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Efsanelerin gözünde ikonikleştiler

#Audrey Hepburn#John Lennon#Tom Cruise
Efsanelerin gözünde ikonikleştiler

Audrey Hepburn’ün 1961 tarihli ‘Tiffany’de Kahvaltı’ filminde taktığı, John Lennon’ın 70’lerde hiç çıkarmadığı, Tom Cruise’un 1986’da Top Gun’da kullandığı gözlükler yıllar geçse de popülerliğinden bir şey kaybetmiyor.

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Bazen güneşten korunmak, bazen stilimizi tamamlamak, bazen de yorgun gözlerimizi arkasına gizlemek için kullanıyoruz güneş gözlüklerini… Her sene önümüze yeni renk ve modellerde çıkıyorlar.
Ama bazı modeller var ki, onlar koleksiyonlardan hiç eksik olmuyor. İşte, beyazperdeye ve müzik dünyasına adını altın harflerle yazdıran birçok ünlü yıldızın ikonikleştirdiği gözlük modelleri…

Hepburn’ün kahvaltı stili

Efsanelerin gözünde ikonikleştiler

‘Tiffany’de Kahvaltı’ (Breakfast at Tiffany’s) filminde Holly Golightly’yi canlandıran Audrey Hepburn’ün gözlüklerinin markası Oliver Goldsmith’ti.

Kral’ın tarzının bir parçasıydı
Efsanelerin gözünde ikonikleştiler

Rock’n roll’un ‘kralı’ Elvis Presley’nin Neostyle Nautic 2 modeli altın çerçeveli güneş gözlükleri tarzının önemli bir parçasıydı. Bugün bile ilgi görüyor.

Her taktığı trend oluyor
Efsanelerin gözünde ikonikleştiler

Tom Cruise’un ilk ‘Top Gun’ filminde canlandırdığı Maverick’in Ray-Ban 3025 Aviator Classic gözlüğü
yıllardır en çok satılan modeller arasında. Cruise’un ‘Riskli İş’ filminde kullandığı Ray-Ban Wayfarer da Holly-
wood cazibesini yüzümüze taşıyor.

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Küçük yuvarlak çerçeveler

Efsanelerin gözünde ikonikleştiler

‘Teashade’ modeli küçük yuvarlak çerçeveli gözlükler, ünlü müzisyenle o kadar özdeşleşti ki bugün bile
John Lennon gözlükleri’ olarak anılıyor.

‘Taksi Şoförü’ imajının şartı

Efsanelerin gözünde ikonikleştiler

Martin Scorsese imzalı ‘Taksi Şoförü’ (Taxi Driver) Robert De Niro’nun Travis Bickle karakteriyle ölümsüzleşti. Bickle da Ray-Ban Caravan gözlükleriyle...

007’nin arabaları mı, aksesuvarları mı?

Efsanelerin gözünde ikonikleştiler

Ünlü ajan James Bond’u canlandıran oyunculardan biri Daniel Craig’di. Oyuncunun tercih ettiği Persol marka gözlükleri bir diğer 007, Pierce Brosnan da kullanıyor.

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‘Yaralı Yüz’ün vazgeçilmezi

Efsanelerin gözünde ikonikleştiler

Al Pacino’nun ‘Yaralı Yüz’de (Scarface) canlandırdığı Tony Montana karakterinin yüzünden Carrera 5622 model güneş gözlükleri hiç eksik olmadı.

Çılgın olduğu kadar güzel de..

Efsanelerin gözünde ikonikleştiler

.1979’da çıkan ‘Çılgın Max’ (Mad Max) stiliyle büyük ilgi toplamıştı. 2015 versiyonunda Charlize Theron’ın taktığı ‘steampunk’ model çok sevildi.

Bu evrenin ötesinden

Efsanelerin gözünde ikonikleştiler

Matrix’in başkahramanları Trinity (Carrie Anne Moss) ve Neo (Keanu Reeves) evrenler arası geçiş yaparken Richard Walker ‘Blinde’ model gözlük kullandı.

 

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#Audrey Hepburn#John Lennon#Tom Cruise

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