Elektronik müziğin büyük buluşması

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Barselona’da doğup dünyaya yayılan özel bir festival Sonar. Müzik ve teknoloji bir araya geliyor, yaratıcılığın sınırları zorlanıyor. İstanbul ayağı bu yıl 26-28 Nisan’da 8’inci kez Zorlu PSM’de gerçekleşecek. Üç gün boyunca yerli ve yabancı onlarca ismi izleyeceğiz...

Her Sónar İstanbul’da Zorlu PSM’nin salonlarından, hatta koridorlarından elektronik müzik sesleri yükselir. Katılımcılar ellerinde festival çizelgesi, konserleri kaçırmamak için bir salondan diğerine koşturur. Sonradan üzülmemek için programı dikkatli incelemek gerekir. Biz de festivalin başlamasına günler kala açtık programı önümüze ve mutlaka izlemek istediğimiz 5 ismi belirledik.

◊ Sevdaliza: İran doğumlu şarkıcı, besteci ve söz yazarı. Etkileyici kostümleri ve sahne performanslarıyla dikkat çekiyor. Farklı müzik türlerini harmanlarken yapay zekâyı kullanarak yarattığı görsellerle de kadın, cinsiyet ve kimlik gibi konulara değiniyor.

◊ Jan Blomqvist: Minimal tekno ve organik vokallerle hafızalardan silinmeyecek bir canlı performansa hazır olun. Berlin’in elektronik müzik sahnesinde öncü bir sanatçı olarak kabul ediliyor.

◊ Joy Orbison: Londra kulüp sahnesinin en popüler isimlerinden. House, dubstep, UK garage ve old school jungle gibi çeşitli türleri birleştiriyor. Gerilimse gerilim, coşkuysa coşku, hepsi onda.

◊ Pina Tesla: İstanbul merkezli DJ ve prodüktör yükselişe geçen genç yetenekler arasında gösteriliyor.

◊ Ryoji Ikeda: Canlı şovu ‘Ultratronics’ ile festivalde. Çağdaş elektronik dans müziğinin en yenilikçi müzisyenlerinden ve Japonya’nın önde gelen elektronik kompozitör ve görsel sanatçılarından.

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Biletler satışta Sónar Istanbul 2024’ün biletlerini passo.com.tr’den alabilirsiniz. Kombine biletin fiyatı 1.990 lira.