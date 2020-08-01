El emeğine övgü

Anneannelerimizin sehpaları süsleyen dantel işlemeleri bu yaz hem plaj hem de günlük stillerimize hızlıca girdi. Yüksek moda markalarının tamamen dantel olarak tasarladığı kıyafetler, ayakkabılar, çantalarla giyim ilhamımızı büyüklerimizin el işlemelerinden alıyoruz.

Dantel ve kroşeler için örgü giyiminin yazlık versiyonu diyebiliriz. Tamamen kroşeden yapılmış elbise, bluz ve büstiyerler bu yaz birçok stilin tamamlayıcısı. Özellikle plaja, bikini ve mayoların üzerine çok yakışıyor. Model Lydia Bielen örgü elbisesiyle ELLE dergisi için poz verdi.

Stella McCartney’den Altuzarra’ya kadar birçok markada karşımıza çıkan kroşe modelleri arasında favorilerimizden biri Jonathan Simkhai’nin ‘İlkbahar / Yaz 2020’ koleksiyonunda yer alan ve üç parçadan oluşan tasarımı... Adeta, el işlemesinin modern bir yorumla nasıl farklılaşacağının kanıtı... Giambattista Valli’nin kroşe büstiyer, etek ve elbise tasarımlarıysa 1800’lerin Avrupa aristokrasisiyle modern dünyanın birleşimini yansıtıyor.

Nasıl kullanmalı?

Tamamen örgü bir parça tercih etmek fazla geleneksel hissettirecekse danteli yalnızca detaylarda kullanabilirsiniz. Büyüklerinizden kalma dantelleri, kıyafetlerinize kendi ellerinizle işlemek de iyi bir fikir olabilir!

Dantelin geleneksel ve ağır havasını kırmak için saç ve ve makyajda doğallığı tercih etmenizde fayda var. Kroşe bir bluzu, mom jean’lerle tamamlayarak ters köşe bir etki de yaratabilirsiniz.

Özellikle canlı renkler mayo ve bikinilere çok yakışıyor. Kroşe bir mayo giydiğinizde plaj giyiminde farklı materyaller tercih etmenizi öneririz. Canlı rengi ve deseniyle cezbeden model LCW’den... 49.99 lira.

Bu büstiyer beyaz pantolonlara çok yakışacak. Bershka, 49.95 lira.

Örgüden ilham alan kemer Pull&Bear’dan... 99.95 lira.

Kroşe trendini mayo ve bikinilerinize de taşıyabilirsiniz. Oysho, 279.95 lira.

Zara çanta retro havasıyla favorilerimiz arasında. 139.95 lira.

Yazın bohem havasını yansıtacak bu model Stradivarius’dan. 299.95 lira.

Yargıcı örgü trendini terliklere uyarlamış. Oldukça şık ve kullanışlı... 300 lira.

Püskül detaylar Mango bluza eğlenceli bir hava katmış. 239.99 lira.