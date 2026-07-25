Dünyanın aynası Sükûnet Kütüphanesi’nde

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Abdülmecid Efendi Korusu’na giriyor, 130 dönüme yayılan doğanın içinde kuş sesleri ve sincapların rehberliğinde Sükûnet Kütüphanesi’ni buluyoruz. Buranın eskiden jeneratör binası olduğuna inanmak zor. Kapısından girdiğinizde kütüphanenin adı gibi, şehrin gürültüsünü geride bırakan bir sükûnete teslim oluyorsunuz. Bizi yöneticisi, sanat tarihçisi Ebru Karakaya karşılıyor. Karakaya aynı zamanda Rahmi M. Koç’un arkeolojik içerikli koleksiyonundan da sorumlu. Fonda klasik müzik çalıyor. Rahmi Bey’in özellikle Bach sevdiğini hatırlıyoruz.

Okumayı çok seven bir işinsanının, Rahmi M. Koç’un kitap koleksiyonuyla oluşturulmuş iki katlı bir yapı Sükûnet Kütüphanesi. 10 bine yakın eser var. Ayrıca 2.000 süreli yayın ve 1.200 nadir esere de ev sahipliği yapıyor.

Duvarları orijinal ve reprodüksiyon sanat eserleriyle süslü. Atatürk’ün de masasında kitaplarla çekilen bir fotoğrafı asılmış kütüphanenin üst katına. Raflarda, masalarda yine Rahmi Bey’in seçtiği objeler eşlik ediyor eserlere.

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Sükûnet Kütüphanesi arkeoloji, sanat tarihi, mimarlık, mühendislik ve denizcilik üzerine bir ihtisas kütüphanesi gibi. Her alan için farklı bölümler oluşturulmuş. Örneğin, kaçırılan tarihi eserlerin Türkiye’ye geri getirilmesi için verdiği mücadeleyle tanınan, 2024’te vefat eden gazeteci Özgen Acar’ın bağışladığı, ölü gömme geleneği, ana tanrıça kültü ve tanrı kültü üzerine kitaplara ait özel bir bölüm var. Acar’ın araştırmaları sırasında başvurduğu kitaplarda kimi sayfalara yapıştırdığı post-it’ler de anısını yaşatmak için olduğu gibi bırakılmış.

Özel izinle...

Nadir eserlere ayrılan özel korunaklı oda, kütüphanenin ikinci katında. Odada gazeteci, yazar, yayıncı Şevket Rado’nun kütüphanesinin 1613 yılından 1980’li yıllara uzanan zaman diliminde basılmış seçkin nadir eserlerden oluşan koleksiyonu ve Rahmi M. Koç’a ait mühendislik kitaplarından oluşan dünyaca ünlü Jonathan E. Minns Koleksiyonu özel izinle görülebiliyor.

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Osmanlıca lügatler, gravür kitapları, seyahatnameler... Şevket Rado’nun koleksiyonunun belkemiğiniyse İbrahim Müteferrika Matbaası’na ait Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk basılı kitapları (17 kitap) oluşturuyor. Aralarında Kâtip Çelebi’nin yazdığı ünlü ‘Cihannümâ’ (Dünyanın aynası olarak çevrilebilir) da var. 1732’de basılan kitap coğrafya alanında bir başyapıt sayılıyor. Osmanlıca ilk ansiklopedik sözlük olan ‘Kamûsü’l-A’lâm’ (Şemseddin Sâmi) da nadir eserler arasında sergileniyor.

Dünyanın en önemli mühendislik restoratörlerinden, koleksiyoner Jonathan E. Minns’in

koleksiyonuysa 1800’lü yıllardan 2010’lu yıllara uzanan zaman aralığında yayımlanmış eserleri kapsıyor. Denizcilik tarihi, gemi mimarisi, mühendislik uygulamaları ve bilimsel literatür alanlarındaki yayınlar, teknik bilginin sistemleşme ve kurumsallaşma sürecini belgeleyen kıymetli kaynaklar olarak biliniyor.

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Salı ve perşembe günleri 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Rezervasyon gerekli.