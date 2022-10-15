Ekim ayı konser ayı...

Haberin Devamı

KONSER

* Göksel, bugün 22.00’de Dada Salon Kabarett’de sahneye çıkacak. Yemekli gecenin bilet fiyatı 725-2.525 lira.

* Simge, bugün 21.00’de CVK Park Bosphorus Hotel, Jolly Joker Private’ta izleyicisiyle buluşacak. Yemekli seçeneğin de olduğu konserin bilet fiyatı 621-1.900 lira.

* Duman, yarın 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verecek. Bilet fiyatı 400-1.500 lira.

* İskoçyalı rock grubu Travis, 19 Ekim Çarşamba 21.30’da Zorlu PSM’de İstanbullu hayranlarına seslenecek. Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek konserin bilet fiyatı 352-693 lira.

Haberin Devamı

*Nilüfer Yanya, 19 Ekim Çarşamba Babylon’da sahneye çıkacak. 21.30’da başlayacak konserin bilet fiyatı 200 lira.

* Avusturyalı piyano markası Bösendorfer sanatçısı Emre Yavuz ile Andante Klasik Müzik Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve müzik yazarı Serhan Bali, konser ve söyleşiden oluşan ‘Noble&Sentimental’ başlıklı etkinlik için 19 Ekim Çarşamba akşamı saat 19.30’da Arter’in Sevgi Gönül Oditoryumu’nda sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 80-120 lira.

* Modern cazın önemli isimlerinden Mark Guiliana, 21 Ekim Cuma 20.00’de CRR Konser Salonu’nda konser verecek. Bilet fiyatı 44-165 lira.

* Zeynep Bastık, 21 Ekim Cuma Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sevilen şarkılarını söyleyecek. 21.00’de başlayacak konserin bilet fiyatı 250-650 lira.

Haberin Devamı

* Sertab Erener 21 Ekim Cuma 21.00’de Turkcell Vadi’de KONSER verecek. Bilet fiyatı 300-600 lira.

DANS

* Ankara Devlet Opera ve Balesi, ‘Kuğu Gölü’ balesini AKM Türk Telekom Opera Salonu sahnesine taşıyor. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında 17 Ekim Pazartesi 20.00’de gerçekleşecek temsilin bilet fiyatı 85-325 lira.

FESTİVAL

* Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında seyircisiyle buluşacak isimlerden biri de Mark Eliyahu. 18 Ekim Salı 20.00’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleşecek konserin bilet fiyatı 132-726 lira.

ATÖLYE

Haberin Devamı

* Müze Gazhane, 4-8 yaş çocuklar için müzikli masal atölyesi düzenliyor. Bugün 14.00’te yapılacak atölyede çocuklar masal kahramanlarının kötü karaktere karşı verdiği mücadeleyi şarkılar eşliğinde dinleyecek. Katılımın ücretsiz olduğu atölyeye Radar İstanbul uygulaması üzerinden kayıt yaptırabilirsiniz.

* The Nile Event, Ataşehir’deki Poena Cafe’de şef Andrea Patrizi’nin leziz lazanya pişirmenin sırlarını öğrettiği bir ATÖLYE düzenliyor. Bugün 19.00’da ‘İtalyan Serisi-Geleneksel Lezzetler: Lazanya’ ismiyle düzenlenecek atölyeye katılım ücreti 145 lira.

SERGİ

* Hayvanlar ve bitkiler dünyasına yakın kadraj

Haberin Devamı

212 Photography Istanbul’un bu yıl fotoğraf etrafındaki buluşmaları gastronomi, mimarlık, şehir, doğa ve hayvanların yaşamı gibi farklı başlık ve konuları ele alıyor. İstanbullular 60’ın üzerinde sanatçının 500 eserini şehrin 16 farklı mekânında görme şansı yakalıyor. Tophane-i Amire ve Saint Benoît Kilisesi’nde gerçekleşen ‘Dostlarımız Hayvanlar’ ve ‘Floral Düşler’se 212 Photography Istanbul’un bu yılki sergilerinin en çok dikkat çekenlerinden.

‘Flying Mop’, Tim Flatch, 2009

* ‘Dostlarımız Hayvanlar’ - MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi



Sanatın farklı alanlarında insani duyguların dışavurumu olarak sembolleştirilen hayvanlar aynı zamanda kendi habitatlarında kurdukları iletişim biçimleriyle fotoğrafçıların her zaman ilgisini çekiyor. Hayvanların başrolde olduğu ‘Dostlarımız Hayvanlar’ sergisinde kedi fotoğrafçılığının öncü ismi Walter Chandoha gibi 20’ye yakın sanatçının eserlerini görmek mümkün. MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi’ndeki SERGİ yarın sona eriyor.

Haberin Devamı

‘Bumblebee’, Gerrard Gethings, 2016

* ‘Floral Düşler’ Saint Benoît Kilisesi



İnsanla doğa arasındaki ilişki modern zamanlarda giderek artan bir ivmeyle karmaşıklaştı, güzellik ve acımasızlığın yeniden keşfedildiği bir

sahneye dönüştü. Çiçekler dünyasının sahnelerini bir araya getiren ‘Floral Düşler’ üç boyutlu animasyon, fotoğraf ve canlı bitki heykellerinden oluşuyor. Saint Benoît Kilisesi’nde yer alan ve yarın sona eren sergide Jennifer Steinkamp, Emma Summerton ve Yunus Karma’nın eserlerini görebilirsiniz.

‘By Moonlight’, Emma Summerton, 2021

‘Blossom’, Sophie Gamand, 2020