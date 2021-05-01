Dünyaya duyarlı, sürdürülebilir ve etik moda

Göz alıcı giysiler içinde arzıendam eden kadın ve erkekler, ışıltılı defileler, havalı moda çekimleri... Bunlar moda dünyasının yalnızca görünen yüzü. Arka tarafta milyonlarca tekstil atığı ve hayati kaynakların israfı var. Moda ve tekstil dünyası artık bu görünmeyen kısmı da konuşuyor, yüksek moda markaları duyarlı adımlar atmaya çalışıyor. Çünkü artık sürdürülebilir moda bir tercih değil zorunluluk.

HAVALI OLMANIN YENİ YOLU

Daha yolun çok başında olsak da pandeminin de etkisiyle bu alandaki girişimler arttı. Hızlı moda markaları da dahil olmak üzere yüksek modanın dev oyuncuları hatta yeni neslin öncülüğünde kurulan daha butik markalar stratejilerini sürdürülebilir bir tedarik zincirine yöneltiyor. Kumaş seçimlerinde daha doğal ve alternatif yöntemler bulmaya girişen markalar da var, gereksiz üretimden kaçıp stoklarını sınırlı sayıda tutanlar da... Gucci, Calvin Klein, Prada, Burberry, Versace, Michael Kors gibi markaların gerçek kürk kullanmayı bırakması hayvan vahşetlerini önlemek için büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Sürdürülebilirlik yolunda büyük görev markalara ve üreticiye düşse de tüketici olarak bilinçli olmamız gerekiyor. Satın aldığımız ürünlerin hangi şartlarda üretildiğini bilmek, markaların hikâyelerini araştırmak, ‘al-at’ mantığıyla yapılan, tabiri caizse hobi olarak alışverişten kaçınmak, daha az tüketmek, aldığımız ürünü ne kadar uzun süre giyeceğimizi tartmak ve mümkün olduğunca yerel üreticilerden alışveriş yapmak dikkat edebileceğimiz konular.

Sosyal medyanın ve Hollywood’un da etkisiyle dayatılan ‘bir giydiğini bir daha giymeme’ trendi de geride kalıyor. Artık havalı olmanın yeni yolu duyarlı olmaktan geçiyor. Cambridge Düşesi Kate Middleton eski kıyafetlerini tekrar tekrar giymekten çekinmiyor, aynı şekilde ünlü oyuncu Cate Blanchett aynı elbiselerle farklı etkinliklerde poz vererek hepimiz için ilham kaynağı oluyor.

MERAKLILARI İÇİN..

Sürdürülebilir moda konusunda daha detaylı bilgi edinmek isteyenler için bu konuda istatistikler ve araştırmalar paylaşan birkaç Türkçe Instagram hesabı ve platform:

* Slow Fashion and Textile

* Yeşil Yama

* Fashion Revolution Türkiye

* Sürdürülebilir Moda Rehberi

DOĞAYA SAYGILI YERLİ MARKALAR

Vegan ipek ve tensel kumaşla üretilen bu bluz zamansız ve mevsimsiz.

Giyi,430 lira



Hem plaja giderken hem gündelik olarak kullanabileceğiniz bir kimono.

Chillax, 499 lira



Çevreye duyarlı kumaşla hazırlanan bu elbiseyi, kısa botlar ve deri ceketlerle tamamlayın.

Hip+Happen, 545 lira



Bu çanta atık kumaşlar değerlendirilerek, ileri dönüşüm yöntemiyle hayata geçirilmiş.

Mah-roc, 280 lira



Kaktüs derisinden vegan deri çantalar üreten marka, lüksü ve sürdürülebilirliği bir arada yansıtıyor.

Mianqa, 950 lira



Bu markanın zamansız ve sade tasarımları çevreye duyarlı kumaşlarla hazırlanıyor.

Re-clo, 99.90 lira



Adil ticaret anlayışıyla üretilen organik tişört, doğayı koruma vakfı ‘WWF Türkiye’nin markası

WWF Market, 125 lira



Tamamen çevre dostu kumaşlarla tasarlanan yeni koleksiyonda, gardıropta uzun yıllar kalacak parçalar var.

Mudo, 249.99 lira



El yapımı boyama tekniği uygulanan bluz, yapay kimyasal içermiyor.

Tien, 1.400 lira







Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?