Düzenleyenler, katılanlar, DJ’ler anlattı: Kahve partilerini çok mu sevdik ve neden?

Bir süredir herkesin dilinde kahve partileri var. İşin ilginç yanı “Şöyleymiş, böyleymiş” diye anlatan, “Nasılmış, nasılmış” diye soran çok ama bizzat deneyimleyenlerin sayısı çevremde yok denecek kadar azdı. “İş başa düştü” deyip geceden saatin alarmını 5.30’a kurdum. İlk kez bu saatte bir partiye gitmek için yataktan kalkmak ‘zorunda’ kaldım. Daha gün aydınlanmamıştı. Eşofmanın üzerine kapüşonlu bir sweatshirt geçirip 7.30 gibi deniz kenarında tatlı bir bistro olan Slow Bebek’e gittim. Sahibi Can Atay “8.00 gibi başlıyor, 9.00’da bitiriyoruz” demesine rağmen içerisi daha o saatte tıklım tıklımdı. Sabahın köründe bu kadar kalabalık bir topluluğu -toplu ulaşım durakları dışında- en son sıcak simit çıkaran bir fırının önünde görmüştüm. İçeride adı konmamış bir ‘dresscode’ geçerliydi. Tayt, vücuda oturan koşu montu ve spor ayakkabı...

Erkeklerdeyse taytın yerini eşofman almıştı. Başta da bereler... Ben daha gözümü tam açamamışken yaşları 18’le 50 arasında değişen insanların enerjisi karşısında kısa süreli bir şaşkınlık yaşadım. Sonradan öğrendim ki birçoğu her gün sahilde sabah koşusu yapanlarmış. Saat 8.00 olduğunda tecrübeli DJ Tankurt Karakurt kahve makinelerinin oraya kurduğu setinin başına geçti ve ‘play’ tuşuna bastı. Bedük’ün ‘Bir dans etsek her şey tamam’ şarkısıyla birlikte ortam hareketlendi. Herkes partinin mimarlarından, WakeUpCall’dan Ercan Çimenay’la birlikte hem dans ediyor hem de egzersiz hareketleri yapıyordu. Parti boyunca klasik ve son dönemin hit parçaları çaldı. Herkes doyasıya eğlendi. Gece kulüplerinin localarını süsleyen o meşhur metal kovalarda bu kez içki değil, bitkisel sütler vardı. İçeriye sığmayıp dışarı taşanlar da kahve eşliğinde sohbet ediyordu. Anlayacağınız o gün orada su gibi kahve içildi, sponsorlar da sağ olsun! İtiraf edeyim, beklediğimden çok daha eğlenceliydi. Dansı seven ama gece geç saatlere kadar uykusuz kalmaktan hoşlanmayan arkadaşlarıma da çektiğim kısa video eşliğinde müjdeyi verdim “Aranan ortam bulundu” diye. Müzikler nefisti, herkes doyasıya dans etti. Parti bittiğinde kimi evinin yolunu tuttu, kimi de arabasının bagajına koyduğu iş kıyafetini giyip ofisine doğru yola çıktı...

SABAH MÜZİK EŞLİĞİNDE SPOR YAPILIYOR

DJ Tankurt Karakurt, Slow Bebek’te WakeUpCall ile birlikte üç haftada bir düzenledikleri partilerin benzerlerinden farkını “Bizimki spor yapmaya yönelik” diyerek anlatıyor. Zaten gelen kitle Bebek’te sabahları yürüyen ve antrenman yapanlardan oluşuyor. Partinin duyulmasının ardından semtteki kafelerde sabah kahvesini içenler de aralarına katılmış. Karakurt “İnsanlar kasmadan, üzerindeki kıyafetlerle gelip eğleniyor. Bunu hafta sonu dörtte yapsak farklı bir kitle gelirdi” diyor. Hatta bu yönde istek yapan arkadaşlarına da “Cumartesi yapsam hamburger var mı diye soracaksın. Köpüklü şarap diye ortalıkta dolanacaksınız” diye karşılık veriyormuş. Partiye tepkiler de olumlu. Daha sık yapılmasını isteyenler çoğunlukta. Mekânın kontenjanı ortalama 150 kişi. Erken gelen içeriye daha rahat girebiliyor. Ama dışarıda da kahve eşliğinde keyifli bir sohbet ortamı oluşuyor.

KULÜPLER ERKEN KAPANIYOR

Ankara, Bursa, Mersin, İzmir’in popüler ilçesi Urla ve dahası... Kahve partileri son dönemde İstanbul dışındaki illerde de yapılmaya başladı. Sabah, öğlen ve akşamüstü saatlerinde kafelerde, hamburgercilerde de DJ performanslarına rastlamak artık kimseyi şaşırtmıyor. Geçen günlerde Financial Times’ta yayımlanan bir haber de bu partilerin kulüplerde gece geç saatlere kadar süren etkinliklerin yerini aldığını anlatıyordu. Gazetenin müzik platformu Resident Advisor’un verilerine dayandırdığı haberde sabah partilerinin daha sağlıklı, sporla iç içe bir yaşam tarzını benimseyen, erken yatan yeni kuşaklara uygun bir alternatif olduğuna değiniliyordu.

‘LOKMA VE DUBAİ ÇİKOLATASI GİBİ AZALARAK HAYATIMIZDAN ÇIKACAK’

Gökçe Özer (Procombo), prodüktör, DJ

◊ Türkiye’de geçen eylül ayından beri özellikle elektronik müzik tarafında genel etkinlik sayısında çok radikal bir düşüş ve kapanan mekânlar olduğunu gözlemliyorum. Bunun sebebi ekonomik durumla alakalı.

◊ Bunun yanı sıra geçen kış sezonundan beri bazı mekânlar geceyi ikiye bölerek iki farklı biletli etkinlik modeliyle (erken saatte canlı rock, pop vb. konser, ardından elektronik/hip hop DJ etkinliği) tek mekânı iki farklı şekilde kullanıyorlar.

◊ Teknolojinin ilerlemesiyle daha fazla eve giren DJ ekipmanı da bütçesi zorlanan gençlerin mekânlardan erken çıkıp bir evde buluşarak afterparty yapmalarına olanak tanıyor.

◊ Kahvecilerde gerçekleşen partilerse benim için şu anda sadece sosyal medyada daha fazla etkileşim almak isteyen dükkânların ve markaların içerik üretme çabasından öteye gitmiyor. Bu tip işlerin (Bebek’te bir sabah spor grubunun yaptığı parti hariç) çoğunun o video için o an oraya gelmiş yapay bir insan topluluğu olduğunu anlayabiliyorsunuz. Bu tip partiler de hayatımızdan lokma ve Dubai çikolatası gibi azalarak çıkacaklar.

‘HER TELDEN İNSAN VAR UYKUSUZ KALMA, YORGUNLUK YOK’

Dilek Sezer (46), ajans yöneticisii

Elektronik müziği seven birisiyim. Genelde partiler gece ve içki dahil oluyor. Sabah partilerine hafta sonları gidip, keyifli vakit geçirip, bazen kahve bile içmeyip eğleniyoruz. Uykusuz kalma, yorgunluk gibi durumlar da olmuyor. Arkadaşlarınızın yüzünü görerek, bağırmadan çağırmadan, gündüz gözüyle dans etmek etkileyici. Ben neredeyse hepsine gittim. Her telden insan oluyor. Sosyalleşmeyi arttıran bir etkinlik.

‘DENGELİ, İLHAM VERİCİ’

Koffein Club Radio’nun kurucusu, müzisyen, DJ Ezgi Yelen kahve partilerinde çalıyor.

◊ Sosyal medya hesaplarımız üzerinden etkinliklerimizi duyuruyor, etkinlik öncesi ve sonrası topluluğumuzla iletişimde kalıyor, güzel anılar biriktiriyoruz.

◊ 80’ler-90’lar diskoyla başlayıp 2000’lerin yabancı hitlerine geçiyoruz. En az gece partileri kadar dans ediliyor.

◊ Gece partileri yoğun ve dışadönük bir enerjiye sahipken sabah partileri daha dengeli, yenileyici ve ilham verici.

◊ Sabah partileri kalite korunursa uzun vadede kalıcı bir kültür olabilir.

◊ Kahve ve müzikle başlayan bu pozitif enerji, günün geri kalanına da yansıyor. Bazıları bunu bir ritüel gibi görüyor, hem zihinsel hem de fiziksel olarak yenilenmiş hissederek güne devam ediyor.

◊ Oldukça çeşitli bir kitleye hitap ediyoruz. Her yaştan insanın katıldığını söyleyebilirim; 30-40 yaş üstü katılımcılar çocukları veya bebekleriyle bile geliyor. Aynı zamanda 18 yaş altı gençleri de sıkça görüyoruz. Genelde arkadaş grupları çoğunlukta.

◊ En erken partimiz 9.00’da başlayıp 11.00’de bitiyor. Pazarları 15.00’te başlayan etkinliklerimiz çok ilgi görüyor. Kahvenin gerçek anlamda bittiği iki parti yaşadık.