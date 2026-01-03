Eğlence hayatında rota tekrar oluşturuluyor

Haberin Devamı

Geçen yıl yeme-içme ve eğlence hayatında alışkanlıkların yavaş yavaş değiştiğini gözlemlemiştik. Artık gezen, yeni yerler denemeyi seven ve eğlenceyi hayatının bir parçası haline getiren herkes ister istemez biraz ‘garantici’ oldu. Çünkü fiyatlar malum, masaya gelen hesaplar sürprizli. Aslında mesele fiyatlar da değil, müşterinin bir mekândan ayrılırken ‘kazıklandım’ hissiyle çıkıp çıkmaması. Çoğu kişi tam da bu yüzden neyle karşılaşacağını bildiği mekânlara gidiyor. Tercihler ‘gürültü’den çok atmosfere, boş kalabalıktan çok müdavimi olduğu, tanıdık yüzleri görebileceği yerlere kayıyor. Bakalım bu yıl kent hayatını;

geceyi, eğlenceyi ve yeme-içme kültürünü başka neler bekliyor?

- Fiyatlardan mütevellit gece kuşlarının dışarı çıkma sıklığı azaldı; gece hayatı bir süredir daha sakin bir ritimde ilerliyor. Eskiden salı, çarşamba ve perşembe dolan mekânlar, artık bu günlere koydukları programları son anda iptal edebiliyor. Bu tablo eğlencenin bir süre daha ağırlıklı olarak cuma-cumartesi gecelerine sıkışacağını gösteriyor.

- Bu arada pazar günleri de yükselişte. Brunch’la başlayan gün, öğlen ve akşamüstü derken gecelere bağlanıyor. “Bu insanların işi gücü yok mu” diye sormayın; elbette var. Ama yeni trend tam olarak bu.

- Geçen sene ocakbaşı trendini uzun uzun konuştuk, dumana bir hayli maruz kaldık. Bu sene de hız kesmeden devam edecek gibi görünüyor. Ama biraz şekil değiştirip işin içine müzik katarak... Mesela Vadistanbul’un karşısındaki

Çıra bir sürpriz yapabilir, içine minik bir canlı müzik mekânı açabilir.

- ‘Deneyim çağı’ başlıyor. Artık sadece içki ve müzik değil; performans, gastronomi ve teknoloji bir arada. Mekânlar mini tiyatro oyunları, ‘immersive’ şovlar (seyirciyi içine alan) ve tematik geceler düzenleyecek.

- Sessiz lüks, mekânlar için de geçerli artık. Gösterişsiz ama iyi ses sistemi, iyi bir bar menüsü (çoğunlukla az ve öz diyebilirim) eşliğinde ‘doğru’ kalabalıkla eğlendiğimiz, sosyalleştiğimiz mekânlar çoğalacak. Abartılı logolar, süslü dekorlar yok; tam olarak ‘bilen geliyor’ kafası.

- Mahalle barları geri mi dönüyor? Bu işin ‘babası’ Bebek’teki Lucca’dır… Nişantaşı, Kadıköy, Cihangir, Bomonti, Bebek hattındaki küçük müdavimli barların yükselişi bu yıl da sürecek gibi görünüyor. Misal, Bebek’teki Kiff geçen yılın sürprizlerindendi, kısa sürede çok sevildi. Sosyalleşirken az masa, iyi müzik, tanıdık yüzler arıyoruz. Bu arada duyduğuma göre Kuruçeşme’deki Korto’nun girişindeki bölüm de bahar aylarında bir kokteyl bara dönüşecek.

- Erken gece, geç sabah sosyalleşmeleri… 22.00’de başlayıp 1.00’de biten kulüp programları, brunch’lara eşlik eden DJ setleri, kahve partileri, gündüz sosyalleşmesi yükselişte. Bunun nedeni kesinlikle yeni neslin alkolü ‘cool’ bulmaması. İçki içmeden eğleniyorlar. Mekânlar menülerine mocktail’ler (alkolsüz kokteyl) ekliyor.

- Gastronomiyle eğlence hayatı el ele.Mekânlarla şeflerin işbirlikleri artacak.

- Pop-up (geçici) yerler, gezgin partiler, tek gecelik barlar, gizli lokasyonlar, sezonluk rooftop’lar… Bu işin öncülerinden Kuruçeşme’deki Goose No.25’in etkinlik takvimini takip edin, dünyaca ünlü barları, barmenleri mekânda ağırlıyor.

- Plak dinlenen mekânlar dünyada bir trend. Yavaş yavaş bize de geliyor. Örneğin Etiler’deki Arkestra’nın içindeki Ritmo bizdeki iyi örneklerden. Bu tarz mekânların sayısı giderek artacak. Peki, nedir bu plak mekânları diye soracak olursanız, DJ kabini yok ya da geri planda oluyor, müziğin sesi gereksiz yükselmiyor.

- Haliç’teki Tersane İstanbul şehir hayatına güçlü girdi. Yeni mekânlar açılmaya devam edecek. Örneğin Antalya’daki 7 Mehmet, dünyaca ünlü Gigi Rigolatto gibi...

- Kuruçeşme’nin yükselişini uzun zamandır konuşuyoruz. Ama eğlence bu yıl Kadıköy, Karaköy ve Bomonti’ye kayıyor. Terminal Kadıköy Anadolu Yakası’nı hareketlendirdi. Karaköy de Galataport’un gelmesiyle eski Colonie’li, Mitte’li, şaşaalı gecelerine dönüyor. Bomonti’ye açılan minicik barlar, restoranlar da popülerleşiyor.

AH GECELER

◊ Kaan Demiral bu gece 21.00’de Frankie’de setin başına geçecek. (0212) 401 05 57

◊ Coşkun Sabah bu gece 22.00’de Nossa Costa’da. (0212) 560 17 17

◊ Berk Sunal bu gece 23.00’te Boop Kuruçeşme’de çalacak. Rezervasyon: @boopkurucesme

◊ Özcan Deniz bu gece 23.00’te Cahide Palazzo’da. (0212) 706 78 90

◊ Berkan Yeniçeri x Tezgah bugün 00.30’da Korto İstanbul sahnesinde. Rezervasyon: @kortoistanbul

◊ Özgür Cankardeş 6 Ocak Salı 22.00’de Corridor Pera’da ‘Türkçe Gecesi’ konseptiyle setin başına geçecek. (0212) 245 45 42

◊ Gökçe Kırgız Taner 7 Ocak Çarşamba 00.00’da Terzi İstanbul sahnesinde.(0531) 290 24 34

◊ Begüm Obiz 9 Ocak Cuma 00.30’da Rise n’ Fall Suadiye’de sahnede. Rezervasyon: @risenfallsuadiye

◊ Alya 8 Ocak Perşembe 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live’da. (0532) 154 25 87

7/24 YETMEZ

◊ Geçen haftalarda St. Antuan Kilisesi’nde gerçekleşen Musicandle Concerts ‘Müziğin Aydınlığı ve Işığın Sesi’ konserine gittim. Çok klasik müzik insanı değilim aslında ama bu uzun süredir merak ettiğim bir etkinlikti. Sıradaki konser 12 Ocak’ta olacak, St. Antuan Kilisesi’nin yüzlerce mumun aydınlattığı atmosferinde gerçekleşen şahane bir etkinlik. Bilet fiyatları 1.650 ila 2.650 lira.

◊ İstanbul’daki Dijital Deneyim Müzesi’nde ‘Dijital Yoga’ etkinliği var. YogaKioo eğitmenleri eşliğinde Van Gogh’un eserlerinin arasında yoga yapılıyor. 6, 13, 20 ve 27 Ocak 20.00’deki etkinliğin fiyatı 1.320 lira.

◊ Swissôtel’deki GABBRO ‘Dream Theatre’ konseptiyle müzik, dans, gastronomi ve hikâye anlatımını tek sahnede buluşturuyor. Çarşamba, cuma ve cumartesi 19.30’da yemek servisiyle başlayan gece 21.30’daki performansla devam ediyor. Etkinliğin fiyatı 4.250 lira.