‘En güzel çağımdayım’

Haberin Devamı



Söyleyen aynı, yorum farklı

1998 yılında çıkardığı ‘O’ albümündeki ‘Yağmur’ Teoman’ın zamansız şarkılarından biri. Müzisyen bu şarkıyı düzenleyerek ‘Yağmur 2025’ adıyla tekrar yayımladı. İlk kez 31 yaşındaki Teoman’dan dinlediğimiz şarkı, bu kez 57 yaşın verdiği olgunluğun yoruma yansımasıyla karşımızda.

‘Yağmur 2025’ (Tekli)

Teoman

Bayhan Müzik, Procekts Yapım

Kalp kırıklığı ve özgürlük el ele

Pop müziğin divası Hande Yener ve rap müziğin tartışmalı ismi Lil Zey. İki sanatçının işbirliği ‘Sahipsiz’ Misha ve Muerte Beatz prodüktörlüğünde hazırlandı. ‘Sahipsiz’ tam da günümüz ilişkilerine vurgu yapan sözleriyle bir yandan kırık bir kalbin duygusallığını, diğer yandan özgürlüğün gücünü yansıtıyor.

‘Sahipsiz’ (Tekli)

Hande Yener, Lil Zey

Haberin Devamı

Poll Production

Tam da o yaş

Mazhar Alanson yeni şarkısı ‘Biz Bu Yaşlarda Ağlarız’da kişinin geçmişe dönük hesaplaşmasını, yaşadığı acıları, kayıpları duygusal bir anlatımla dile getiriyor: “Bazen bir şarkı duyar ağlarız/Bazen bir isim duyar yanarız/Bazen bir resme bakar hatırlarız/Biz bu yaşlarda ağlarız…” Şarkının düzenlemesi Ercan Saatçi imzalı.

‘Biz Bu Yaşlarda Ağlarız’

Mazhar Alanson

Avrupa Müzik



İngiltere’den yükselen ses

Dün yeni albümü ‘Can’t Rush Greatness’ı yayımlayan Central Cee, öncesinde yayımladığı ‘GBP’ ile hayranlarının kalp atışlarını hızlandırmıştı. 21 Savage ile keskin liriklerini kapıştırdıkları ‘GBP’ Central Cee'nin küresel yıldız olana kadarki başarı yolculuğunu anlatıyor.

‘GBP’ (Tekli)

Haberin Devamı

Central Cee, 21 Savage

Sony Music Türkiye



Albüm öncesi…

Alternatif rock grubu Gece’nin vokalisti Can Baydar ‘Kasabadaki Yabancı’ teklisiyle dinleyicilerini solo albümü ‘Her Şey Geçer’e hazırlıyor. Şarkı, hiç bilmediği bir kasabaya gelen birinin hayatındaki değişimi modern rock sound’uyla anlatıyor.

‘Kasabadaki Yabancı’ (Tekli)

Can Baydar