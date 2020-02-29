Egoları kapıda bıraktık birlikteyken sıfatlarımız yok

*Siz bir grup mu kurdunuz?

DENİZ SEKİ: Biz çıtır kızlar olduk (kahkahalar)...

*Nasıl karar verdiniz dört kadın bir araya gelmeye?

CANSU KURTÇU: ‘Alâ’ Demet’in son albümünde olan bir şarkıydı. Şarkıyı çok sevmiştik ve farklı şekillerde de sunmak istiyorduk. Bir araya geldiğimiz bir gün 10 dakika içinde organize olduk.

* Önceden yakın arkadaş mıydınız?

DEMET AKALIN: Işın, Cansu ve ben çok samimiydik.

DENİZ SEKİ: Bu Demet de beni hep dışlıyor ya!

DEMET AKALIN: Ama aşkım son bir ayda ne zaman yemeğe çıktın? Biz hep çıkıyoruz.

IŞIN KARACA: Biz Deniz’le çok yakınız, 1995’ten beri tanışıyoruz. Evinde kalmışlığım, ekmeğini yemişliğim var. Deniz o zamanlar vokalistlik yapar, para biriktirir, “Ben sana albüm yapacağım” derdi. Biz oralardan geliyoruz.

*Bir araya gelmek için tek kriteriniz dostluk muydu yani?

CANSU KURTÇU: Dostluk önemli ama sözleriyle, müziğiyle Türkiye’de bu şarkıyı sadece bu dört kadın söyleyebilirdi. Başka birinden duymak inandırıcı olmazdı. Çünkü hepimiz bu noktalara zorlu yollardan geldik. Bu şarkıda bir şekilde bunu anlatıp dertleşiyoruz.

*Cansu Hanım, ekibin en gencisiniz...

IŞIN KARACA: Terbiyesiz!

DENİZ SEKİ: Kızma Hakan’a, daha minnak anlamında söylemiştir o.

* Kariyer açısından diyordum...

IŞIN KARACA: Cansu çok idareci bir kız ama bizi bir araya getirirken sonunda delirdi. Net bilgi: Bu projeye girerken egoları kapıda bıraktık. Sıfatlarımız yok.Düet değil, dörtet yaptık

* Bu birliktelik devam eder mi? Çok atarlı, her an bir tokat atabilecek bir havanız var.

DEMET AKALIN: Yapıştırıyoruz zaten, sen merak etme. Çat çut giriyoruz.

IŞIN KARACA: Eğer Cansu’nun parmağı varsa devam eder tabii.

DENİZ SEKİ: Dördümüz otursak, herkes birer satır yazsa, bir de sıfır bir şarkı üretsek...

*Sosyal medyada sizin için “Düet yaptılar” diyorlar. Oysa dört kişisiniz.

IŞIN KARACA: Bu “Düet yaptılar” diyenlere çok gülüyorum. Mesela ‘Quartet’ enstrüman ağırlıklıdır. Bu fourtet olarak geçer. Yani düet değil, dörtet yaptık. Sosyal medyada herkes bize müzik terminolojisi dersi vermeye çalışıyor. Sanki hiçbirimiz müzik, nota bilmiyoruz.

*Naim Dilmener geçen yaz yaptığımız röportajda “Artık Türkiye’de star kalmadı” demişti. Katılıyor musunuz?

DEMET AKALIN: Olan starlar yeter.

CANSU KURTÇU: Çağ değişti ve starlık kavramı da değişti. Dönüp dolaşıp geleceğimiz yer yine pop müzik

* Nasıl bir değişim geçirdi?

DENİZ SEKİ: Star dediğin, sokakta rastlayamayacağın, sadece sahnede görebileceğin, son derece korunaklı yaşayan kişilerdi. Biz artık istediğimiz yere istediğimiz gibi gidiyor, rahat yaşıyoruz.

IŞIN KARACA: Ay ama ben hayran mektuplarını özledim. Plak şirketine giderdik, çuvallarla mektuplar gelirdi. Kalemin, kâğıdın kokusu da hep başkaydı.

DENİZ SEKİ: Ben hâlâ şarkılarımı kalem ve kâğıtla yazarım.

* Mesela Aleyna Tilki, “Pop öldü, rap yükselişte” diye bir açıklama yaptı. Yorumunuz ne?

DEMET AKALIN: Ben buna hiç inanmıyorum. Biz her hafta, Allah’a şükürler olsun çalışıyoruz. Rap’in gündemde ve gözde olması normal ama sonuçta dönüp dolaşıp geleceğimiz yer pop müzik.

IŞIN KARACA: Onların bunları konuşabilmesi için piyasada en az 10 yıl kalmaları lazım. Şu an karşında oturan kadınların albümleri milyonluk satışlar yaptı. Dikkat et, tıklanmadan bahsetmiyorum. Bizler sosyal medyadan satın alabileceğiniz sahte bir dünyanın parçası değiliz.

WhatsApp grubumuzun adı ‘alev alev’

*WhatsApp grubunuz var mı?

DEMET AKALIN: Tabii. Adı ‘alev alev’.

CANSU KURTÇU: Emojiler alev, canım!

* Cinsel bir alevden mi bahsediyorsunuz, yoksa “Dokunanı yakarız” mı diyorsunuz?

DENİZ SEKİ: Kadının gücü, ne cinselliği?

* Gıybet konularınız neler oluyor?

IŞIN KARACA: O an gündeme bir şey düştüyse “Kızlar ne düşünüyorsunuz?” diye üç saniye yorumlarımızı yapıyoruz ama “Çocuklar uyudu mu?”, “Bugün ne pişirdin?” konularına da giriyoruz.

* Erkekler konuşulmuyor mu?

CANSU KURTÇU: Erkekleri yerden yere vurduğumuz anlar da tepelere çıkardığımız da oluyor.

* Peki kadınlara erkekler konusunda ne öğüt verirsiniz?

DENİZ SEKİ: Eskiden “Önce canan sonra can” derdim. Şimdi “Önce can sonra canan” diyorum.

IŞIN KARACA: Aa benim için önce Can, Denizcim (Sevgilisi Can Yapıcıoğlu’nu kastediyor).

CANSU KURTÇU: Kadınların aptal olma gibi bir lüksleri yok. Hayatlarını ve kariyerlerini bir erkeğin eline vermek gibi lüksleri hiç yok. Kendi ayakları üzerinde durmalılar.

IŞIN KARACA: Erkekleri, kadınlar ve anneler olarak bizler yetiştiriyoruz. Eğitimin evde başladığını şiddetle hatırlamamız gerekiyor. Biz ülkece bunu doğru yapamadık. Ama yeni nesil kadınlara şunu söylemek lazım: Sosyal medyada görüyorum, “Ay okumadan ünlü olurum. Bir mesleğim olmasına gerek yok” diye düşünüyorlar. Öyle bir dünya yok. Ben boşuna mı iki üniversite bitirdim.

* Şarkıcı olmak o kadar kolay değil diyorsunuz yani...

IŞIN KARACA: Müziğin bir nefesi var. İşlerde onu duymak istiyorum. Yoksa herkes stüdyoya girsin, bağırsın çağırsın, şarkı söylesin. Tıpkı şu an yapılanlar gibi... Mesela radyoyu açıyorum, tek bir şarkıcı dinliyorum gibi geliyor. Hepsinin sesi birbirine benziyor. Ama bizim dönemden olanların hepsinin ayrı bir ses tonu ve tavrı var.

Beyoncé gelsin, benim aldığım bütçeyle yapabiliyorsa iş yapsın

*Bugün bu sektöre girseniz neyi farklı yapardınız?

IŞIN KARACA: Girmezdim! Öğretmen olurdum.

DENİZ SEKİ: Tiyatrocu olurdum herhalde.

CANSU KURTÇU: Bu kadar acı çekip bu mesleğe hâlâ devam etmek bir delinin işi, akıl sağlığı yerinde olan insanların yapacağı şey değil.

* Nedir bu kadar zor olan?

DENİZ SEKİ: Ülkenin şartlarında çok zor bir şey yapıyoruz. Bütün imkânsızlıklara rağmen başarılı olabilmek gerçekten zor.

IŞIN KARACA: Beyoncé gelsin benim aldığım bütçeyle yapabiliyorsa iş yapsın ve bu seviyede kalsın.

DENİZ SEKİ: Vokalist olduğum dönemleri düşünüyorum, 300 lira alıyorsak arkamızda iyi isimler çalsın diye 295’ini orkestraya verirdik. 5 lirayla geçinirdik. Kötü ses düzenleri vardı. Çok renkli gözüken, son derece siyah-beyaz bir dünya burası.

* Hak ettiğiniz yerlerde olduğunuza inanıyor musunuz?

DENİZ SEKİ: Hayır.

IŞIN KARACA: Alkışımız bol, paramızı da kazanıyoruz. Ama ne yazık ki sistemsiz bir sistem... Biz “Çırpınırdı Karadeniz” durumundayız.

* Nasıl bir sistemsizlik var?

IŞIN KARACA: Mesela ilk albümüm ‘Tutunamadım’ çıktı. 1.5 milyon sattı, ortalık yıkıldı. Ama ilk büyük müzik töreninde ödül alamadım. Çünkü patronla bir başkası yakın arkadaşlarmış. Ödüle bayıldığum için söylemiyorum. Ama sürekli haksızlık görünce de moralin bozuluyor.

CANSU KURTÇU: Şarkıcılar işin kolayına kaçmak istiyor. O an ne tutulduysa benzeri işleri talep ediyor. Mesela en son “YouTube tarzı şarkı verir misin?” diyen bile oldu. Herkesin derdi, var olan ekonomiden faydalanmak.

En konuşan Deniz, en celallenen Demet

*Grup içinde nasıl bir dağılım var?

DEMET AKALIN: En enerjik olanımız Cansu. Işın’la ben çabuk celalleniyoruz ve karakterlerimiz benziyor. En çok konuşan Deniz.

IŞIN KARACA: Ama en duygusal da o... Biz Demet’le bir cümlede bitiririz söylemek istediklerimizi. Cansu da çok duygusaldır.

DEMET AKALIN: O arkadan ne işler çeviriyor, bir bilseniz.

* Yılan mı?

DEMET AKALIN: Aşkım bizde yılanlık yok, bizden solucan bile olmaz.

* Ekibin arasına erkek girer mi ileride?

DENİZ SEKİ: Dört kadının arasında erkeğin ne işi var. Hem barınamaz hem de hiç uğraşamayız.

*Şarkının sözlerinde “Yediler ömrümüzü” diyorsunuz. Ömrünüzü kimler yedi?

DEMET AKALIN: Yalakalar!

* Erkekler...

DENİZ SEKİ: Sadece aşka bağlama, hayat yiyor insanın ömrünü.

CANSU KURTÇU: Bir de biraz güçlüysen yemeye devam ediyorlar ve edecekler. Biz buna alıştık.

*Bu proje bir kadın dayanışması mı?

CANSU KURTÇU: Kesinlikle. İçinde bulunduğumuz dönem, kadınlara yapılan eziyetler, sözsel, fiziksel şiddet... Dört dost olarak bunun öncüsü olmak istedik.

IŞIN KARACA: Bir yandan da şarkı sözlerindeki gibi, kadınlar olarak, “Gelen âlâ, giden âlâ, ben burada duruyorum kadın olarak” diyoruz. Bizden giderken kimse bir şey götüremez, gelen de şu saatten sonra ancak beni hak edendir.

*Şiddetten bahsettiniz. Yıllardır sahnede olan sizler neler yaşadınız?

IŞIN KARACA: Psikolojik mobbing...

CANSU KURTÇU: Ben bu ülkede cinsel tacize maruz kalmamış bir kadın olduğunu düşünmüyorum.

DENİZ SEKİ: Hele yolun şöhretten geçiyorsa... Bu ülkede kadın olup güçlü olmak, dimdik ayakta durmak ve şöhret olup bunu taşıyabilmek inanılmaz zor. Zirveye çıkmak güzel ama orası çok soğuk bir yer. Orada durup muhafaza etmek çok önemli. Çünkü aşağıya çekmeye çalışan çok.

IŞIN KARACA: Deniz de ben de işin mutfağından, yani vokalistlikten geliyoruz. O zaman vokaller ezilirdi. O kadar kötü süreçlerden geçerek solist olmayı öğrendik ki... Yıllarca çalıştık. Bana ‘agresif’ derler. Agresif değil, profesyonelim. Hepimiz öyleyiz.

Reynmen’den küfür yedim

*Şarkıların popülerliğinin internetteki tık oranları üzerinden ölçülmesine ne diyorsunuz? Mesela Reynmen... Bir gecede şarkıları milyonlarca tık aldı.

DEMET AKALIN: Dünyada yapacağım son iş Reynmen’e sallamak.

IŞIN KARACA: Kardeşim Akın, aynı zamanda menajerim. Bu sistemin her şeyine hâkim. Bir gece ekran görüntüsü attı, Reynmen’in bir klibi... “Önce tıklanma sayılarına bak” dedi. Baktım, 350 bin. Sonra beğeni sayılarına baktım, 800 bin beğenme. “Bir klibi izlemeden nasıl beğenebilirler?” dedim. Bunu paylaştıktan sonra da o beyden küfür yedim.

CANSU KURTÇU: Bu cehalet. Onların laflarını da cehaletlerine vereceksin.

* Edis, Aleyna Tilki’yle aynı uçakta yolculuk etmesini “Uçak düşerse Türk popu bitiyor” sözleriyle paylaşmıştı. Kızıyor musunuz?

IŞIN KARACA: Gülüyorum.

DENİZ SEKİ: Tövbe ya Rabbi, öyle kötü enerjiyi çağırmasınlar!

DEMET AKALIN: Saygı, sevgiyi kaybetmemek şartıyla her şeye eyvallah! Ben Ajda’yı ve Sezen’i gördüğümde hâlâ eğiliyorum.

* Veliahtlarınız kimler?

DEMET AKALIN: Veliaht? Ajda dururken, ne ayıp! Duymamış olayım.

DENİZ SEKİ: Benim yok. Çok kendime özgü şarkı yazıp söylüyorum. Yazdığım şarkılar sayesinde dinleyiciyle dertleşiyorum.

IŞIN KARACA: Benim de yok.

* Yeni nesilden kimleri beğeniyorsunuz?

IŞIN KARACA: Edis’e bayılıyorum. Sahneye çok yakışıyor, şarkısını aslan gibi söylüyor.

DENİZ SEKİ: Ben de Edis’i beğeniyorum. Tam olarak yeni nesil değil ama Berkay’ı çok beğeniyorum.

DEMET AKALIN: Hepsini beğeniyorum ama Simge ve Merve Özbey ayrı hoşuma gidiyor.