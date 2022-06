Efsanelerin gözünde ikonikleştiler

Haberin Devamı

Bazen güneşten korunmak, bazen stilimizi tamamlamak, bazen de yorgun gözlerimizi arkasına gizlemek için kullanıyoruz güneş gözlüklerini… Her sene önümüze yeni renk ve modellerde çıkıyorlar.

Ama bazı modeller var ki, onlar koleksiyonlardan hiç eksik olmuyor. İşte, beyazperdeye ve müzik dünyasına adını altın harflerle yazdıran birçok ünlü yıldızın ikonikleştirdiği gözlük modelleri…



Hepburn’ün kahvaltı stili



‘Tiffany’de Kahvaltı’ (Breakfast at Tiffany’s) filminde Holly Golightly’yi canlandıran Audrey Hepburn’ün gözlüklerinin markası Oliver Goldsmith’ti.



Kral’ın tarzının bir parçasıydı



Rock’n roll’un ‘kralı’ Elvis Presley’nin Neostyle Nautic 2 modeli altın çerçeveli güneş gözlükleri tarzının önemli bir parçasıydı. Bugün bile ilgi görüyor.



Her taktığı trend oluyor



Tom Cruise ’un ilk ‘Top Gun’ filminde canlandırdığı Maverick’in Ray-Ban 3025 Aviator Classic gözlüğüyıllardır en çok satılan modeller arasında. Cruise’un ‘Riskli İş’ filminde kullandığı Ray-Ban Wayfarer da Holly-wood cazibesini yüzümüze taşıyor.

Küçük yuvarlak çerçeveler



‘Teashade’ modeli küçük yuvarlak çerçeveli gözlükler, ünlü müzisyenle o kadar özdeşleşti ki bugün bile

‘John Lennon gözlükleri’ olarak anılıyor.

‘Taksi Şoförü’ imajının şartı



Martin Scorsese imzalı ‘Taksi Şoförü’ (Taxi Driver) Robert De Niro’nun Travis Bickle karakteriyle ölümsüzleşti. Bickle da Ray-Ban Caravan gözlükleriyle...

007’nin arabaları mı, aksesuvarları mı?



Ünlü ajan James Bond’u canlandıran oyunculardan biri Daniel Craig’di. Oyuncunun tercih ettiği Persol marka gözlükleri bir diğer 007, Pierce Brosnan da kullanıyor.

‘Yaralı Yüz’ün vazgeçilmezi



Al Pacino’nun ‘Yaralı Yüz’de (Scarface) canlandırdığı Tony Montana karakterinin yüzünden Carrera 5622 model güneş gözlükleri hiç eksik olmadı.

Çılgın olduğu kadar güzel de..



.1979’da çıkan ‘Çılgın Max’ (Mad Max) stiliyle büyük ilgi toplamıştı. 2015 versiyonunda Charlize Theron’ın taktığı ‘steampunk’ model çok sevildi.

Bu evrenin ötesinden



Matrix’in başkahramanları Trinity (Carrie Anne Moss) ve Neo (Keanu Reeves) evrenler arası geçiş yaparken Richard Walker ‘Blinde’ model gözlük kullandı.