hatırlatıyor. Hande Yener’in ses getiren işbirliği ve Central Cee’nin yeni teklisi de bu hafta radarımıza takıldı.

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‘En güzel çağımdayım’

Söyleyen aynı, yorum farklı

1998 yılında çıkardığı ‘O’ albümündeki ‘Yağmur’ Teoman’ın zamansız şarkılarından biri. Müzisyen bu şarkıyı düzenleyerek ‘Yağmur 2025’ adıyla tekrar yayımladı. İlk kez 31 yaşındaki Teoman’dan dinlediğimiz şarkı, bu kez 57 yaşın verdiği olgunluğun yoruma yansımasıyla karşımızda. 

‘Yağmur 2025’ (Tekli)

Teoman

Bayhan Müzik, Procekts Yapım

‘En güzel çağımdayım’

Kalp kırıklığı ve özgürlük el ele

Pop müziğin divası Hande Yener ve rap müziğin tartışmalı ismi Lil Zey. İki sanatçının işbirliği ‘Sahipsiz’ Misha ve Muerte Beatz prodüktörlüğünde hazırlandı. ‘Sahipsiz’ tam da günümüz ilişkilerine vurgu yapan sözleriyle bir yandan kırık bir kalbin duygusallığını, diğer yandan özgürlüğün gücünü yansıtıyor.

‘Sahipsiz’ (Tekli)

Hande Yener, Lil Zey

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Poll Production

‘En güzel çağımdayım’

Tam da o yaş

Mazhar Alanson yeni şarkısı ‘Biz Bu Yaşlarda Ağlarız’da kişinin geçmişe dönük hesaplaşmasını, yaşadığı acıları, kayıpları duygusal bir anlatımla dile getiriyor: “Bazen bir şarkı duyar ağlarız/Bazen bir isim duyar yanarız/Bazen bir resme bakar hatırlarız/Biz bu yaşlarda ağlarız…” Şarkının düzenlemesi Ercan Saatçi imzalı.

‘Biz Bu Yaşlarda Ağlarız’

Mazhar Alanson

Avrupa Müzik

‘En güzel çağımdayım’

İngiltere’den yükselen ses

Dün yeni albümü ‘Can’t Rush Greatness’ı yayımlayan Central Cee, öncesinde yayımladığı ‘GBP’ ile hayranlarının kalp atışlarını hızlandırmıştı. 21 Savage ile keskin liriklerini kapıştırdıkları ‘GBP’ Central Cee'nin küresel yıldız olana kadarki başarı yolculuğunu anlatıyor.

‘GBP’ (Tekli)

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Central Cee, 21 Savage

Sony Music Türkiye

‘En güzel çağımdayım’

Albüm öncesi…

Alternatif rock grubu Gece’nin vokalisti Can Baydar ‘Kasabadaki Yabancı’ teklisiyle dinleyicilerini solo albümü ‘Her Şey Geçer’e hazırlıyor. Şarkı, hiç bilmediği bir kasabaya gelen birinin hayatındaki değişimi modern rock sound’uyla anlatıyor.

‘Kasabadaki Yabancı’ (Tekli)

Can Baydar

 

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#Meltem Fıratlı#Kültür Sanat#Müzik

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