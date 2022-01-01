Eğlencenin dozu ‘biraz’ kaçtıysa...

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Dün gece 2022’ye merhaba derken çok eğlenenler olabilir ama bu sabah büyük olasılıkla kafalarını yastıktan kaldıramayacak kadar yorgun hissedenlerin sayısı da çok fazladır. Bu şikâyetlerden hızlıca kurtulmanın yöntemlerini diyet uzmanı Ömür Karamahmut ve Elif Nida Zafer’e sorduk. Onlardan yiyip içtiklerimizin vücutta yarattığı kimyasal tepkimenin etkilerini ve bu etkileri azaltmanın yollarını öğrendik: Uzmanlar bol su içmenin, yürüyüşe çıkmanın ve hafif bir kahvaltıyla güne başlamanın iyi geleceğini anlatıyor.

‘ÇİNKO İÇEREN BESİNLER TÜKETİN’

Ömür Karamahmut (Beslenme ve diyet uzmanı)

- Turşu yiyin. Sodyum içeriği yüksek olduğundan elektrolit dengesinin düzenlenmesine yardımcı olur. Turşu suyu içmek sodyum miktarını arttırır ve yorgunluk hissini azalır.

- Sabah aç karnına portakal tüketin. Portakalın şeker içeriği yüksektir ve aynı zamanda glutatyon seviyesinin azalmasına engel olur. Glutatyon bir aminoasittir ve alkolün vücuttan atılmasına yardım eder.

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- Alkol diüretiktir ve vücutta idrara çıkmayla beraber sıvı ve elektrolit kayıplarına sebebiyet verir. Bolca tüketeceğiniz su, bu kayıpları yerine koymak için oldukça önemlidir.

- Tatlı patates; A vitamini, magnezyum ve potasyum yönünden zengindir. A vitamini vücutta alkol sebebiyle oluşan inflamasyonu azaltırken potasyum ve magnezyum alkol kaynaklı kayıpları yerine koyar.

- Kompleks karbonhidratlar tüketin. Şeker içeriği yüksek olan kahvaltılar yerine kompleks karbonhidratları tercih etmek, anksiyete, düşük kan şekeri, baş dönmelerine iyi gelir. Yulaf ezmesi bu açıdan iyi bir kaynaktır.

- Karbonhidrat içeriği yüksek besinleri tüketin. Baş dönmesi ve baş ağrısı, beyne yeteri kadar yakıt sağlanamadığı için olabilir. Ayrıca çoğu insan alkol tüketirken yanında bir şeyler yemeyi unutur ve kan şekeri düşer. Tost ve taze meyve suyu bu yakıtı sağlamak için iyi bir tercih.

- B vitamini, demir ve çinko içeriği yüksek besinler tüketmek yorgunluk semptomlarını azaltır. Mercimek, nohut, kendir tohumu, badem ve kaju çinko içeriği yüksek besinler. 100 gram kıyma günlük çinko ihtiyacının yüzde 44’ünü karşılar. Deniz ürünleri, ıspanak ve balkabağı da demir ve B12 yönünden zengindir.

- Sabah kahve veya çay içebilirsiniz. Kafein bir uyaran olduğu için vücuttaki dengesizlik halinin düzelmesine yardımcı olabilir.

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ENERJİ VEREN İÇECEK TARİFİ

Ömür Karamahmut’tan...



NE LAZIM?

(1 bardak için)

- 2 dilim zencefil

- 2 çay kaşığı esmer şeker

- 200 ml taze sıkılmış portakal suyu

NASIL YAPARIM?

Tüm malzemeleri karıştırın. Bu tarif hem şeker dengenizi düzene sokacak hem de olası mide bulantısı, baş dönmesi ve ishale de iyi gelecek.

‘PEYNİR EKMEK MİDEYİ RAHATLATIR’

Elif Nida Zafer (Beslenme ve diyet uzmanı)

- Fazla alkol tüketiminden sonra vücut potasyum kaybeder ve kaybedilen potasyum vücutta ağrı ve kramplara sebep olur. 1 porsiyon muz yüksek miktarda potasyum içerdiği için idealdir.

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- Mide bulantısı büyük sorun olabilir. Naneli ayran hem mide bulantınıza iyi gelecek hem de kaybettiğiniz sıvıyı yerine koyacaktır.

- Maden suyu içerdiği zengin minerallerle, limonsa yüksek C vitaminiyle vücudun yorgunluğu atıp hızlıca toparlanmasını sağlar.

- Hafif bir kahvaltı yapmaya özen gösterin. Peynir ve ekmek yemek mide özsuyunu bastırarak mideyi rahatlatır.

- 30 dakikalık bir açık hava yürüyüşü kan dolaşımınızı hızlandırarak vücuda oksijen depolar. Bu sayede çok çabuk kendinize gelirsiniz.

- Vücut ısısını arttırarak vücudun toksinlerini atmasını sağlayan zencefil aynı zamanda mide bulantısını engeller. Zencefilli pastiller veya zencefili direkt tüketmek mideyi toparlamaya ve alkolün kötü etkilerini vücuttan atmaya yardımcı olur.

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BİR GÜNLÜK HAFİF BESLENME MENÜSÜ

Uyanınca

- 1 bardak limonlu su

Kahvaltı

- 2 dilim peynir ve 2 dilim ekmekle yapılmış tost ve 1 bardak taze sıkılmış meyve suyu

Ara öğün

- Sade kahve ve bol su

Öğle yemeği

- Yulaf ezmesi, yoğurt ve muz karışımı

Ara öğün

- Zencefilli çay ve 1 adet galeta

Akşam yemeği

- Yağı süzülmüş sebze yemeği ve 1 bardak naneli ayran

Gece

- 2 küçük mandalina