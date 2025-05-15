Duygular dans ediyor

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DÜNYAYI YAKACAK





Edis yeni albümünde de olacak ‘Yaktın Beni’ parçasında Acid Arab ile çalıştı. Fransız elektronik müzik sahnesinin ünlü isimlerinden Acid Arab, üretimlerinde Doğu ezgilerini kullanmasıyla tanınıyor. Türkçe ve Fransızca sözlere sahip ‘Yaktın Beni’ Edis’in global sahnede de adını duyuracak bir işbirliği.

‘Yaktın Beni’ (Tekli)

Acid Arab, Edis

KARANLIKTAKİ GÜZELLİK





Bu ayın sonunda çıkacak yeni albümü ‘Something Beautiful’da iyileşme, dönüşme ve karanlığın içindeki güzelliği fark etme süreçlerini anlatıyor Miley Cyrus. Bu albümün duygusal şarkılarından ‘More to Lose’u geçen günlerde tekli olarak yayımladı.

‘More to Lose’ (Tekli)

Miley Cyrus

Sony Music Türkiye

MARŞ GİBİ…

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Yeni neslin sevilen iki ismi Melis Karaduman ve Canay Doğan’ın yeni teklisi ‘Durma’ kendine inanan, düştüğü yerden her defasında daha güçlü kalkanların marşı olacak. Akustik şarkı kendi içinde enerjisini koruyan sade bir düzenlemeye sahip.

‘Durma’ (Tekli)

Melis Karaduman, Canay Doğan

DART Music Co.

CANLI KAYIT





Güçlü yorumcu Levent Yüksel kariyerinin 30’uncu yılında şarkılarını sahnede senfonik düzenlemelerle seslendirmişti. İşte o konser serisinin unutulmaz anları canlı olarak kaydedildi ve albüm olarak yayımlanacak. Bu albümün habercisi niteliğindeki, sözleri Sezen Aksu’ya ait ‘Medcezir’in senfonik hali tekli olarak çıktı.

‘Medcezir (30. Yıl Senfonik)-Live’ (Tekli)

Levent Yüksel

Avrupa Müzik

SÖZÜN GÜCÜ





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“Sattılar bana bendeki cenneti/Sürdüler üstüme hasreti, cinneti…” Gripin sözleri Birol Namoğlu’na ait ‘Aklıma Ziyan’ adlı yeni teklisini 23 Mayıs’ta yayımlayacak. Namoğlu’nun söz yazarlığındaki ustalığını ortaya seren şarkı, grubun hayranlarına ilaç gibi gelecek.

‘Aklıma Ziyan’ (Tekli)

Gripin

Gripin Yapım