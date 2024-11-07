Emeği takdir etme zamanı…

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HİKÂYELERİ İLHAM VERİYOR

Melike Şahin’in Londra, New York ve İstanbul’da kaydedilen albümü ‘Akkor’ nihayet yayımlandı. Prodüktörlüğünü İsveçli Martin Terefe’nin yaptığı albümde Şahin ilham veren sözlerle hikâyelerini anlatmaya devam ediyor. Ve bunu yaparken bu toprakların müziğini modern bir sound’la birleştirip özgün bir tarz yaratarak yurtdışında da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Örneğin Grammy, sitesindeki uluslararası seslere ayırdığı ‘Global Spin’ bölümünde Melike Şahin’in ‘Ortak’ performansına yer verdi. ‘Ortak’ Şahin’in yeni albümündeki 10 şarkıdan biri.

‘Akkor’ (Albüm)

Melike Şahin

Gülbaba Records

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5 SAAT, 80 PARÇA

Emel Sayın, Ceza, DJ/prodüktör Mahmut Orhan, Bülent Ortaçgil, Okan Bayülgen, Beşiktaş Çocuk Korosu ve dahası… Farklı disiplinlerden 92 sanatçıyı Cem Adrian’ın şarkıları bir araya getirdi. 5 saat süren ve 80 parçadan oluşan albüm, müzisyenin kariyerinin 20’nci yılı için hazırlandı. Cem Adrian ‘Mücevher’i ‘Türkiye modern müzik dünyasının son 50 yılının antolojisi niteliğinde kolektif bir eser’ olarak nitelendiriyor.

Mücevher (Albüm)

Cem Adrian

Sony Music Türkiye

GÖKHAN SEMİZ ANISINA…

“Bu sabah yine her sabahki gibi sıkıldım İstanbul'da/Moralim bozuk, cereyan kesik, hele bir de sen yoksun ya, çok yazık…” 90’ların renkli grubu Vitamin’in solisti Gökhan Semiz’in ‘İstanbul’da’ şarkısı İlyas Yalçıntaş tarafından yeniden yorumlandı. Şarkının klibinde de 1998 yılında yaşamını yitiren değerli müzisyen anılıyor.

‘İstanbul’da’ (Tekli)

İlyas Yalçıntaş

Alfa7

YENİ KEŞİF

Önce duru sesi dikkatimi çekiyor, sonra da ismi. Biraz araştırınca babasının Türk olduğunu öğreniyorum. Londra’da büyüyen Yas Akdağ şu sıralar New York’ta müzik eğitimine devam ediyor. Yeni teklisi ‘White Picket Fence’ modern dokunuşlara sahip bir folk şarkı. Yas, MUNA, Phoebe Bridgers, Joni Mitchell gibi isimlerin izinde, iyi bir hikâye anlatıcısı olma yolunda ilerliyor.

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‘White Picket Fence’ (Tekli)

Yas Akdağ

HEDEF DİNLEYİCİLERİN KALBİ

Oyuncu Deniz Baysal, eşi Barış Yurtçu’nun rock grubu Kolpa ile ‘Hastayım Sana’ şarkısını seslendirdi. Yurtçu’nun söz, müzik ve düzenlemesini üstlendiği bu nahif şarkı, çiftin samimi vokaliyle direkt dinleyicilerin kalbini hedefliyor.

‘Hastayım Sana’ (Tekli)

Kolpa

Avrupa Müzik

HAYALLER, ÖZLEMLER…

90’larda Aşkın Nur Yengi’nin benzersiz sesinden dinlediğimiz ‘Ayrılmam’ şarkısını bu kez Hande Mehan’ın duygusal yorumuyla dinliyoruz. Gianis Parios ve Vardis Antonios’un ortak imzasını taşıyan şarkının içinde hayalleri ve özlemleri barındıran Türkçe sözleri Sezen Aksu’ya ait.

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‘Ayrılmam’ (Tekli)

Hande Mehan

Sony Music Türkiye