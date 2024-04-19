Elimde kitabım, önümde kahvem...

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Semtin popüleri
Minoa Pera, Beyoğlu, İstanbul
Mimar Alexander Vallaury imzalı tarihi binada hizmet veriyor. Türkçe ve İngilizce kitaplardan oluşan geniş bir seçkiye sahip. Kafenin yanı sıra restoranı da var . 8 jüri üyesinin seçimiyle listede birinci. (0212) 892 08 58
1918’den bu yana...
Kohen Kitap Cafe, Asmalımescit, İstanbul
1918’de iki kız kardeş tarafından kurulan ve hâlâ aynı aile tarafından işletilen mekân, ziyaretçilerini zamanın derinliklerine götürüyor. Kahveleri de lezzetli. Saffet Emre Tonguç, Dilan Bozyel ve Pınar Sabancı’nın önerisi. (0538) 704 29 39
Tatil beldesinde
Zai Yaşam, Bodrum, Muğla
Modern tasarıma sahip kütüphanede saatlerce sıkılmadan oturabilirsiniz. Raflardan kitabınızı seçip rahat koltuklardan oluşan oturma bölümüne geçin. Cem Erciyes ve Duygu Özdemir’in favorisi. (0533) 505 75 50
Özel ve nadir bir seçki
Frankeştayn Kitabevi, Beyoğlu, İstanbul
Sinem Sal şöyle diyor: “Seçkileri son derece özel ve nadir. Sesini duymaya daha çok ihtiyacımızın olduğu insanların söyleşileri, etkinlikleri Frankeştayn’ı cazibeli bir yer yapıyor benim için.” @frankestaynkitabevi
14 şubesi var
İstanbul Kitapçısı, çeşitli semtler, İstanbul
Şehrin tarihi ve kültürel noktalarında 14 farklı konsepte sahip şubesi var. Karaköy’dekini “Manzarasını çok seviyorum. Sessizce oturup yazı yazmak ve kitap okumak çok güzel bir lokasyon” diye anlatıyor Pınar Sabancı. (0212) 522 47 77
Rahat koltuklar, sedirler...
Nail Kitabevi, Kuzguncuk, İstanbul
2015’te açıldı. Orta bölümdeki masa ve sandalyeler, köşelerdeki rahat koltuklar ve sedirler dikkat çekici özellikleri. Eylül Görmüş ve Ege Soley’in önerisi.
(0216) 391 10 70
Kırtasiye ürünleri de satılıyor
Penguen Kitabevi, çeşitli semtler, İstanbul
Anadolu Yakası’nda birçok noktada şubesi var. Ayrıca zengin kırtasiye ürünleriyle de popülerliğini arttırıyor. Kitabevinin kafesi sosyalleşme ve buluşma noktası haline gelmiş. Mevsim Yenice ve Saffet Emre Tonguç öneriyor. (0531) 641 20 25
Yazar etkinlikleri düzenleniyor
Be Water, Alsancak, İzmir
Ziyaretçilerine hem zengin bir kitap koleksiyonuyla buluşma hem de üçüncü nesil kahve çeşitlerini tatma fırsatı sunuyor. Düzenlediği yazar etkinlikleriyle de dikkat çekiyor. Cem Erciyes ve Duygu Özdemir’in listesinden. (0533) 157 43 10
1950’den beri açık
Türk Alman Kitabevi, Beyoğlu, İstanbul
Kahve deneyimini zenginleştiren ünlü pastaları da var. İstiklal Caddesi’nde 1950’de açılan mekân rahat koltukları ve lezzetli kahvesiyle ders çalışmak için de ideal bir ortam sunuyor. Eylül Görmüş ve Ege Soley’in tavsiyesi. (0212) 249 35 96
Çok seçenekli
Başka Ol, Akra V Otel, Antalya
Fransız romanlarından Alman felsefesine kadar farklı türdeki yabancı kitapları burada bulabilirsiniz. “Son derece kendine özgü bir kitapçı” diyor Cem Erciyes. Kafesinde de soğuk ve sıcak kahveler servis ediliyor. (0552) 952 16 12