Ä°nsansÄ±z hava araÃ§larÄ±, droneâ€™lar artÄ±k hayatÄ±n her alanÄ±nda... Sinema ya da TV sektÃ¶rleri, fotoÄŸrafÃ§Ä±lÄ±k, reklamcÄ±lÄ±k, kargo taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±... Pek Ã§ok alanda hÃ¢kimiyet kurdular. Peki bu araÃ§larÄ± doÄŸanÄ±n yararÄ±na kullanmak mÃ¼mkÃ¼n mÃ¼? BahÃ§eÅŸehir Ãœniversitesi Bilgisayar MÃ¼hendisliÄŸi mezunu Mert KarslÄ±oÄŸlu insansÄ±z hava araÃ§larÄ±na olan ilgisi ve Ã§evresel problemlere Ã§Ã¶zÃ¼m bulma isteÄŸiyle bir sosyal giriÅŸim olan Ecordingâ€™i kurmuÅŸ. ecoDrone adÄ±nÄ± verdiÄŸi insansÄ±z hava araÃ§larÄ±yla aÄŸaÃ§landÄ±rma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± hÄ±zlÄ± ve ucuz hale getirmeyi amaÃ§lÄ±yor. Proje diÄŸer yandan kÃ¼resel iklim krizinden etkilenen kÄ±rsal bÃ¶lgelerde yaÅŸayan kadÄ±nlara da iÅŸkolu yaratÄ±yor. Fortune TÃ¼rkiyeâ€™nin â€˜40 yaÅŸ altÄ± 40â€™ listesine aldÄ±ÄŸÄ± genÃ§ giriÅŸimciyle konuÅŸtuk.

Ecording nedir? Hangi amaÃ§la yola Ã§Ä±ktÄ±nÄ±z?

Ecording kÃ¼resel iklim krizine karÅŸÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir ve yenilikÃ§i Ã§evre teknolojileri geliÅŸtiren bir sosyal giriÅŸim. 12 kiÅŸilik bir ekibiz. SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir teknolojik Ã§Ã¶zÃ¼mler uygulanmasÄ± hedefiyle serÃ¼venimize baÅŸladÄ±k. BugÃ¼n de birey ve kurum odaklÄ± Ã§evre teknolojileri geliÅŸtirerek somut ÅŸekilde iklim deÄŸiÅŸikliÄŸiyle mÃ¼cadele etmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz.

KADINLAR ÃœRETÄ°YOR, BÄ°Z ATIYORUZ

ecoDrone fikri nasÄ±l geliÅŸti? Neyi hedeflediniz?

GiriÅŸimimiz dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k sorunlarÄ±ndan biri olan kÃ¼resel iklim kriziyle mÃ¼cadelede en etkili yÃ¶ntem olan aÄŸaÃ§landÄ±rma Ã¼zerine ÅŸekillendi. YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalar ortaya koyuyor ki iklim deÄŸiÅŸikliÄŸiyle mÃ¼cadelede aÄŸaÃ§ dikmek en etkili yÃ¶ntemlerden bir tanesi. Bu kÃ¼resel problemi durdurabilmek iÃ§in dÃ¼nyanÄ±n 1.2 trilyon aÄŸaca daha ihtiyacÄ± var. Bu probleme bir Ã§Ã¶zÃ¼m getirmek adÄ±na gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde geleneksel yÃ¶ntemlerle aÄŸaÃ§landÄ±rmanÄ±n daha hÄ±zlÄ± ve geniÅŸ alanda yapÄ±labilmesini hedefleyerek insansÄ±z hava araÃ§larÄ± geliÅŸtirmeye karar verdik.

Tohum topu ne demek?Â Â

Tohum toplarÄ±, tohumlarÄ±n Ã§imlenme ihtimallerini iyileÅŸtirmek ve hÄ±zlandÄ±rmak iÃ§in kil, toz gÃ¼bre ve Ã§eÅŸitli minerallerle Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±lacak tÃ¼rÃ¼n doÄŸal Ã§imlenme bÃ¶lgesinden alÄ±nan orman topraÄŸÄ±yla hazÄ±rlanan karÄ±ÅŸÄ±mla tohumlarÄ±n kaplanmasÄ±nÄ±n ve belirli sÄ±kma oranlarÄ±nda misket bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde toplar haline getirilmesinin bir sonucu. Orman Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan belirlenen ve atÄ±ÅŸÄ±nÄ± tohum toplarÄ±yla dikime uygun tÃ¼rlerin yetiÅŸebileceÄŸi alanlardan seÃ§iliyor. ArdÄ±ndan tohum toplarÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ± baÅŸlÄ±yor. KÃ¼resel iklim krizinden ekonomik ve sosyolojik aÃ§Ä±dan doÄŸrudan etkilenen gruplardan biri de kÄ±rsal alanlarda yaÅŸayan insanlar. Bizler tohum topu Ã¼retimini TÃ¼rkiyeâ€™nin kÄ±rsal bÃ¶lgelerinde yaÅŸayan kadÄ±nlarla gerÃ§ekleÅŸtirerek onlarÄ±n sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir bir gelir elde etmelerine yardÄ±mcÄ± oluyoruz. Ekim sahalarÄ±mÄ±za yakÄ±n bÃ¶lgelerdeki kÃ¶ylerde yaÅŸayan kadÄ±nlara geliÅŸtirdiÄŸimiz tohum topu Ã¼retim materyallerinin eÄŸitimini veriyoruz. Sonra tohum topu Ã¼retimi yapÄ±lÄ±yor. Biz de kadÄ±nlardan satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tohum toplarÄ±nÄ±n atÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiriyoruz.

Sistem nasÄ±l iÅŸliyor?

Projeyi yapÄ±lan alÄ±ÅŸveriÅŸlere entegre ettik. Bu sebeple perakende sektÃ¶rÃ¼nde satÄ±lan her Ã¼rÃ¼n, her hizmet ve Ã¶dediÄŸimiz her bir fatura iÃ§in doÄŸaya birer tohum topu atÄ±ÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirip dÃ¼nyanÄ±n aÄŸaÃ§landÄ±rÄ±lmasÄ±nda baÄŸÄ±msÄ±z bir model yaratmayÄ± hedefledik. ÃœrÃ¼nÃ¼ satÄ±n alan kiÅŸi de QR kod veya referans koduyla birlikte o Ã¼rÃ¼n iÃ§in atÄ±lan veya atÄ±lacak tohum topunun bilgilerini, gÃ¼ncel operasyon videosunu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyebiliyor. BÃ¶ylece hem ÅŸeffaf olmayÄ± amaÃ§lÄ±yor hem de kiÅŸilerin tohum toplarÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼me sÃ¼recini kendilerinin de gÃ¶rebilmelerine imkÃ¢n saÄŸlÄ±yoruz.

2 BÄ°N 500:Â ecoDroneâ€™larla 10 dakikada yapÄ±labilen tohum topu atÄ±ÅŸÄ± sayÄ±sÄ±.





KÃ¼resel iklim krizinden etkilenen, ekim alanlarÄ±nÄ±n yakÄ±nlarÄ±nda yaÅŸayan kadÄ±nlar bir eÄŸitim alarak tohum toplarÄ±nÄ±n Ã¼retimini Ã¼stleniyor.Â

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