Duyarlılık dersiyle hayatı öğreniyorlar

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CIP, Sabancı Üniversitesi’ndeki tüm öğrencilerin almakla yükümlü olduğu bir ders. Öğrenciler seçtikleri projelerde farkındalıklarını arttıran saha çalışmalarına katılıp yaratıcı içerikler hazırlıyor. Önemsedikleri bir toplumsal meseleyi seçip dilerlerse bir podcast ya da dijital dergi hazırlayabiliyorlar. Toplumsal Duyarlılık Projeleri Yöneticisi Zeynep Bahar Çelik “Bu yıl 10 Haziran’da beşincisi düzenlenen Ulusal Duyarlılık Konferansı’nın teması ‘Yükseköğretimde sosyal sorumluluk dersleri’ oldu. Bu alanda çalışma yapmak isteyen üniversitelerle deneyim ve birikimimizi paylaşıyoruz” diyor.

Gönüllü her deneyim şahsi bir kazanç

Ece Demirbolat (22)

Bölüm: Psikoloji

Proje adı: Huzurevi

“Toplumun farklı kesimlerinden farklı yaş grubundaki insanlarla bir araya gelerek farkındalığımı arttırmak istedim. Huzurevindeki büyüklerimizin deneyimleri, bana zora gelince pes etmek yerine yeni yollar arama konusunda özgüven kazandırdı.”

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Sena Yazıcı (24)

Bölüm: Psikoloji

Proje adı: İşaret Dili

“Engelli çocukların eğitim aldığı merkezlerle yürütülen bu projede üniversite öğrencileri, çocukların keyif aldığı aktiviteleri arttırmaya çalışıyor. Ben işitme engelli bireylere destek olmanın yollarını anlamak istiyordum. Projede başlangıç seviyesinde işaret dili öğrendim ve kendimi bu alanda geliştirmek istediğime karar verdim.”



Berkay Ercan (22)

Bölüm: Endüstri Mühendisliği

Proje adı: Hayvan Hakları

“Barınaklarla ortak yürütülen projede hayvanların bakımıyla ilgileniyoruz. Bu süreç bana barınak hayvanlarının hayatıyla ilgili çok şey öğretti.”



Meltem Derelli (22)

Bölüm: Bilgisayar Bilimi ve Müh.

Proje adı: Okul Çocuk

“Bu projede, kampüse yakın bölgelerdeki dezavantajlı okullar belirlenip oradaki çocuklarla çalışmalar yürütülüyor. Daha önce ortaokul çocuklarıyla nasıl diyalog kurmam gerektiğini bilmiyordum. İletişim ve empati yeteneğim çok gelişti, karşımdakini anlamak için daha çok dinlemeye başladım.”

‘Bu ders onları profesyonel yaşama da hazırlıyor’

Zeynep Bahar Çelik, Sabancı Üni. Toplumsal Duyarlılık Projeleri Yöneticisi

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Toplumsal Duyarlılık Projeleri dersiyle Sabancı Üniversitesi öğrencileri bilinçli tüketimden insan haklarına, engelli farkındalığından sağlığa kadar birçok konuda saha projeleri gerçekleştiriyor. Hem içinde yaşadıkları toplumu daha yakından tanıyor hem de gözlem yapma şansı buluyorlar. Dersin kurgusu gençleri odağında tutuyor. Sahadaki öğrenci gruplarına, daha önce bu dersi almış akranları tamamen gönüllülük esasıyla, her aşamada rehberlik ediyor. Gençler, üniversite öğrenimleri süresince iletişim, esneklik, pratik düşünce gibi profesyonel yaşamda da çok aranan unsurları proje deneyimlerinden elde ederek aynı zamanda takım olabilme, ortak hedefe odaklanma, disiplin ve sorumluluk alma gibi önemli yetileri de kazanıyor.