Efsanelerin İstanbul çıkarması

Haberin Devamı

KONSER





-Mor ve ötesi 14 Eylül Cumartesi KüçükÇiftlik Park’ta konser verecek. Kapı açılışı 18.30. Bilet fiyatı 675 ve 1.250 lira.

-Levent Yüksel 14 Eylül 21.15’te İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda sevilen şarkılarını senfoni orkestrası eşliğinde söyleyecek. Bilet fiyatı 912 ila 2.280 lira.

-Can Ozan 14 Eylül 21.30’da Dorock XL Kadıköy’de. Bilet fiyatı 450 lira.

Haberin Devamı

-Teoman 15 Eylül Pazar 21.00’de Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda olacak. Bilet fiyatı 550 ila 3.500 (protokol) lira.

-Şevval Sam’ı dinlemek isteyenler 18 Eylül Çarşamba 21.00’de Maximum UNIQ Açıkhava’da buluşuyor. Bilet fiyatı 682 ila 2.300 (VIP lounge) lira.

-Nijerli gitar ustası Bombino 18 Eylül 22.00’de Blind İstanbul’da konser verecek. Bilet fiyatı 650 lira.

-Melek Mosso 19 Eylül Perşembe 21.00’de Ankara, Atılım Üniversitesi Amfi Tiyatro’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 456 ila 2.280 (protokol) lira.

Haberin Devamı

-Büyük Ev Ablukada 20 Eylül Cuma 17.00’de ODTÜ MD Vişnelik Çim Amfi’de olacak. Bilet fiyatı 550 lira.

-Dünyaca ünlü tenor José Carreras 20 Eylül 21.00’de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda kariyerinin son konserini verecek. Bilet fiyatı 1.650 ila 5.500 lira.

-Athena 20 Eylül 21.00’de Ankara CerModern’de sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 600 ve 1.000 lira.

-İtalyan müzik grubu Cacao Mental 20 Eylül 21.00’de Ankara IF Performance Hall’da. Bilet fiyatı 300 lira.

Haberin Devamı

-Emre Altuğ 20 Eylül 22.00’de Dada Salon Kabarett’de olacak. Bilet fiyatı 2.600 ila 7.100 (yeme ve yerli içecek dahil) lira.

GECE

-Berk Sunal 14 Eylül Cumartesi 23.00’te Alaçatı Boop’ta setin başında olacak. Rezervasyon için: @boop_alacati

-Bengü Beker 14 Eylül 00.00’da Lineup Suadiye sahnesinde. (0531) 498 80 93

-Okan Albayrak 14 Eylül 00.00’da Rise n’ Fall Suadiye sahnesinde. Rezervasyon için: @risenfallsuadiye

-Kaan Yorulmaz 17 Eylül Salı 23.30’da Aztek’te setin başında olacak. (0212) 247 59 01

-Devin Can Güler 18 Eylül Çarşamba 23.00’te Galium Kuruçeşme’de setin başına geçecek. (0532) 399 83 04

-Merve Özbey 18 Eylül 22.30’da Muamma Plus’ta. (0532) 501 08 88

Haberin Devamı

-Begüm Obiz 18 Eylül 00.00’da Korto İstanbul sahnesinde olacak. Rezervasyon için: @kortoistanbul

-Alya 19 Eylül Perşembe 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live sahnesinde. (0532) 154 25 87

-DJ Serhat Yılmaz 20 Eylül Cuma 00.00’da Next Door’da kabinin başında olacak. Rezervasyon için: @nextdooremirgan

-Mert Davran 20 Eylül 00.30’da Ara Kat Suadiye sahnesinde. (0533) 604 71 74

FESTİVAL





-4. Oda Müziği Festivali yerli ve yabancı oda müziği topluluklarının katılımıyla devam ediyor. Pek çok dalda Grammy adaylığı olan perküsyon dörtlüsü Tambuca Percussion Ensemble 14 Eylül Cumartesi 20.00’de CRR Konser Salonu’nda sahneye çıkacak. Anadolu Nefesli Beşlisi ve piyanist Ludmil Angelov 17 Eylül Salı 20.00’de CRR Konser Salonu’nda konser verecek. Fransız oda müziği topluluğu Quatuor Ebene 18 Eylül Çarşamba 20.00’de CRR Konser Salonu’nda. Bilet fiyatları 44 ila 165 lira.

Haberin Devamı

-Avrupa müziğinin yeni ve başarılı isimlerini Türkiye’den müzisyenlerle bir araya getiren Sound of Europe Festivali başladı. Festival kapsamında 14 Eylül’de Kalamış Atatürk Parkı’nda gerçekleşecek konserlerde 18.30’da Mezzotono, 20.00’de Ysé ve 21.30’da DIVES sahneye çıkacak (Ücretsiz).

-Zeynep Bastık ve Kenan Doğulu 20 Eylül Cuma 21.00’de Rixos Tersane İstanbul Kürek Festivali için Tersane İstanbul Açıkhava’da sahneye çıkacaklar. Bilet fiyatı 990 lira.

DJ





-Elektronik müziğin Ukraynalı yıldız ikilisi ARTBAT 20 Eylül Cuma KüçükÇiftlik Park’ta kabinin başına geçecek. Kapı açılışı 18.00. Bilet fiyatı 1.500 ve 2.500 (sahne önü) lira.

-Alman DJ Fejká 20 Eylül 21.30’da Zorlu PSM %100 Studio’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 500 lira.

TİYATRO

-Türk tiyatrosunun cesur ismi





Afife Tiyatro ve Zorlu PSM ortaklığıyla hazırlanan ‘Afife’nin yönetmen koltuğunda Serdar Biliş, başrolünde ise Demet Evgar var. Selin Cankı Ceylan’ın kaleme aldığı projede Evgar’a sahnede Tilbe Saran, Necip Memili, Bora Akkaş, İdil Sivritepe, Bedir Bedir, Orkuncan İzan, Ekremcan Arslandağ, Öyküsu Okur, Basma Seiba ve Bilge Çınar eşlik ediyor. Oyunun müziklerini Tuluğ Tırpan bestelemiş. 15 Eylül Pazar 20.30’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde. Bilet fiyatı: 750 ila 1.750 lira.

-Seri katili canlandırıyor





Sinema ve tiyatro dünyasının efsanevi oyuncusu John Malkovich ‘The Infernal Comedy’ oyunuyla Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde. Malkovich, Michael Sturminger'in yazıp yönettiği müzikal oyunda, 1994 yılında idam cezasına çarptırıldığı gün intihar eden Avusturyalı seri katil ve yazar Jack Unterweger'i canlandırıyor. 16 Eylül Pazartesi ve 17 Eylül Salı 21.00’de izlenebilir. Bilet fiyatı 650 ila 20.000 (protokol) lira.

-Dans ve dövüş sanatı sahnede





ENKA Sanat, İstanbul Fringe Festivali işbirliğiyle ‘Hokusai’nin Hayatı’ performansını sahnesinde ağırlıyor. Ünlü Japon ressam Katsushika Hokusai’nin hayatındaki iç çatışmaları, dans ve dövüş sanatlarının karışımından oluşan geibu aracılığıyla sahneye taşıyan performansta sanatçıyı Katsumi Sakakura canlandırıyor. 17 Eylül 20.30’da ENKA Oditoryumu’nda. Bilet fiyatı 650 lira.

ATÖLYE





-Moj Parfüm 14 Eylül Cumartesi 16.00’da ‘Sevgilin İçin Parfüm Tasarla’ atölyesi düzenliyor. Deniz Müzesi içerisindeki Fatıma Kafe’de gerçekleşecek atölye kapsamında katılımcılar parfüm bileşenleri, parfüm türleri, parfüm kullanımı ve saklama ipuçları, parfüm formülü oluşturma ve kendi parfümünü tasarlama üzerine eğitim alacak. 90 dakika sürecek atölyenin katılım ücreti 950 lira.

-Zorlu’daki Eataly Mutfak Atölyesi’nde 15 Eylül Pazar 13.00’te ‘La Dolce Vita’ isimli bir atölye var. İtalya’nın popüler tatlılarının tarifleri, yapım ve pişirme teknikleri öğretilecek. Bilet fiyatı 2.300 lira.