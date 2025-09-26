‘Dünyanın eseri’ İstanbul’da

Haberin Devamı

Uluslararası çağdaş sanat fuarı Contemporary Istanbul’un 20’nci edisyonu 24 Eylül Perşembe günü kapılarını ziyaretçilerine açtı. 16 ülkeden 579 sanatçının 931 eserine ev sahipliği yapan fuar bugün ve yarın da devam edecek.

Önizleme günlerinde ziyaret etme fırsatı bulduğumuz Contemporary Istanbul, Haliç’in kuzey kıyısındaki Tersane İstanbul’da gerçekleşiyor. Burası aslında Türkiye’nin en büyük endüstriyel miras alanı. Ama yaşadığı dönüşümle şimdilerde otelleri, mağazaları ve yeme-içme mekânlarıyla kentin yeni yaşam alanı olarak anılıyor. İlk günden beri sanat ve tasarım da bu değişimde büyük rol oynuyor. Tersane İstanbul’un kapısından girer girmez fuarın enerjisini hissediyorsunuz.

Anadolu’dan izler taşıyor

İki ayrı alanda devam eden fuarı gezmeye Hall B diye geçen salondaki Akbank Sanat’ın ‘Uzun Hikâyenin Yarısı’ sergisinden başlıyoruz. Küratörlüğünü Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman’ın üstlendiği sergi 2017’de yaşamını yitiren Jannis Kounellis’in izlediği tiyatro oyunlarından ürettiği ve ilk kez sergilenen 16 yapıtından oluşuyor. Atina doğumlu sanatçı radikal ve son derece özgün heykel, performans ve yerleştirmeleriyle bilinse de kendini her zaman ressam olarak tanımlamayı tercih etmişti.

Martch Art Project’teki Hollandalı sanatçı Casper Faassen’in eseri Anadolu’dan izler taşıyor. Sanatçı yıllar önce Türkiye’den yurtdışına kaçırılan eserlerin, sergilendikleri müzelerde fotoğraflarını çekiyor. Sonra onları şeffaf kâğıdın üzerine basıyor. Ve üçboyutlu hissi vermesi için bombeli bir şekilde çerçeveye yerleştiriyor. Üzerine pleksiglas benzeri bir tabaka koyuyor. O tabakaya da altın rengi boya ve fırçayla çatlamış görüntüsü veriyor. Sanatçı adeta yapıtıyla Anadolu’dan götürülen eserleri yeniden Anadolu’ya hediye ediyor.

‘America on Parade’,John Chamberlain

Sevil Dolmacı Gallery kendilerine ayrılan alanda, kapısında siyah bir perde olan özel bir oda oluşturmuş. ‘Özel Oda’ adlı bu sunumda randevu alıp, kapısında koruma bekleyen odaya girip James Rosenquist, John Chamberlain ve BarryxBall’un üç başyapıtını görüyorsunuz. Özellikle Rosenquist’in Soğuk Savaş’ın yarattığı bölünmeyi anlattığı 12 metrelik anıtsal tablosu politik eleştirinin güçlü örneklerinden biri kabul ediliyor.

‘Marina Abramovic Element’

Londralı dijital sanat platformu TAEX bu yıl fuarda performans sanatının büyükannesi sayılan Marina Abramović’in projesini sergiliyor. Proje sanatçının felsefesinden ve yaşamöyküsünden esinlenerek yazdığı kurgusal bir hikâyeye dayanıyor. Abramović “Günümüzde teknolojiyle çalışmak ve kendi avatarımı yaratmak, sanatçıyla izleyici arasında yeni bir ilişki geliştirmenin bir yolu” diyor.

Fuarda önünden uzun süre ayrılamadığımız yapıtlardan biriyse Sinan Demirtaş’a ait karakalem ‘Nefes’ isimli serisiydi. Bozlu Art Project’teki serinin çıkış noktası Demirtaş’ın eğitimci kimliğine dayanıyor. Pandemi döneminde öğrencilerini, yüzlerini bu kez maskeyle bir kısmı gizlenmiş olarak gören sanatçı, karşısındaki bakışlardan etkilenir ve bu hissi portrelerine taşır. Eserlere baktığınızda siz de şaşkınlık, öfke, acı, küçümseme ve daha birçok duyguyu hissediyorsunuz.

‘Valiz’, Bilal Hakan Karakaya

Bilal Hakan Karakaya’nın hüzünlü ‘Valiz’ adlı eserini Anna Laudel’in alanında görebilirsiniz. Karakaya cam ve corten çelik kullanarak Sirkeci İstasyonu’nu eserine taşımış. Sanatçı yıllar önce işçi olarak Almanya’ya giden babasıyla kopan iletişimini ve babasının yanına gitmek için hiçbir zaman çıkılamayan yolculuğu, yıllar sonra valiz ve istasyon üzerinden anlatmayı seçmiş.

‘Ayı Işığının Gölgesi’ Kojo Morpho

Ganalı sanatçı Kojo Marfo’nun renkleriyle büyüleyen ‘Ay Işığının Gölgesi’ adlı eseriyse sanatçının doğduğu toprakların izlerini ve sembollerini taşıyor. Sanatçıyı fuarda Londralı JD Malat Gallery temsil ediyor.

Contemporary Istanbul bu yıl Amerikan çağdaş sahnesine odaklanıyor. Program kapsamındaki galerilerden Amanita’da ünlü ressam ve heykeltıraş Cy Twombly’nin oğlu Alessandro Twombly’nin ‘Moment of Solitude’ adlı eserini görebilirsiniz. Heft Gallery’yse Borusan Contemporary’de solo sergisi süren Kanadalı fotoğrafçı Edward Burtynsky’yi ağırlıyor.

Son olarak belirtelim, fuarı gezerken gözünüz hep açık olsun. Önünden bir türlü ayrılamadığınız bir eseri incelerken sanatçısı yanınızda duruyor olabilir. Biz bu yıl sergiyi dolaşırken bu gibi anlara sık sık tanıklık ettik.

Projeler, işbirlikleri

Tersane Istanbul’un geniş bir alana yayılmış olması fuara özel projelerin, işbirliklerinin de görünürlüğüne imkân vermiş. Erdil Yaşaroğlu’nun yeni eseri ‘Kanatlar’ House of Brothers desteğiyle Hall B’nin terasında sergileniyor. Trendyol Sanat’sa fuarda disiplinlerarası sanatçı Güvenç Özel’in 2023’te Coachella müzik festivalinde hayli ses getiren ‘Holoflux’ enstalasyonunun yorumu ‘Neuroflux’ı izleyiciyle buluşturuyor. Beymen’in Tersane İstanbul’daki kalıcı sergi alanı G8-The Space’teyse Arcangelo Sassolino’nun enstalasyonu ve Miguel Rodrigues’in bugüne kadarki en büyük ölçekli ve tamamı Türkiye’de yapılan eseri var. Rodrigues eserinde yaşadığı şehir Lizbon’la İstanbul’u bir araya getirmiş.

