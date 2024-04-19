Elimde kitabım, önümde kahvem...

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Semtin popüleri

Minoa Pera, Beyoğlu, İstanbul

Mimar Alexander Vallaury imzalı tarihi binada hizmet veriyor. Türkçe ve İngilizce kitaplardan oluşan geniş bir seçkiye sahip. Kafenin yanı sıra restoranı da var . 8 jüri üyesinin seçimiyle listede birinci. (0212) 892 08 58

1918’den bu yana...

Kohen Kitap Cafe, Asmalımescit, İstanbul

1918’de iki kız kardeş tarafından kurulan ve hâlâ aynı aile tarafından işletilen mekân, ziyaretçilerini zamanın derinliklerine götürüyor. Kahveleri de lezzetli. Saffet Emre Tonguç, Dilan Bozyel ve Pınar Sabancı’nın önerisi. (0538) 704 29 39

Tatil beldesinde

Zai Yaşam, Bodrum, Muğla

Modern tasarıma sahip kütüphanede saatlerce sıkılmadan oturabilirsiniz. Raflardan kitabınızı seçip rahat koltuklardan oluşan oturma bölümüne geçin. Cem Erciyes ve Duygu Özdemir’in favorisi. (0533) 505 75 50

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Özel ve nadir bir seçki

Frankeştayn Kitabevi, Beyoğlu, İstanbul

Sinem Sal şöyle diyor: “Seçkileri son derece özel ve nadir. Sesini duymaya daha çok ihtiyacımızın olduğu insanların söyleşileri, etkinlikleri Frankeştayn’ı cazibeli bir yer yapıyor benim için.” @frankestaynkitabevi

14 şubesi var

İstanbul Kitapçısı, çeşitli semtler, İstanbul

Şehrin tarihi ve kültürel noktalarında 14 farklı konsepte sahip şubesi var. Karaköy’dekini “Manzarasını çok seviyorum. Sessizce oturup yazı yazmak ve kitap okumak çok güzel bir lokasyon” diye anlatıyor Pınar Sabancı. (0212) 522 47 77

Rahat koltuklar, sedirler...

Nail Kitabevi, Kuzguncuk, İstanbul

2015’te açıldı. Orta bölümdeki masa ve sandalyeler, köşelerdeki rahat koltuklar ve sedirler dikkat çekici özellikleri. Eylül Görmüş ve Ege Soley’in önerisi.

(0216) 391 10 70

Kırtasiye ürünleri de satılıyor

Penguen Kitabevi, çeşitli semtler, İstanbul

Anadolu Yakası’nda birçok noktada şubesi var. Ayrıca zengin kırtasiye ürünleriyle de popülerliğini arttırıyor. Kitabevinin kafesi sosyalleşme ve buluşma noktası haline gelmiş. Mevsim Yenice ve Saffet Emre Tonguç öneriyor. (0531) 641 20 25

Yazar etkinlikleri düzenleniyor

Be Water, Alsancak, İzmir

Ziyaretçilerine hem zengin bir kitap koleksiyonuyla buluşma hem de üçüncü nesil kahve çeşitlerini tatma fırsatı sunuyor. Düzenlediği yazar etkinlikleriyle de dikkat çekiyor. Cem Erciyes ve Duygu Özdemir’in listesinden. (0533) 157 43 10

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1950’den beri açık

Türk Alman Kitabevi, Beyoğlu, İstanbul

Kahve deneyimini zenginleştiren ünlü pastaları da var. İstiklal Caddesi’nde 1950’de açılan mekân rahat koltukları ve lezzetli kahvesiyle ders çalışmak için de ideal bir ortam sunuyor. Eylül Görmüş ve Ege Soley’in tavsiyesi. (0212) 249 35 96

Çok seçenekli

Başka Ol, Akra V Otel, Antalya

Fransız romanlarından Alman felsefesine kadar farklı türdeki yabancı kitapları burada bulabilirsiniz. “Son derece kendine özgü bir kitapçı” diyor Cem Erciyes. Kafesinde de soğuk ve sıcak kahveler servis ediliyor. (0552) 952 16 12