Eğlenelim, öğrenelim…

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KONSER

İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, bugün Yeni Yıl Özel Konseri ile AKM Tiyatro Salonu’nda olacak. 20.00’de başlayacak konserin bilet fiyatı 40-60 lira.

Zuhal Olcay, 13 Ocak Perşembe Caddebostan Kültür Merkezi’nde. 20.30’da Büyük Salon’da gerçekleşecek konserin bilet

fiyatı 113-168 lira.

Can Güngör, 14 Ocak Cuma, Zorlu PSM’de müzikseverlerle buluşacak. 21.00’de %100 Studio’da başlayacak konserin bilet fiyatı 99 lira.

Bülent Ortaçgil 14 Ocak Cuma KüçükÇiftlik Park’ta sahneye çıkıyor. Öncesindeyse Duman’ın solisti Kaan Tangöze konser verecek. 19.00’da başlayacak akustik konserin bilet fiyatı 120 lira.

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Ceza 14 Ocak Cuma, Maximum UNIQ BOX’ta hayranlarıyla bir araya geliyor. Saat 21.00’de başlayacak konserin bilet fiyatı 163 lira.

Berkay, 14 Ocak Cuma Jolly Joker Vadistanbul’da sahneye çıkacak. 21.00’de başlayacak konserin bilet fiyatı 169-395 lira.

Son dönemin popüler seslerinden Mert Demir, pop ve arabesk türlerinden oluşan şarkılarını seslendirmek için 14 Ocak Cuma, Babylon’da sahneye çıkacak. 21.30’da başlayacak konserde sanatçıya Melike Şahin ve Seda Erciyes eşlik edecek. Bilet fiyatı 50-150 lira.

SERGİ

Sanatçı Şahin Demir, ikinci kişisel sergisi ‘Boş Zamanlar Bahçesi’nde küresel felaketlerin ve ekolojik sorunların yaşamı doğrudan etkilemesini ele alıyor. Sergi, 17 Ocak tarihine kadar Sevil Dolmacı Art Gallery Villa İpranosyan’da görülebilir.

‘The Garden of Hollow Times’, 2021

Bizans’ın popüler kültürdeki eklektik varlığını keşfe çıkan İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün Pera Müzesi için hazırladığı ‘İstanbul’da Bu Ne Bizantinizm!’ sergisi devam ediyor. Edebiyattan video oyunlarına, çizgi romandan müziğe, sinemadan modaya Bizans algısına ait ortak temaları bir araya getiren sergi, 6 Mart tarihine kadar Pera Müzesi’nde ziyaret edilebilir.

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Jonathan Godoy, ‘The Byzantine Stones’, 2007

ATÖLYE

Kuşlar için sıcacık yuva tasarlayıp bu kuş evlerini renklendirmek isteyen çocuklar için Rahmi M. Koç Müzesi’nde tasarım atölyesi düzenleniyor. Bugün 13.00’te başlayacak atölyenin katılım ücretiyse 145 lira.

Çocuklar kuş evleri tasarlayacak.

Tıbbi bitkilerin ve güzel kokuların Antik Mısır, Antik Yunan ve Bizans toplumlarında kullanımları hakkında bilgi edinip modern aromaterapinin gelişimini öğrenmek mümkün. Pera Müzesi 11 Ocak Salı, 19.00’da ‘Tıbbi Bitkiler: Aromaterapi’ çevrimiçi atölyesi düzenliyor. Katılımcılara malzemeler kit olarak gönderiliyor. Katılım ücreti öğrenci 25, tam 45 lira. (Detaylı bilgi için: ogrenme@peramuzesi@org.tr)